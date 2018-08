Helsinki define las nuevas potencias

Para Desgracia de los africanos, hemos olvidado que España es un país del cual los españoles emigran. La dictadura franquista, incluso hizo negocio con la emigración a partir del 1960, creando el EEI que supervisaba la emigración y recibía una compensación económica por cada contrato firmado por empresarios de países anfitriones. En la Democracia, con la crisis del 2008, el gobierno negó parte del problema emigratorio, en su discurso del 2012 Marina Del Corral, Secretaria General de Inmigración y Emigración, anunció públicamente "que los jóvenes dejan en primer lugar a España guiados por un deseo de aventura y no a causa de la crisis económica". Aunque algunos jóvenes españoles pueden sentirse atraídos por lo desconocido, el ascenso meteórico de la emigración en un 21,9% entre 2008 y 2012, solo puede justificarse por la ausencia de empleos y los bajos salarios en España que aun en el 2018 incitan los jóvenes a emigrar. Hoy, cuando la crisis aun perdura en la UE, se ve con temor la llegada de refugiados y de las pateras; nos olvidamos de los innombrables africanos que ya trabajan en los invernaderos, muchos de ellos sin garantías y en condiciones de vida precarias ya que no tienen "papeles". Yo quiero recordar a estos políticos que piden represión, que 2Millones de jóvenes españoles han abandonado España y como los africanos...son expatriados. Olvidamos que después de la esclavitud, también, durante el colonialismo se utilizó a los africanos, para trabajar mal pagados en las minas de Europa y también en las Guerras europeas y coloniales. Hoy los 54 países independientes de África, son espoliados de sus riquezas naturales por las Multinacionales, estas las transforman en las industrias occidentales en productos de consumo que se comercializan muy caros en África. La compra de divisas a Francia para pagar las importaciones de productos que necesitan las ciudades africanas y los pagos de su endeudamiento, hacen que África cada año entrega a Occidente 192 Billones de $US (1Billon = 1000Millones). Para "Ayuda", Occidente, generosamente dad a los jefes de Gobierno, algunos millones de $US, que terminan en Suiza, en realidad, se compra la complicidad de estos Gobiernos africanos en beneficio de las Multinacionales. La caridad en África para ciertas ONG es un negocio y sirven para tranquilizar las consciencias de las poblaciones de Occidente que acepta que en Marruecos la mano de obra se paga en los invernaderos 1 Euro la Hora y poco mas en industrias extranjeras implantadas en este país, en Mali recogen algodón por 2 a 3 $US al día, pero las ONG lo callan y nos dan buena consciencia entregando 1 saco de arroz, dando pastillas contra el paludismo o vacunas a niños que en mayoría morirán por las malas condiciones de vida o carencia alimentaria. Las ONG ponen parches sociales que no solucionan el problema de fondo que es simplemente, construir viviendas conformes a la vida moderna, abastecer las poblaciones con agua potable a través de redes de distribución fiables, extender las lineas de distribución eléctrica, mejorar la enseñanza para crear los técnicos necesarios al país para su desarrollo, mejorar los servicios de salud con hospitales bien equipados. Implicarse seriamente en estos temas sería positivo para el conjunto de las economías de Occidente, China lo ha comprendido y lo está poniendo en practica. No hay "efecto llamada", son las guerras locales, el hambre y las necesidades que empujan los africanos a abandonar país y familias. Ciertos políticos critican que se acoja a los africanos en peligro de muerte en el mar, hacen un flaco favor al país ya que estas declaraciones vuelan a los países de los africanos. El problema de las Pateras no se puede resolver con castigos o rechazo al emigrante que es la victima, otras políticas para África son necesarias, no olvidemos que nos necesitamos mutuamente ya que la Humanidad es solo una.