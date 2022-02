¿Iguales?, el cáncer no es igual para todos

Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y desde nuestra Asociación vamos a presentar el primer estudio sobre la inequidad ante el cáncer, donde se muestra las desigualdades que agravan la enfermedad en la población española.

No todos tenemos las mismas oportunidades de prevenir y detectar precozmente el cáncer, dado que no todas las Comunidades Autónomas trabajan e invierten de la misma manera. Sirva como dato que un total de 7 comunidades autónomas no han conseguido que toda su población de riesgo (de 50 a 69 años) tenga acceso a un programa de cribado colorrectal. Hay que poner especial atención en que no están protegiendo lo suficiente a su población frente al humo del tabaco, en casi la mitad de las comunidades autónomas, porque la aplicación de la ley es muy laxa. De esta manera, casi el 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco en espacios públicos. Por lo que podemos afirmar que nuestro código postal nos determina más que nuestro propio código genético.

Además, tampoco tenemos garantizada una atención integral y continuada que cubra nuestras necesidades cuando se nos diagnostica la enfermedad, poniendo de relieve que el nivel socioeconómico es un factor de desigualdad frente al cáncer. Entre gastos directos e indirectos, el cáncer provoca un coste económico al 41% de las familias superior a 10.000€ durante la enfermedad. Cada año, casi 30.000 personas son diagnosticadas de cáncer en una situación de vulnerabilidad laboral ya que están en paro, son autónomos o su salario se encuentra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, lo que hace que estos costes derivados de la enfermedad podrían no ser asumibles por ellas. Más del doble de mujeres que de hombres (25,7% de las mujeres) tienen unos ingresos por su trabajo menores que el Salario Mínimo, lo que puede hacer que los costes económicos derivados del cáncer sean inasumibles. Y se produce un mayor porcentaje de mujeres con cáncer con malestar psicológico significativo (45%) frente a los hombres (27%). En este sentido, cabe destacar otro dato de suma importancia: más del 90% de las comunidades autónomas no tienen atención psicológica especializada o es insuficiente

Y todo ello, sin olvidar, que casi 50.000 personas, que cada año se les diagnostica un cáncer, viven solas.

Son personas cuyas necesidades no están siendo cubiertas y que les hace ser mucho más vulnerables frente al cáncer. Algo que una sociedad moralmente justa no debería permitir. En España no se alcanza la ratio recomendada por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, situándose la media del país en 0,6 por cada 100.000 habitantes, ligeramente por debajo de la media europea (0,8). Y en algunos sitios, están significativamente por debajo con 0,32 y 0,40 por cada 100.000 habitantes respectivamente.

Además, no todos los tumores se investigan lo suficiente evitando así la elevada letalidad de muchos de ellos. En torno a 100.000 personas son diagnosticadas cada año con tumores cuya supervivencia es baja (páncreas, esófago o hígado) o está estancada (laringe, estómago o pulmón) debido a que no se investiga lo suficiente. Y gracias a la investigación en estos últimos años, hay un aumento de la supervivencia, 3,3 puntos en hombres y 2,6 en mujeres, en un entorno donde ha crecido la incidencia un 7,2% desde el año 2016.

Esta es una realidad que hay que corregir y que en nuestra Asociación lo hacemos desde dos frentes: en el corto plazo, a través de nuestros recursos, para paliar en la medida de nuestras posibilidades las desigualdades que acentúa el cáncer tanto en prevención, atención e investigación; y en el medio y largo plazo, trabajando con entidades públicas y privadas para conseguir que, en el futuro, todas las personas sean iguales frente a la enfermedad. Porque el fin último es garantizar el derecho a la salud de todas las personas, vivan en la comunidad autónoma que vivan, en un día como hoy, desde la Asociación Española contra el Cáncer, pedimos un acuerdo nacional contra el Cáncer y que todos seamos iguales frente a esta enfermedad.