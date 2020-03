Héroes al volante

Todos los días salen a sus ventanas, terrazas y balcones, una gran multitud de almerienses para aplaudir y homenajear de manera espontánea a los profesionales sanitarios que, en todos los rincones de España, están librando en primera línea y sin descanso una enorme batalla para frenar al coronavirus.

Con esta iniciativa, además de a los trabajadores de la sanidad, todos los ciudadanos de este país también hemos querido reconocer la labor de otros profesionales que luchan contra esta enfermedad manteniendo los servicios básicos, como es el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local, bomberos, farmacéuticos, trabajadores del sector de la alimentación o personal de limpieza, por citar a algunos.

A todos ellos tenemos que agradecerles su responsabilidad y también el esfuerzo titánico que están realizando durante estos días; un esfuerzo que sería improductivo sin la logística y el trabajo de camioneros y empresas de transporte, que están poniendo de manifiesto su altísimo compromiso con el conjunto de la sociedad.

Durante estos primeros días de desconcierto y afluencia masiva de la población a tiendas y supermercados, gracias a su esfuerzo, profesionalidad, valentía y aplomo, han conseguido que no exista riesgo de desabastecimiento y que el suministro de bienes de primera necesidad llegue a todos los rincones.

La importancia de este sector es mayúscula y las cifras así lo demuestran: 10.000 de estos camioneros y camioneras son almerienses. Nuestra provincia, gracias a su peso agrícola, se ha consolidado como una de las grandes potencias españolas en el transporte por carretera y, en la actualidad, es la provincia española, en términos relativos, con la mayor flota de camiones de España.

Por ello, los almerienses, sabemos de buena tinta, lo sacrificada, dura y exigente que es la profesión de camionero o camionera, ya que todos tenemos un familiar, una amiga o un vecino en el sector. Sabemos de la peligrosidad de su profesión, que en muchas ocasiones saben cuándo salen de casa pero no cuándo van a volver; que pasan muchas horas en solitario y, sobre todo, que somos conscientes de cuánto sufren sus familias sus ausencias.

Debido a la importancia de su labor, tras la declaración del estado de alarma, el Gobierno de España ha tomado una serie de medidas fundamentales para el sector. Entre otras, ha permitido el libre transporte de materiales por carretera para los camiones y ha levantado las restricciones de descanso que existían para los conductores profesionales.

Además, ha emitido una orden para que los establecimientos de suministro de combustible y de carga y descarga faciliten a los camioneros el uso de los aseos de sus instalaciones.

En relación a esta última medida, me gustaría apelar a la responsabilidad y colaboración de los propietarios de estos establecimientos, ya que algunos conductores están denunciado que existen casos puntuales donde se le están impidiendo el acceso a los servicios de aseo e higiene. Quiero recordar que en estos momentos complicados y difíciles es cuando todos debemos dar lo mejor de nosotros mismos, especialmente para apoyar a estos profesionales que se están dejando la piel para que no nos falte de nada, contribuyendo de esa manera a proteger nuestra salud y seguridad. No se nos debe de olvidar que para que estos días no nos falten mascarillas ni medicamentos en los hospitales ni alimentos ni productos de higiene en los supermercados, siempre deberá haber camioneros o camioneras en la carretera, héroes al volante haciendo su trabajo por el bien de todos.