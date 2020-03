Inés arrimadas ganó sin guantes de latex

Sí, la señora Arrimadas, con su chándal de la misma marca de Leticia, con su mirada de actriz, sin haber estado en Hollywood, con su sonrisa de flúor y mentol, jugó al fútbol sala, futsal o fútbol de salón. Tuvo como adversario al equipo capitaneado por Francisco Igea, que no era Marcos Llorente en Anfield. El partido se celebró, ya que aún no había llegado la histeria que ha sembrado el pérfido coronavirus, con su instinto asesino, rincón a rincón y esquina por esquina. Entre el tabaco y una taza de café, el estado de alarma es insomnio y madrugada, ambulancia y sirena. La lideresa (femenino aceptado por la ASALE) de Jerez no tuvo que cantar fandangos ni bailar pasodobles, porque lo suyo es el gol a la distancia, a pesar de que tuvo que intervenir la fiscalía de Valladolid. El resultado lo dice casi todo como la copla de Marifé de Triana: 77% frente al 22%. Ahora, la vida sigue, pero no de igual manera: el coronavirus ha llegado al Consejo de Ministros, las ferias taurinas de la Magdalena de Castellón y las Fallas de Valencia han sido suspendidas (o aplazadas), los partidos de la liga se jugarán a puerta cerrada, se cierran universidades, institutos y colegios y el pánico, que es un sueño presuroso cuando arde el miedo, no es metáfora, sino angustia.

Si se suspenden las elecciones gallegas, la negación de Feijoo será como una página en blanco, anclada en altamar, ya que el futuro es una incógnita que, tal como está la situación, no despeja ni la sombra de Don Quijote de la Mancha, guiado a la razón por su fiel escudero Sancho Panza y su musa Dulcinea del Toboso: solo el amor es el don que espera. A partir de este momento, Inés con el aval de números y tantos por cientos pilotará la nave del centrismo liberal, el cual naufragó en las elecciones generales, lo que condujo a Rivera al chalé de la guapa Malú y al despacho de un prestigioso grupo de abogados. Si la joven lideresa se pone en manos del Partido Popular, el porvenir de unas siglas, las cuales tanta ilusión crearon en los infinitos caminos de España, quedará oscurecido como los versos que se olvidan en cuanto los leemos en metro o en autobús, porque no son zéjeles, ni sonetos, sino aliteraciones, cuya sintaxis es un truco en un laberinto de sílabas. El liberalismo debe tener detrás biblioteca y pergamino y la voz que fue su voz, cuando se alza como un velero la etimología de la democracia, a pesar del oleaje y del pretérito equivocado de la memoria.

Cuando Albert Rivera dejó de parecerse a un nuevo Kennedy para proyectar su imagen de Billy el Niño a la derecha del centro, el partido del color de la naranja y de la túnica del budismo se encaminó directamente y sin remedio al naufragio; el cual, a partir de ahora, le corresponde administrar a doña Inés, sin cadencia y sin esplendor, hasta que el viento vuelva a soplar a favor en medio del vendaval, el cual se asemeja al covid-19 que enferma y mata. La nación española necesita que el centro se fortalezca con la ideología y la teoría política como base y sustento de una filosofía que ilusione a independientes y votantes, los cuales nadan a contracorriente mientras ven que una opción tan esperanzadora no es capaz de volver a caligrafiar las hojas que ya había escrito en el mapa de lo días. Inés Arrimadas, con el traje blanco de Naomi Campbell y guantes de látex, o sin ellos, tiene que ser ella misma antes que márquetin e imagen, cámara y teatro. Los modelitos y la puesta en escena ni son ni deben ser la política, a no ser que esta ya sea cine y selfi, carnaval y boutique en lugar de ideas y debate, cultura y pensamiento. Si esto es así, pronto llevaremos todos mascarillas con respirador y protección N95, para evitar el contagio del SARS-COV-2, que tiene la forma de corona, que adquirió en la ciudad china de Wuhan y para parecernos a los actores de doblaje que nunca fuimos. Y que ahora somos cuando ya no quedan ni los besos, ni los abrazos, ni los apretones de manos. Ni siquiera los saludos, a menos de un metro. El amor es ya un Huawei o un Samsung Galaxy remote control. Guantes de látex y alcohol de romero. Geles hidroalcohólicos y fake news. Mientras, impostores y chachalacas retuitean que la luz de la lámpara se apaga.