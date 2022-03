Hoy soy ucraniano

Cuando la pasada madrugada del 24 de febrero los rusos destruían/neutralizaban los centros de mando y control ucranianos y sus fuerzas terrestres cruzaban la frontera, en mi mentalidad militar creía que en 24, a lo sumo 48 horas, los rusos deberían tener controlada la situación con una operación "quirúrgica" y "con anestesia" de descabezamiento del poder político y militar ucraniano, siguiendo la máxima militar de alcanzar los objetivos previstos, a ser posible sin combates, sin bajas; y en el supuesto de llegar al combate, con el mínimo posible de bajas, y de haberlas, que estas sean del enemigo.

Pero a medida que pasan los días, caben dos posibilidades, o que el plan que yo me imaginaba haya fracasado, o que en realidad, el objetivo final sea la destrucción de Ucrania como Nación, para volver a las fronteras anteriores a la creación de la República Popular Ucraniana en 1917, olvidando que las actuales fronteras de Ucrania fueron reconocidas (impuestas) por los propios soviéticos después de la II Guerra Mundial. Tampoco nos olvidemos de que si Crimea es territorio ucraniano, es porque así lo decidieron también los soviéticos.

El ver en el primer día de guerra imágenes de algunos vehículos blindados rusos aislados en avenidas céntricas de las ciudades, puede hacer suponer que creyeran que tras la destrucción/neutralización de la red de mando y control ucraniana, y su fuerza aérea, sus columnas blindadas circularían en marcha logística desde la frontera hasta Jarkov y Kiev, con la bienvenida de la población ucraniana pro-rusa y la pasividad del resto, lo que es evidente que no ha ocurrido.

También es de suponer que como consecuencia de la fuerte resistencia ucraniana, los rusos se hayan replanteado la campaña, volviendo a un clásico de su historia militar del siglo XX: aplicar el "rodillo ruso", es decir, fuertes concentraciones artilleras, previas al avance de las unidades de combate, sin considerar las bajas propias que eso les pueda producir; por lo que imagínense lo que les va a importar las bajas en el bando enemigo, sean estas de combatientes o de civiles.

¿Y hasta dónde van a llegar?, pues también es de suponer que hasta el control total de Ucrania, alcanzando su objetivo teórico de "desnazificarla", consiguiendo con ello su objetivo real de evitar su adhesión a la Unión Europea y a la OTAN. Pero no nos engañemos, ya que en realidad se trata de la lucha de un régimen político, el ruso, revestido de un neocomunismo sin sentido, nostálgico de volver a ser una potencia mundial, frente a un pueblo, el ucraniano, con ansias de consolidarse como Nación soberana por primera vez en siglos, dentro del club de Naciones occidentales, con un sistema político democrático. Imagínense qué hubiera ocurrido si hoy en día no estuvieran integradas en la UE y/o la OTAN el resto de países europeos del este, que en 1989 formaban parte del bloque soviético; si los rusos no hubieran bombardeado objetivos más allá de las fronteras ucranianas.

Por eso, a pesar de que "quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra", tengo claro el bando con el que me decanto, el ucraniano, con un objetivo claro de integración en la UE y, por tanto, en el modelo de sociedad en la que vivo, frente a un dictador neocomunista nostálgico de las grandes demostraciones de poder militar en la Plaza Roja de Moscú.

Carl Von Clausewitz (1792-1831), militar prusiano y uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia militar moderna, conocido principalmente por su tratado "De la guerra", en el que aborda un análisis sobre los conflictos armados, desde su planteamiento y motivaciones hasta su ejecución, escribía en el citado tratado: "Dado que la guerra no es un acto de pasión sin sentido, sino que está controlada por el objetivo político, el valor de dicho objetivo debe determinar los sacrificios que hay que hacer para lograrlo, tanto en magnitud como en duración. Una vez que el gasto de esfuerzo supere el valor del objetivo político, dicho objetivo y la paz debe seguir".

Que no nos quede duda de que, en este caso, la guerra de este dictador neocomunista seguirá aun cuando el esfuerzo que ello suponga supere el valor del objetivo, que no es otro que obligar a los ucranianos a aceptar su voluntad. Clausewitz era militar y, por eso, creía en el valor de la vida humana por haber visto de cerca la muerte en el campo de batalla. Este "líder" dudo que tenga en estima el valor de la vida humana, salvo la suya.