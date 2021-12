LA IGNORANCIA ES LA FUENTE DEL RACISMO

La ignorancia, es la madre del Racismo y de la Homofobia, no podemos descartar las causas que han fomentado los sentimientos de rechazo de aquel o aquella diferente al canon establecido por el poder eclesiástico y monárquico en los siglos anteriores. Estos conceptos sociales, bien arraigados en el mundo rural perduran aún en la Sociedad Occidental, este sentimiento de rechazo del extranjero es debido principalmente al desconocimiento y miedo a lo diferente, de la cultura o catálogo de valores recibido de sus familias o entorno.

Pero lo que es fuera de lugar y debería ser reprimido, es la criminalización de la inmigración que hacen algunos politicos y en particular contra los llegados de África. ¿Qué proponen estos políticos para evitar la huida aún hoy de miles de jóvenes españoles hacia otros países de la UE? Ignoran, o no quieren recordar el saqueo de África por franceses, españoles, belgas, ingleses, alemanes e italianos, que estuvieron en los países de África, robando sus riquezas, ocupando sus tierras, utilizando los nativos como esclavos e incluso vendiéndolos como animales de labor.

Hoy estos países sufren aún del pasado colonial, subdesarrollo y dominados por multinacionales de Occidente que explotan sus recursos minerales. Pero políticos sin honor hacen de estos inmigrantes de África un caballo de batalla para lograr votos de los ciudadanos miedosos, conservadores que aún no han comprendido o aceptado que la Humanidad está en constante evolución de forma irreversible.

Estos inmigrantes vienen buscando un futuro mejor, huyen del hambre y la miseria como lo hicieron miles de españoles, portugueses e italianos en un tiempo no muy lejano, no tengamos la memoria corta. Hoy vemos los inmigrantes en los campos de Murcia, Valencia Cataluña y en los invernaderos de Almería y los olivares de Jaén Sevilla y Córdoba.

Hemos olvidado que gran parte de nuestra cultura tiene su origen en Oriente, incluso nuestra religión Judeo-cristiana, aportaron la escritura la Filosofía, la medicina, las matemáticas, la Geometría y tecnologías diversas. Oriente fue el primer eslabón de la cultura Occidental y fue gracias al Imperio de Roma multi racial y cultural por los diferentes pueblos que lo componían, de Oriente, África del Norte Europa Central y del Norte, nada proviene de una raza superior Aria como lo pretenden los Neo-Nazis fascistas.

No olvidemos los 7 siglos de presencia árabe en España que dejó huellas profundas en nuestra cultura, Agricultura e idioma, rechazarlo es mutilar nuestra cultura Occidental.

Yo invito a estos Políticos a hacer con profundidad su árbol genealógico y estudiar los nombres y apellidos de sus antepasados, posiblemente encuentren moriscos, y judíos entre ellos, para complementar analicen su ADN.

Yo que he debido viajar a ciertos países de Oriente medio, les puedo asegurar que el físico de algunos de estos Políticos no denotaría entre las poblaciones de estos países, están muy lejos de los Germanos rubios y de ojos azules, políticos racistas por oportunismo, no habléis de pureza de raza, porque por suerte eso es un mito fascista: ¿Saben estos Políticos lo que es la endogamia?, por suerte desde que el humano existe esta se ha mezclado, físicamente y culturalmente, lo que ha sido un factor Importante para la evolución de la Humanidad.

Políticos racistas, si de verdad amáis el pueblo español, defender su bienestar pidiendo un reparto justo de la riqueza que se produce por el trabajo. El racismo conduce al odio y dificulta la integración. El esplendor de Atenas, que tomáis por referencia, se fundó gracias a los pueblos afro-asiáticos, fenicios y Macedonios y la influencia de Asia Central (Mongoles y Chinos).

España necesita de todos y también aporta su contribución, por favor no propaguéis una imagen negativa de España. Ante el impacto económico de China en África la UE y USA hacen ofertas, África será el futuro, respetarla, mismo si es por nuestro propio interés, terminar con el racismo es una prioridad.