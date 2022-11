Jersón es una victoria a la pirro

La retirada de los treinta mil militares rusos situados en la orilla izquierda de Jerson, del punto de vista militar se puede considerar como un repliegue estratégico, pese a que Kiev lo explote como una victoria. Jherson es una ciudad dividida en un punto de gran anchura, por el rio Dniéper. Solo ha sido evacuada la parte de la ciudad en la orilla izquierda, sitiada por unos 45 mil militares de Kiev, reforzados por unos tres mil quinientos mercenarios, de Polonia. Georgia y árabes sirios e iraquíes islamistas arrepentidos. El cerco a Jerson ha costado a Kiev más de diez mil bajas y la perdida de gran número de material bélico entregado por occidente, debido al bombardeo de la artillería y aviación rusa. La parte abandonada se encuentra frente a la estepa y corría el riesgo de verse inundada por la ruptura del pantano sobre el Dniéper, lo que hubiese imposibilitado el abastecer en municiones y comida a los treinta mil militares rusos allí situados. Tampoco, debemos olvidar que esta guerra tiene por objetivo el desgaste económico, político y geopolítico de Rusia y de su alianza con China, pero Rusia a su vez sabe que Occidente y en particular la UE van al desastre económico y entra en recesión ayudada por las sanciones a Rusia y las probables a China y por los sabotajes de los gaseoductos, supuestamente perpetrados por ciertos "amigos" de Alemania. Rusia persigue la desmilitarización de Kiev que ya está en su octava orden de movilización debido a las pérdidas importantes en hombres y material que Rusia le ocasiona con su artillería y aviación. Pero a la vez Rusia debe dar una imagen conciliadora ante sus aliados económicos y en particular con los de Medio Oriente, Arabia Saudí en particular. Las posiciones militares rusas están aseguradas hoy y es Kiev quien peligra. Por ello Patrouchev tras varias conversaciones con Jake Sullivan se ha desplazado a Teherán para promover alianzas económicas y estratégicas con Ali Shamkhani, Secretario del Consejo de Seguridad de Irán, también USA trata a través de Arabia Saudí de entablar unas negociaciones con Rusia, lograr un Estambul/Riad que permitiese un acuerdo antes del desplome militar de Kiev y el económico de la UE a un nivel de no-retorno, lo que haría de ella un peso económico inasumible para USA, en un momento en el que se encuentra confrontada a China. Rusia e Irán consolidan su comercio bilateral en monedas nacionales (rublo y rial) y salen del $US. Este objetivo responde a la multipolaridad de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO) y los BRICS. Irán ahora es miembro de pleno derecho de la OCS, la única nación de Asia occidental que forma parte del gigante estratégico asiático, y solicitará unirse a BRICS+ ya que Argelia y Argentina han solicitado su entrada en esta organización. Es por ello que Rusia mantiene una posición política flexible en lo que concierne posibles negociaciones de paz con Ucrania, es así que el presidente iraní Ebrahim Raïssi declaró "Irán dará la bienvenida a un arreglo pacífico en Ucrania y apoyará una paz basada en el diálogo entre Moscú y Kiev". Mientras tanto Italia ha cesado oficialmente de enviar armas y municiones a

Ucrania y Kiev informa que tendrían que irse de Kiev unos tres millones de sus habitantes, debido al invierno y el cese de abastecimiento eléctrico en la capital, bueno la UE es muy generosa con los africanos negros y sirios refugiados, también lo será con los Ucranianos, rubios y con los ojos azules.

Kiev ha pedido recibir los activos rusos congelados por occidente, es ilusorio ya que Rusia ha congelado una cantidad casi equivalente de activos occidentales. Rusia continua su ofensiva para tomar posiciones ventajosas a lo largo del Dniéper y llevar el enfrentamiento con Ucrania a una nueva fase.

Rusia quiere que Ucrania esté agotada, el invierno está cerca, Rusia tiene recursos suficientes para pasarlo sin problemas, Ucrania no los tiene y solo cuenta con la ayuda de occidente, pero eso tampoco durará para siempre.