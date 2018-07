Helsinki define las nuevas potencias

Posiblemente Helsinki ha sido el Yalta del siglo 21. Se han precisado entre el presidente Trump de USA y el presidente de Rusia, Putin. Las nuevas relaciones políticas, militares y economías, tambien posiblemente un nuevo reparto para el futuro de las zonas de influencia. Trump considera la UE en un nivel inferior al de Rusia y de China, lo demostró en la cumbre de la OTAN, trató a los jefes de Gobierno de la UE de "enemigos", según el informe de CBS-News al que el presidente Trump acordó una entrevista y declaró "creo que USA tiene muchos enemigos y pienso que la UE es una enemiga debido a lo que nos hacen en el ámbito comercial". Después ha rectificado: "Yo respeto los jefes políticos de esos países, pero en el plan comercial se aprovechan mucho de nosotros, y muchos de los que están en la OTAN no pagan sus deudas".

Sería simplista creer que la posición de Trump contra la UE se resume en sus declaraciones o en las del Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania que dice "que ya no se puede contar con el apoyo de USA". Si Trump lanza coces políticas a la UE. es para obtener de la UE un mayor sometimiento a las políticas que dibuja Trump, para conseguir su famoso "América firstª, ataca un aspecto de las políticas Liberales europeas que impiden la invasión total de la UE con inversiones del $US, papel con el cual USA no sabe hoy que hacer. Además de la OTAN,Trump está confrontado a un enorme gasto militar que empobrece a USA y se repercute sobre sus contribuyentes. Para Trump, USA ha debido pagar gran parte de los derechos sociales universales adquiridos en los países de la UE durante el periodo de "Guerra Fría" ya que USA contra la ideología del bloque de la URSS debía mantener una imagen de bienestar en los países de la UE. Con el fin de la "Guerra Fría" Trump exige que se abra el espacio de la UE al Liberalismo, es decir dar fin a todo el sistema Social, exige que sea privatizado y abierto a las inversiones de Capitales USA, también Trump pide un comercio justo y equilibrado en lo que concierne los aranceles aduaneros y por ello ha exigido que la UE compre un mayor volumen de Gas licuado de USA y disminuya la compra del Gas Ruso.

Trump sabe que la UE está en declive económico, más aun si consideramos el crecimiento demográfico mundial y el lugar ocupado en este por la UE, solo podemos constatar que dentro de 20 años la UE será multo cultural y multo-racial, con un bajo nivel cultural ya que las inversiones en educación es decreciente y en particular en el gasto que concierne la formación pedagógica de los profesores que pronto estarán confrontados a esta situación. Trump sabe que sus decisiones sobre el Comercio Internacional va influir sobre los PIB de los países de la UE, provocando una perdida del 1,5% según el FMI, esto va a poner en dificultad las inversiones necesarias para regenerar el tejido industrial de Alemania y Francia motores de las economías de la UE, también se ponen en peligro el equilibrio de las economías de los países Sur de la UE que tendrían de nuevo grandes dificultades para hacer frente a sus deudas. Trump sabe muy bien que las sanciones a Rusia solo tienen un efecto negativo para la UE, ya que Rusia dispone de todos los recursos naturales indispensables para sus industrias y puede mejorar su agricultura, ya ha sobrepasado a Canadá y USA en la producción de cereales y en lo que concierne las frutas y hortalizas, Marruecos, Turquía y países de América latina la abastecen.

La UE se ha pegado un tiro en el pie con estas sanciones, penalizando su sector agrícola. Trump sabe que la UE no tiene una política exterior conforme a sus intereses colectivos y que las contradicciones entre los países que la componen superan lo que los une, Trump sabe que la UE no es más que un conjunto de países dominados por Alemania y Francia económicamente y que la UE no será nunca una Potencia y solo será una rival económica, pero sometida a USA. Son por estas razones que para Trump las Potencias son Rusia y China.