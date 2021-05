Indignidad

Conocida la total ausencia de escrúpulos del Presidente del Gobierno, su vacuidad intelectual, su narcisismo patológico y el enfermizo afán por el poder, podría entenderse la maniobra a favor de los presos golpistas que con toda seguridad se consumará en el próximo Consejo de Ministros. Lo que no puede entenderse es que se presten a ello, incluso con fervor, los tres magistrados ahora ministros de este Gobierno; Margarita Robles, Fernando Grande Marlasca y Juan Carlos Campo. Todos ellos conocen el alcance de esta decisión que votará corporativamente el Gobierno y que será un modo infame de señalar al Tribunal Supremo como un órgano que inspira sus sentencias en la revancha y la venganza, según se entiende de las declaraciones de Pedro Sánchez. También sabrán reconocer los magistrados/ministros que Sánchez prepara una flagrante perversión de la Ley, esa ley que iguala a todos, garantía última de los ciudadanos. Si Pedro Sánchez, reconocido experto en plagios y sin el menor atisbo de conciencia jurídica es capaz de ignorar y burlar a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Supremo, máximos órganos jurisdiccionales que se han pronunciado categóricamente contra cualquier clase de indulto a los golpistas, no podrán ignorar los tres magistrados las devastadoras consecuencias para el Estado de Derecho, la reputación cuestionada de la Justicia y la desazón de la inmensa mayoría de los españoles (78%) que rechazan los indultos según las encuestas de ayer. La Fiscalía afirma en un escrito al Gobierno; "el indulto no es en modo alguno una medida prevista para satisfacer interese políticos coyunturales". "el arrepentimiento es requisito reglado e ineludible para la concesión de la medida de gracia del indulto. El Tribunal Supremo ha elaborado un escrito demoledor para cualquier tentativa de indulto, y lo califica jurídicamente como "una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal", versus la impunidad. Asimismo resalta el Alto Tribunal que no concurren lo requisitos imprescindibles para conceder indultos ya que no hay el menor indicio de arrepentimiento", más bien la reiterada voluntad de volver a la senda de la unilateralidad, la autodeterminación, la independencia y la república según manifiestan los propios condenados. Queda claro, a Sánchez se le han visto las costuras de su infame propósito y los Órganos correspondientes que garantizan el orden jurídico se han adelantado a sus torpes explicaciones. Es sabido que el Gobierno tiene capacidad para resolver sobre los indultos en uno u otro sentido, que los informes preceptivos no son vinculantes, pero en el caso de los presos condenados por hechos probados de sedición los informes contrarios a la concesión de indultos son demoledores. Las observaciones del Tribunal sentenciador y de la Fiscalía habrían de ser freno a cualquier intención premeditada del Gobierno que busca el beneficio político de Pedro Sánchez a cambio de los votos de los partidos independentistas y sediciosos, única posibilidad para su permanencia en el poder. La cuestión medular es que aún rebajando la dignidad personal y corporativa de su Gobierno concediendo los indultos parciales no se va a solucionar el problema abierto en Cataluña porque la satisfacción de los condenados no es otra que la amnistía plena de sus delitos y esto es imposible, lo prohíbe taxativamente la Constitución española. Así pues el "parche" que trama Sánchez a esta compleja situación no solo no resolverá el problema, ni aminorará el ánimo agresivo de los sediciosos, sino que lo agravará para el conjunto de los españoles que no aceptan la humillación del Estado, causará un desgarro en el PSOE y será la fosa donde enterrar los restos de un naufragio anunciado que Sánchez y el PSOE habrán de lamentar por muchos años. Además de ello, de tomar la decisión que se anuncia, todos los miembros de este Gobierno conocerán el reproche social por el reconocimiento de la impunidad a una clase política que acreditaría el salvo conducto para que los políticos puedan vulnerar las leyes, atacar a la Constitución y derribar el Estado de Derecho fragmentando la unidad secular de España Quedarían señalados en la Historia por haber dado nuevo impulso a quienes pretenden destruir un legado que pertenece a todos los españoles por igual. Por si alguno de los ilustrados ministros, muy pocos, albergara alguna duda del alcance de una posible tropelía concediendo indultos a los proclamados golpistas, citar las consideraciones de quien fuera Presidente del Gobierno de la II República y socialista, Juan Negrín sobre la actitud de los partidos separatistas cuando gobernaba en la Generalitat ERC; "Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones, que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco. En el punto de la integridad de España soy irreductible y la defenderé de los desafueros de los de adentro". Estas palabras de un socialista de corazón y de hechos sobre la deslealtad de los políticos de Cataluña, singularmente ERC, debieran ruborizar a los miembros de este Gobierno social comunista. La diferencia moral y conceptual sobre España es abismal. Pero también se suman a las apreciaciones sobre lo que significa España unida y los posibles indultos otros socialistas de reconocida categoría jurídica y política como corresponde a Eligio Hernández, que fue Fiscal General del Estado con gobiernos del PSOE, miembro del Consejo de Estado, intelectual de prestigio; "Si finalmente no se logrará frenar la ignominiosa concesión de los indultos a los independentistas me temo que se produzca otra declaración unilateral de independencia seguida de un alzamiento armado de los Comités de Defensa de la República retronando a un escenario parecido al de 1.934 , cuando un gobierno de ERC y Companys como President de la Generalitat, proclamó el Estado Catalán. De ocurrir así el actual Gobierno de España tal como señala el artículo 116,4 de la Constitución habría de proponer el Estado de Sitio". No cabe mayor contundencia. Otras voces sensatas del socialismo de la verdadera concordia, se están pronunciando contra el propósito de los indultos de parte del Gobierno. Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, José Luis Corcuera, Francisco Vázquez, y otros destacados dirigentes; Odón Elorza, Guillermo Fernández Vara , Presidente de Extremadura y Emiliano García Page, Presidente de Castilla La Mancha. Frente a la solvencia de los muchos socialistas que se oponen los indultos, frente al rechazo rotundo del 78% de los españoles, frente a la razón de Estado y frente a los máximos órganos institucionales y judiciales, Sánchez permanece impertérrito dispuesto incluso a comprometer la figura del Rey que habría de refrendar con sus firma los posibles indultos lo que debilitaría su papel constitucional ante la sociedad. Y cabría preguntarse, ¿Habrá otras motivaciones ocultas e indignas o únicamente el afán delirante de permanecer en el poder el motivo de su empecinamiento a favor de los presos?