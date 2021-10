Huérfanos de la verdad

Me refería en mi anterior artículo a la orfandad de pensamiento una de las causas de la decadencia singularmente en Europa. La orfandad de la verdad tiene consecuencia con la manipulación de los sentimientos y el fomento de la ignorancia en sociedades desarrolladas y democráticas para escenificar una prefabricada realidad política que demasiadas veces no se corresponde con la verdad. La verdad es un concepto líquido que en muchas ocasiones no va aparejado a la realidad. Cada vez se hace más evidente la labor de ingeniería social para presentar una apariencia que finalmente cobra cuerpo y sustituye a la verdad. Porque cuando la realidad es incómoda, los "espíritus sensibles" prefieren refugiarse en la apariencia. Lo que ahora se denomina ridículamente "zona de confort". Es conocido que en política la verdad no ha sido la guía de una mayoría de políticos que prefieren la "real politic" es decir, lo más conveniente en cada momento. Platón escribió en el siglo IV antes de Cristo que "en muchas situaciones la mentira disminuye y ensucia el alma, pero es permitida cuando se profiere en interés del Estado". En las democracias parlamentarias la cuestión medular es quien determina cual es el interés del Estado. Y es por ello que políticos sin escrúpulos confunden el interés del Estado con el suyo propio. Las grandes mentiras de la historia engendradas por gobernantes o manipuladores lo fueron en nombre del interés del Estado o del bien común. Aquí y ahora, concurren dos circunstancias; la mentira como arma de apropiación política en beneficio de intereses espurios, y la ausencia de honestidad de parte de los más conspicuos gobernantes y opositores. La explicación más directa es la ausencia de escrúpulos de quienes han de velar por el interés público que han disfrazado sus ambiciones personales con la etiqueta de "demócratas", electos o designados para cargo público. Ruboriza el catálogo de falsedades, medias verdades y mentiras que nutre el debate político. Toda una concepción de los principios y valores se han arrinconado suplantados por la ignorancia y el relativismo moral. Desaprensivos sin ocupación han descubierto las anchas avenidas de la política para colmar sus ambiciones, sustituyendo la frustración y a veces la incapacidad por el éxito social y económico. La verdad en este contexto es una pantalla peligrosa donde se refleja la realidad. Diariamente se construye otra realidad alternativa, difundida con entusiasmo por los medios informativos debidamente compensados, redes sociales y los predicadores de turno. En esa realidad alternativa de mueven cientos de millones de ciudadanos confortablemente instalados en el Estado de Bienestar, panacea donde encajan tantos argumentos falaces. Y así avanza día tras día esto que eufemísticamente se llama marketing, imagen, trampantojos burdos que pretenden cubrir muchas ausencias de creatividad, inteligencia y honestidad. Un enjambre de expertos a sueldo perfila las maniobras, estrategias y técnicas de comunicación de masas que ahora sustituyen a las ideas, los proyectos y objetivos encaminados al bien común que fueron motor del desarro0llo de la humanidad durante siglos. Pero es lo cierto que la sociedad del relativismo vive feliz con estas apariencias que le alejan de la incómoda realidad, a veces su propia realidad. La permisividad ante las mentiras flagrantes es asombrosa. No importa quién la diga, o la proclame públicamente. La cuestión es no incomodar, alumbrar un futuro exento de esfuerzo, menos aún de sufrimiento. Hay en España ejemplos evidentes de la manipulación de la opinión pública para crear una interesada verdad favorable al gobierno social/comunista desde instituciones de Estado. El Juzgado nº 29 de Madrid ha llamado a declarar como imputado al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos. Ferviente activista socialista, no muestra rubor alguno en el uso y abuso de mostrencas técnicas para ofrecer cifras de intención de voto que no se corresponden con el estado de opinión probado en las. Los ejemplos de las elecciones en Andalucía donde el CIS daba un diputado a VOX o en las elecciones de Madrid, donde el CIS se hundió en el mas estruendoso ridículo con la derrota sin paliativos de los partidos de izquierda son solo ejemplos de la actitud contumaz de un agitador social al servicio de Pedro Sánchez. Las evidencias de las intenciones sectarias del CIS son bochornosas, en todos los procesos electorales desde que Tezanos lo preside el escándalo ha sido constante a tal punto que la Justicia ha tenido que investigarle. La verdad y Tezanos discurren por caminos distintos. En asuntos de relevancia nacional el actual Gobierno de España ha preferido una verdad alternativa para no explicar la realidad de hechos que han llevado a España a graves perjuicios no solo económicos sino también al deterioro de su prestigio internacional. La que fuera hace semanas Ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha sido llamada a declarar como imputada por el Magistrado de Zaragoza Rafael Lasala para que explique en qué circunstancias entró en España el líder Polisario Brahim Ghali. Y lo más relevante, quien autorizó o dio la orden para esa entrada irregular en territorio nacional cuando tenía causas pendientes con la Justicia por presunto delitos de extrema gravedad. La ex Ministra se ha refugiado en la Ley de Secretos Oficiales para no responder, es decir ampara su silencio en el supuesto interés de Estado para no aclarar una operación llena de sombras y sospechas que provocó la mayor crisis diplomática y humanitaria con el vecino Reino de Marruecos. Es muy posible que jamás se conozca la verdad.Y en relación a la reciente Ley de la Vivienda propuesta por Unidas Podemos e inspirada en políticas de raíz comunista y refrendada por Pedro Sánchez, queda en evidencia su declaración hace semanas en EE UU ante los gestores de los grandes Fondos Internacionales de Inversión, prometiéndoles que no aprobaría ninguna ley que interviniera el mercado de los alquileres en España. Esa manifestación de intenciones en palabras de un Presidente del Gobierno adquiere el valor de una verdad públicamente asumida. Pues bien apenas diez días más tarde, esa verdad se enfrenta a la realidad de una Ley que entre otras medidas correctoras propone una dura intervención en el libre mercado del alquiler marcando límites y señalando franjas de precios en determinadas circunstancias y castiga con una carga del 150% del IBI a viviendas vacías. Un ataque frontal a la propiedad privada en la Europa de las libertades. ¿Dónde estaba la verdad de Pedro Sánchez? Estas actitudes de Gobernantes, altos cargos y funcionarios en España son asumidas sin sobresalto, son parte esencial de una estrategia diseñada para alterar el valor de la verdad sometiendo a una supuesta razón de Estado la más antigua y despótica concepción del poder, el totalitarismo rampante que vuelve arropado de camuflajes de toda índole. La moral, la ética, la honradez y la dignidad son conceptos sospechosos enemigos del "progreso".