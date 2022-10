Un sol radiante abraza las banderas en el Paseo de la Castellana de Madrid. Me acerco caminando a Plaza de Cuzco con mis dos nietos de la mano. Trato de explicarles la razón de ese gentío que se agolpa en las aceras de la Castellana, muchos portando banderas de España, otros dando vivas, todos alegres y felices. Hoy es Dia de la Hispanidad, les digo. Y de la Virgen del Pilar.

Explicar a unos niños el significado de este día requiere un punto de emoción. Les digo que ellos y yo somos españoles, que nuestro país es España porque aquí hemos nacido y aquí nacieron nuestros antepasados desde el comienzo de la historia. Y la historia de todos ellos, lo que fueron y lo que hicieron, es nuestra historia. Y es una historia bonita, con episodios de grandeza y de tristeza, como ocurre en todos los países tan antiguos como España. Les digo que hoy celebramos parte de nuestra historia, la que nos une con los países de habla hispana situados mayoritariamente en el continente americano. Hasta allí llegaron nuestros antepasados e 12 de octubre 1.492. Y lo que ocurrió desde entonces hasta ahora es motivo de celebración y por ello vamos a ver desfilar a las Fuerzas Armadas de España y veremos también una exaltación a la bandera española descendiendo del cielo azul portada por paracaidista del ejército del aire que llegará a tierra, cerca de donde estamos .

Pretendo hacerles entender que la historia es compleja, como lo es la historia de la humanidad. Durante siglos los españoles han protagonizado hazañas y gestas que asombraron al mundo. Que el idioma que nosotros hablamos, el español es el idioma que utilizan cerca de quinientos millones de personas en todo el mundo. Que la cultura española es una de las más importantes de Europa y del mundo. Y que demos sentirnos unidos a esa historia y a esa cultura porque es la nuestra.

Comienza el desfile y vemos pasar con aire marcial las formaciones de los ejércitos de tierra y aire, a la guardia civil a caballo, a la legión, a los regulares, El rugido de los aviones pasando encima de la Castellana, las acrobacias aéreas que asombran por su exactitud y belleza, las bandas de música con himnos y marchas miliares dan un aire festivo y alegre, la gente grita vivas y agita las banderas, el sol nos acompaña en este día maravilloso. Madrid hierve de júbilo, en las calles adyacentes se ven llegar cientos, miles de personas que no logran acercarse a las aceras. En esta algarabía me pregunto ¿Por qué este júbilo no es compartido por otros españoles? ¿Por qué no participan de la alegría colectiva en un día que debiera unirnos en el amor a España? ¿ Qué motivos impiden a otros españoles rendir homenaje a los caídos en tantas guerras, dentro y fuera de nuestras fronteras? Resulta extraño que algo tan elemental como amar a su país y compartir el día festivo señalado como la Hispanidad sea motivo de orgullo para una parte de los españoles y otra parte se dedique de denigrar este significado incluso con cierta agresividad. Reflexiono sobre etas interrogantes. En los últimos años un grupo numeroso de españoles se empeñan en reescribir nuestra historia y nuestra cultura. Influenciados por la visión negativa y destructiva de la Leyenda Negra, y tal vez por algún tipo de resentimiento conciben a España como el símbolo universal de los horrores, la desprecian y también desprecian a quienes con el sosiego necesario asumen la historia de este sufrido país, las grandezas y miserias de nuestros abuelos y ancestros. Debiéramos saber todos que la historia de una de las naciones más antiguas del mundo no es tan distinta a la historia de otras naciones de Europa. Aquellos hechos por los que hoy se juzgan con inconcebible presentismo a nuestros abuelos y ancestros fueron los mismos hechos que en aquellos siglos sucedieron en Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania, Rusia, etc. Y en los países que entonces eran Naciones o Imperios, incluidos el Imperio Romano, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, y el Imperio Británico donde se cometieron abusos y atrocidades que no han sido rebatidas. En ninguno de ellos se ha creado un sentimiento negativo o despreciativo de sus ciudadanos contra sus propios países. Por el contrario, hay un arraigado vínculo de exaltación y emoción de los nacidos en Inglaterra, en Rusia, en Francia, en Holanda y otros muchos países que asumen y se enorgullecen de su Historia, de sus culturas e incluso de aquellos que en su día cometieron actos que hoy podrían considerarse contrarios la civilización y al derecho, pero no hemos de caer también en el presentismo; en Inglaterra se rinde homenaje a piratas y saqueadores como Francis Drake, Jon Hawking y Walter Raleigh que hundieron y expoliaron barcos de la Armada y de la flota comercial española. En Rusia se venera la figura de Iván El Terrible y se le considera el Padre de la Gran Madre Rusia, si bien no se mencionan la barbarie y la crueldad con que arrasó pueblos vecinos y los crímenes dentro del territorio del Rus. En Francia la figura de Napoleón es intocable, cientos de estatuas en calles y plazas de toda Francia y menciones de honor son una realidad asumida con orgullo por los franceses cuando todos conocen que Napoleón tiñó de sangre casi todos los países de Europa y una parte de África. En España apenas se reconocen las hazañas e incluso se desprecian a Blas de Lezo, Juan Sebastián Elcano, Alvaro de Bazán y tantos otros que ondearon por el mundo la bandera de España, en las victorias y en las derrotas. Como es conocido se trata de una izquierda redentora y de nacionalismos radicales y excluyentes que producen enorme tristeza y frustración en lo limitado de sus propios sentimientos para no abrazarse en la alegría de haber nacido en este maravilloso país. Ciertas ideologías y dogmatismos férreos llevan necesariamente a la tristeza y al desprecio por todo aquello que otros comparten, el día de la Hispanidad entre otros días, como también Navidad, Semana Santa y cualquier otra fiesta tradición o celebración. En lenguaje coloquial, son quienes vienen a corregir los sentimientos, a sacar a otros de sus errores y a joder la fiesta a los demás. Nada de esto comento a mis nietos. Me quedo absorto en la espontaneidad de cuantos me rodean, en los vítores, en el radiante día, en la actitud civilizada de tantos miles y miles de personas congregadas en esta gran avenida madrileña. Y recuerdo mi infancia y mi juventud. Por tradición en el seno familiar arraigó desde el comienzo un sentimiento fraternal a mis vecinos, a mis amigos, hombres, mujeres, ancianos y niños, creo que compartimos cierta alegría congénita . Y aprendí sin que nadie lo impusiera amar el paisaje, las montañas, los ríos, los valles, el azul infinito del mar, las gentes y su historia, su cultura, su lengua y su carácter. No creo posible desarraigarme de estos sentimientos, ni del orgullo que me produce haber nacido en España.

Vamos volviendo a casa y les digo a mis nietos; hoy es el día de la Hispanidad , sois españoles, recordadlo siempre. Y ambos aprietan mis manos y sonríen.