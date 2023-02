Habremos de saberlo. Un nuevo intento de secesión que no fuera acompañado de violencia quedaría impune por la reforma del Código Penal. La Sala Segunda del Tribunal Supremo lo expone con meridiana claridad, "la creación de un marco normativo de ruptura territorial que preparara la secesión de una parte del territorio del Estado, incluso acompañada de actos multitudinarios que condujeran a la inobservancia generalizada de las leyes y al incumplimiento de decisiones gubernativas o jurisdiccionales que intentaran ponerle término, serían ajenas a la intervención del derecho penal". Es decir, la impunidad absoluta para quienes actuaran contra la integridad territorial del Estado, en términos precisos, la integridad de España.

Imagino presuntos bachilleres y licenciados diputados y senadores, que no entenderán el alcance de este auto, ya sabemos el corrosivo efecto de las sucesivas y fracasadas leyes de educación. Añadir que el delito de sedición tipificado en el artículo 472 del Código penal que Pedro Sánchez ha derogado manejando y mercadeando con el interés nacional como si se tratara de un cortijo que nunca tuvo, ha dejado inerme alguna respuesta penal del Estado legitimado para la defensa de la integridad de su territorio. Así ha quedado la nación española en una de sus coyunturas históricas, traicionada desde los estamentos gubernamentales tal como ya ocurrió en la I República. Sobre este tema se han escrito libros y ensayos que relatan aquel experimento que en 1.873 condujo a la República Federal a su fracaso. Entre otros una novela de José Calvo Poyato," El año de la República" y el último ensayo/investigación de Jorge Vilches "La I República española" (ed. Espasa) magníficamente documentado que explica con rigor y acertado análisis lo que ocurrió en España desde 1.873 a 1.874 En menos de un año el Estado se desintegró, se proclamaron decenas de Repúblicas cantonales, se sucedieron cuatro Presidentes hasta que finalmente hubo de intervenir el ejército para acabar con la descomposición de la nación española. Miles de jóvenes murieron en aquel fracaso, vidas inútilmente sacrificadas en aquellas jornadas dejaron el aviso de no repetir lo sucedido. Un Estado que se precie, legítimamente constituido y asentado en siglos de historia habrá de ser fuerte para defenderse de sus enemigos. El código penal entre otros recursos.

El actual Presidente del Gobierno no se ha guiado de los intereses generales del Estado y la nación. Estanislao Figureas, Nicolás Salmerón, Francisco Pi y Margall y Emilio Castelar, Presidentes de la I República fueron gobernantes dotados de altas cualidades intelectuales y académicas, estuvieron profundamente equivocados pero a ninguno de ellos le obsesionaba el poder. Ni actuaron en su propio beneficio, tenían sobrados medios de seguir siendo respetables catedráticos, jurisconsultos y profesionales de primera magnitud. Por ello no tuvieron reparos en dimitir cuando percibieron la deriva de aquel experimento y se vieron incapaces de contener sus catastróficas consecuencias; España se troceaba en Cantones locales o regionales dejando un Estado desmembrado y agotado hasta el límite de decretar el Estado de Guerra enviando el ejército para sofocar las rebeliones territoriales. El final de aquello es conocido por quienes hayan leído nuestra historia. La oportunidad fue aprovechada por los secesionistas que rápidamente proclamaron la República Federal de Cataluña en 1.873, tal como lo han hecho en otras circunstancias en 2017 los secesionistas indultados por el Presidente del Gobierno y ahora impunes. No es probable que Pedro Sánchez conozca algo sobre el origen y la dramática conclusión de estos episodios.

Lamentablemente en estos tiempos inciertos la historia sirve como atizador para remover cenizas, crear discordias y reescribirla para atacar al adversario. Nuestros repetidos fracasos tienen algunos elementos comunes. En 1.873 con la I República se pretendió una democracia capaz de resolver los viejos conflictos y subsanar el atraso ancestral de España, fue un fracaso histórico. Recientemente la transición democrática en 1.978 abordó estos problemas territoriales y con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, se consagraron la Comunidades Autónomas dentro de la Constitución respetando la integridad territorial del Estado. La cuestión que inquieta a la opinión pública es que el actual Gobierno social-comunista pretende alterar el espíritu y la letra de la Constitución hacia un modelo republicano y federal, como en la I República. Los españoles han conocido en estos últimos 150 años dos repúblicas, dos monarquías y dos dictaduras. Ahora una democracia parlamentaria. Varios sistemas políticos y de gobierno y todos fracasaron. ¿podríamos repetir otro fracaso con esta nueva democracia?

Hay algunas muestras de desprecio por los intereses generales y los pactos de Estado. Un ejemplo clarificador; el Presidente del Gobierno ha rechazado el apoyo parlamentario del principal partido de la oposición, el PP. Se trata de aprobar una Ley que está mostrando efectos muy alarmantes en la sociedad, la Ley del Si es Si. Se da la paradoja que el partido Podemos que propuso y empujó esta Ley no apoya esta reforma del PSOE. No importan los daños que día tras día está causando su aplicación. El sistema parlamentario trata justamente de la posibilidad de agrupar voluntades y apoyos para que el Parlamento ejerza en su tarea legislativa. Pedro Sánchez olvida que por esta única posibilidad es el Presidente de gobierno .En España la política se rige por una visión sectaria cargada de ideologías excluyentes que obstruyen el normal desarrollo de la democracia. Resulta inaudito que el Presidente del Gobierno, apoyado por su partido, el PSOE, rechace cualquier paco de Estado con todos los partidos de la oposición. Hay ejemplos de la utilidad para el interés general de los Pactos de Estado. Los llamados Pactos de la Moncloa en 1.977 fueron acuerdos en política económica y social que el partido gobernante UDC quiso y supo consensuar con todos los demás partidos del arco parlamentario, entre ellos el PSOE. La amplitud de miras, la generosidad y sentido de Estado selló un acuerdo para que comenzara a rodar la democracia en España. Las ideologías al servicio de un bien superior, el desarrollo de España, la paz social y la convivencia entre los españoles.

El Presidente del Gobierno muestra una ambición de poder que rebasa los límites de la democracia. En su beneficio personal mercadea con varias causas que corresponden a todos los españoles como es la integridad territorial del Estado. Los políticos secesionistas que declaran sin rubor que lo volverán a hacer se benefician de los indultos y el amparo de una amnistía que les concedido Pedro Sánchez. Ha postrado al Estado español, ahora inerme, a los pies de los secesionistas.

Sin unos dirigentes capaces de cumplir el espíritu y la letra de la democracia, leales con las Instituciones, sometidos al Imperio de la Ley es imposible que funcione sistema representativo alguno.