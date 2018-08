No se Nace Racista, Nos convierten. El Racismo, cáncer del pensamiento. Albert Einstein dijo "Ha sido más fácil para mi definir la Ley física de la relatividad y la teoría de la explosión continua de los átomos en el espacio sideral que tratar de demostrar lo imbécil e infundados que son los perjuicios humanos ligados al racismo y al rechazo de aquello que es diferente de uno". Seria presuntuoso de mi parte exponer solo mi razonamiento, voy a referirme al relato del Profesor Pascal Blanchard, investigador en Historia Humana del CNRS, organismo de Francia donde se investigan las evoluciones de las economías y de las Culturas de las Poblaciones de nuestro planeta. Pascal Blanchard nos dice:" Todos hemos escuchado: "el racismo siempre ha existido y siempre existirá" esto acorta la discusión y cierra la puerta al progreso. Sin embargo, es perfectamente inexacto: el racismo no es un fenómeno natural ¡sino un invento interesado!. ¿Por qué nació el Racismo? ¿Cómo se puso de moda? ¿Que motivó el rechazo de otros pueblos distintos al nuestro? Para responder, Pascal Blanchard, nos transporta a tiempos de grandes expediciones y conquista de pueblos considerados ya inferiores, hecho asentado en la controversia de Valladolid, la colonización, las "Reservas de Indios" zoológicos humanos en USA, nos iluminan y definen de forma edificante los principios básicos del Racismo. Pascal Blanchard considera que el Racismo surgió de un mito creado de la nada, utilizando la religión, los temores, la ignorancia, los Políticos con los medios de propaganda del momento, prensa, artistas que en sus teatros y hoy en las películas presentan al Hombre negro, latino o Musulmán como un potencial delincuente, brutal, sin sentimientos, también se dad la imagen del hombre salvaje al que se le quiere dar nuestros "valores". Desde entonces, la plaga del Racismo ha pasado de generación en generación, Blanchard nos dad unas bases interesantes pero a las cuales desde mi punto de vista se deben añadir unos elemento precisos que la República de Francia no quiere admitir ya que ponen en causa la cohesión Social y su política larvada de mantener las poblaciones de origen extranjera o colonial en su-desarrollo intelectual para mantener la rotación de mano de obra barata necesaria a las industrias o Servicios del país. Durante años se han educado las poblaciones de las colonias con programas reducidos que difícilmente les permitían acceder a estudios superiores. En Francia estas familias con numerosos hijos se les mantenía aisladas y amontonadas en guetos construidos y llamados barrios dormitorios, prácticamente sin actividades culturales integradoras y aisladas de la población francesa de origen. En las escuelas de la República en zonas obreras, los profesores decidían de la colocación de los alumnos en las clases. Ciertas clases concentraban mayoría de niños extranjeros y de las colonias y casualmente eran profesores poco motivados que trataban sin convicción de aplicar el programa. Francia hoy paga las consecuencias de estas políticas, ya que estas generaciones educadas en malas condiciones, hoy reivindican, incluso con violencia que se les reconozcan todos sus derechos sociales y de identidad, frente a ellos, Partidos de extrema derecha los quieren mantener estos franceses en un plano inferior, se está creando en Francia un clima de guerra civil. Los atentados y el elevado número de voluntarios que marcharon a Iraq y Siria, son el resultado de las carencias de las políticas Sociales que recluyen estas poblaciones en capas francesas desvalorizadas por las clases Sociales francesas de origen que las marginan con sus comportamientos hostiles. Es en toda Europa occidental que la Historia nos demuestra el "Racismo" contra Judíos, Gitanos, emigrados italianos, españoles, portugueses y la lista sigue aun hoy abierta. Por favor señores Políticos no utilicen el "Racismo" como argumento para lograr el Poder. Recuerden al criminal Hitler y cual fue su fin.