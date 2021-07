Jubilaciones, un futuro complicado

Probablemente esta semana se concluirán las negociaciones sobre la gestión y contenido de las condiciones de acceso a las Jubilaciones. El Ministro de Seguridad Social y de inclusión, prevé que el Acuerdo entre Patronal, Sindicatos y Gobierno dará durante 28 años una respuesta a los problemas y desafíos que se perfilan en el siglo 21 de este acuerdo. Yo lo dudo, pese a que aún no se ha puesto en conocimiento los componentes del Acuerdo, pero hoy teniendo en cuente los parámetros de la rápida evolución Socio-económicos en la UE y a nivel mundial es prácticamente imposible definir un plan de acción que dé una respuesta para 25 años. Se añade que la UE tiene una estrategia económica sobre las pensiones que conducen los estados que la componen a la privatización a través de seguros de la capitalización de las jubilaciones y España no puede escapar a esta política de la UE sin poner en peligro las ayudas que ha solicitado. La UE impone estas directivas por dos razones diferentes, la primera para beneficiar el sector privado financiero constituido por los Seguros, es una lógica de la Política Liberal. No podemos ignorar la situación económica del país, en efecto si España es hoy la cuarta potencia industrial de la UE, tiene una desventaja, las grandes empresas Multinacionales no son españolas, España es solo proveedora de Mano de obra barata en la UE y parte de su tejido industrial de pequeñas y medianas empresas giran alrededor de estas Multinacionales. Su principal industria es el Turismo, pero es dependiente de los "Operadores Tours" Ingleses, franceses y alemanes principalmente que hoy proponen nuevos destinos, la Agricultura ocupa un puesto importante en el PIB, pero es dependiente de los precios impuestos por las plataformas de distribución como Perpiñán y Holanda y la política de la UE hacia Marruecos y ahora Senegal que compiten con las exportaciones de España. España domina las tecnologías de producción eléctrica solar, pero el señor Rajoy con su impuesto sobre el Sol limitó su expansión. Técnicos de alto nivel investigan y luchan para innovar pero reciben poca ayuda para poner en valor sus productos, los políticos son tímidos ante las potencias industriales de la UE y no defienden con la fuerza suficiente las tecnologías nacionales. El endeudamiento provocado por el sector financiero, la corrupción y las no acertadas orientaciones políticas de la economía. También hoy la población no solo ha envejecido sino que ha descendido en nombre, nacen menos niños, las parejas ante la precariedad y el débil nivel económico evitan tener más de un hijo o dos ya que no ven un futuro que ofrecerles. Ya en el 2015 (marzo) in periódico nacional, afirmaba que España en la UE, era el país con más población de personas mayores, hoy el Banco Mundial informa que las personas con mas de 65 años son el 20% de la población y en el 2035 según la tendencia, será el 35%. Todas estas condiciones Sociales, hacen que yo vea difícil que el Acuerdo asegure claramente estabilidad y garantías para mantener el Poder adquisitivo futuro de las pensiones. Se añade la evolución de las nuevas tecnologías, la 3D y la inteligencia artificial que mejora y hace más eficaz la automatización de los puestos de trabajo. La supresión de personal en los Bancos, visto la cuantía es la imagen más alarmante socialmente, sin embargo, los despidos por cierre de comercios y pequeñas empresas, también en el sector del turismo, se añaden las no-colocaciones de personal para la temporada turística. El problema de la relación empleo / jubilaciones es prácticamente el mismo en todos los países de la UE, por consecuente, los políticos liberales de Bruselas proponen que cada uno capitalice su jubilación, naturalmente depositando en Seguros financieros su ahorro y los Seguros pondrán las condiciones para devolverlos y como, el que no pueda ahorrar por su bajo salario, pues ira a Caritas. Como vemos será un "Sálvese quien Pueda" La juventud de hoy lo tiene difícil su mañana.