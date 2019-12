Hace cuarenta años

Han pasado en un soplo y aquellos recuerdos se me hacen muy vivos. Escribía un artículo de análisis políticos y celebraba este articulista un año de vida de la Constitución española sancionada por el Rey Juan Carlos en las Cortes el 27 de diciembre de 1.979, hace hoy cuarenta años. Recuerdo el sentir de aquella nación que emergía orgullosa y activa ante un futuro prometedor que amparaba la nueva Constitución. Una democracia plural abría cauces a la convivencia y los partidos políticos mayoritarios representantes del 82 por ciento de los españoles se constituían pilares de esa arquitectura política y jurídica basada en la tolerancia y las reglas aceptadas en los países de tradición democrática de nuestro entorno. Saludaba en aquel artículo el Nuevo Año de 1.980 con el optimismo compartido por tantos otros analistas políticos de ideologías diversas. Fue un triunfo colectivo y el Estado de Derecho se hacía presente dando cabida a las aspiraciones frustradas durante siglos; la concordia y la paz eran posible. Merecíamos descansar de la agitación convulsiva de tantos años (siglos) de enfrentamientos. La revancha y el rencor parecían alejados para siempre en la senda constitucional y en su lugar la generosidad de los brazos tendidos, las manos abiertas y las sonrisas auguraban una esperanza cierta aquel Nuevo Año . La reconciliación fue el sello visible de aquellos años cuando creímos que habíamos construido un futuro inexpugnable para nuestros hijos y nietos. Hoy escribo un artículo también el 27 de diciembre de 2019 y no encuentro forma de vislumbrar el presente, menos aún de felicitar el futuro. Los hechos certifican que el edificio constitucional está agrietado y cuadrillas de irresponsables se afanan meticulosamente en derribarlo desde dentro. Son los herederos sin escrúpulos de aquellos otros que construyeron ese edificio que ha dado cabida a millones de ciudadanos que la aprobaron entre vítores y brindis en todas la regiones de España. Delincuentes confesos y activos unos, latentes otros, se han instalado en la política española con gran capacidad de maniobra. Delincuentes de variada catadura ; sediciosos, ladrones, malversadores, prevaricadores, adanistas enfermos de ambición, mentirosos patológicos, farsantes, truhanes y traidores. Todos ellos han ido tejiendo con astucia y paciencia una red protectora de impunidad. Y la vieja Nación y su Constitución de la Concordia apenas respira en el abandono de los felones que debieran defenderla.

El Estado es un concepto político. La Nación da forma como matriz de una Patria decente que acoge sentimientos, historia , tradición y vínculos que atraviesan el tiemplo y quedan en la memoria viva de los pueblos y permanecen mas allá de cualquier circunstancia. Todo este Patrimonio inmaterial ha ido diluyéndose entre las cenizas de una hoguera que consume lo mejor de los españoles. Una hoguera alimentada por el rencor que anida en los oscuros intereses de estos que ahora tratan de liquidar la integridad territorial, el orden constitucional y el Estado de Derecho. A todos ellos conviene que los españoles continuemos en el enfrentamiento . Divididos en antiguas banderías, incapaces de levantar la mano para frenar esta deriva de traidores. Es el episodio más triste que me ha tocado vivir tras aquellas jornadas de júbilo de diciembre de 1.979 . Puedo asegurar que ninguno de los que protagonizaron la Constitución pudo imaginar que desembocaría en este escenario de felones enfermos de poder al precio de entregar España a sus peores demonios. Entre el grupo de actores que representan esta escena y que resultan decisivos para la Coronación de Pedro Primero el Felón se encuentra un conocido ladrón calificado como tal por la Agencia Tributaria y que en sus tiempos fue el Patriarca de la Generalitat de Cataluña. El tantas veces ladrón ,Jordi Pujol ,ha logrado trasladar a muchos de sus conciudadanos que toda la banda familiar trabajaba por la patria catalana y así se especializó en el cobro de comisiones que dieron forma a una inmensa fortuna oculta en paraísos fiscales ante el silencio cómplice de los colaboradores necesarios, Artur Mas y tantos otros. Dice la propia Agencia Tributaria que Pujol no ha de pagar ninguna multa, ni devolver lo defraudado, ni ninguna sanción penal porque los graves delitos han prescrito. Aquí Paz y después Gloria. Otros actores decisivos para la Coronación, Oriol Junqueras y dieciocho cómplices están entre rejas por delitos de sedición, malversación y prevaricación a la espera que la Abogacía del Estado se pronuncie en vergonzoso acatamiento a los sediciosos como paso previo a su acuerdo con Sánchez para abrir la vía a la liberación impune de estos delincuentes que de este modo no cumplirían la condena firme del Tribunal Supremo que les juzgó con plenas garantías. Aparentan ignorar todos que la decisión del cumplimiento de la condena no depende del Tribunal de Justicia Europeo, tampoco de la Abogacía del Estado, sino del propio Tribunal que juzgó y condenó a los sediciosos según reafirma la propia Fiscalía en un argumentado escrito dirigido a la Sala de lo Penal del T. Supremo Otro de ellos está fugado de la Justicia con un procedimiento pendiente de búsqueda y captura como prófugo que ahora se ampara en la impunidad de su acta como diputado del Parlamento europeo para burlar también la Justicia española. Se reabre una viciada controversia sobre impunidad e inmunidad que nos retrocede privilegios feudales impropios de una democracia basada en la igualdad de todos ante la Ley. Y finalmente Joaquin Torra que por el momento Preside la Generalitat dice no sentirse concernido por otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condena con una multa y le inhabilita dieciocho meses para el ejercicio de actividad pública y declara que el solo se verá inhabilitado por el Parlamento declarándose públicamente insumiso a la Justicia española. A todos estos burladores de la Justicia les confiere la calidad de socios de Coronación el Presidente en funciones del Gobierno de España, el mismo Pedro Sánchez que prometió o juró hacer cumplir las leyes y respetar la Constitución que reconoce la integridad territorial de España y la soberanía del pueblo español único legitimado para decidir sobre el presente y el futuro de una de las naciones más antiguas del mundo. En esta tarde expectante quisiera encontrar un especial motivo para felicitar el Nuevo Año. Es cierto que a lo largo de siglos muchos avatares han puesto en peligro nuestra integridad territorial, pero resultará muy difícil doblar este viejo roble llamado España. Estoy a la espera que Pedro Sánchez pudiera resaltar su propia dignidad política como Presidente de esta Nación, que abriera su mente a la historia que nos acompaña desde siglos y la de su propio partido artífice de la concordia. Y en un rasgo de sensatez evitara ser tachado en la memoria colectiva como aquel que pagó con las monedas de la traición y abrió definitivamente las puertas a los enemigos juramentados contra España. Aún hay tiempo.