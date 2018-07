Helsinki, posible paso para la paz

La reunión en Helsinki del 16/07/18, entre Donald Trump y Vladimir Putine, Presidentes de las dos súper-potencias militares de nuestro planeta, prácticamente ha pasado desapercibida En el 1975, en Helsinki, se firmó el documento final de la Conferencia sobre la seguridad y la Cooperación en Europa, que aliviaba las tensiones generadas durante la "Guerra Fría". También el Presidente Bush (padre) y Gorbatchev se reunieron en Helsinki, en el 1990, durante la guerra entre Iraq y Koweit. Es en Helsinki, que Clinton y Eltsine acordaron que USA ampliara la OTAN con países del antiguo pacto de Varsovia, fue en el encuentro del 1997. Lunes 16 de Julio 2018 es en Helsinki que ha tenido lugar la reunión entre Putine, antiguo miembro del KGB y especialista en análisis de las informaciones jadeo-politicas y de Políticas de Oriente-Medio y Donald Trump que ha sido y es en su formación hombre de negocios en el complejo mundo de la especulación inmobiliaria pero es y el lo reconoce novicio en lo que concierne los mecanismos de la política internacional, pero Trump declara a sus próximos que actuá intuitivamente y considerando lo que es lógico y posible, Trump no respeta ni aprecia a sus consejeros muy diplomados en Política que han hecho numerosos planes que como dice Trump "siempre han fracasado y nos han metido en embrollos" Trump es consciente que la potencia militar de Rusia y China son un obstáculo de talla para que USA pueda imponerles su dominio exclusivo y por ello debe aceptar que el mundo político y económico hoy se divide en varios polos de influencia que a USA le son imposibles de someter. Donald Trump hoy lucha para conservar sus aliados políticos, económicos y en el ámbito militar, esto pese a las contradicciones que existe entre ellos debido al conflicto de intereses económicos y comerciales. De la reunión en el Palacio Presidencial de Helsinki, que empezó a las 13Horas y 11minutos, no ha transpirado ninguna información trascendental. Donald Trump, después de felicitar a Putine por la buena organización del Mundial y recibir un cordial saludo de Putine, decidían de estudiar los diferentes ªDossiersª sensibles para ambos países "Ir al fondo de los puntos sensibles, los cuales son causas de discrepancias susceptibles de ser focos de discordias" este es lenguaje diplomático, en el claro de la calle "...tratemos de evitar de darnos palos utilizando fuerzas interpuestas" . Sin duda alguna se ha hablado de Siria, de China y de su balanza comercial, de Corea y de la OTAN que Rusia considera que se acerca peligrosamente a sus fronteras. Putine informó que él sabia que Trump era una persona que defendería los intereses de USA y por ello abierto al dialogo con Rusia, fue por ello que manifestó su satisfacción de que fuese Donatd Trump elegido Presidente de USA. Trump ha confirmado que Putine mantuvo firmemente que no hubo ninguna injerencia de Rusia en la campaña electoral, mas aun sabiendo que los estadounidenses hubiesen tenido una reacción contraria a Trump si los rusos se hubiesen implicados en esta campaña, Putine propuso a Trump de que hubiese una investigación conjunta de los Servicios de Información US y los jueces de instrucción rusos. A las 17Horas 52 terminó la entrevista durante la cual Trump puso sobre todo de manifiesto su preocupación por la situación existente con China, en particular la económica, ya que China tal una apisonadora va avanzando en Asia, África y América latina desplazando lentamente a Occidente, pero Trump es consciente que China no pondrá nunca a USA contra el muro. También preocupa aTrump las alianzas económicas y de cooperación entre Rusia, China e Irán, ya que ponen en situación difícil a Arabia Saudí y a Israel. Putine y Trump han prometido estrechar más los contactos, Vladimir Putine ha regalado uno de los balones del Mundial de futboll 2018 al Presidente Trump, bromeando " ...la pelota ya está en el campo americano" y recordando a Trump que USA acogerá el Mundial en el 2026.