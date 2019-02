Juguemos a ser desconfiados

En estos tiempos confusos, dominados por la digitalización,las falsas noticias que circulan por las redes sociales y la globalización de nuestro mundo occidental, que nos inundan, propongo a mis sufridos lectores un juego tranquilo y reflexivo. Sin afán de ofender a nadie, tiene como único objeto el entretenernos marcando unas posibilidades, que van en contra de aquellos criterios que se nos quieren imponer de modo general e interesado.

Imaginemos que, en el planteamiento del juego, el aún Presidente Sánchez, no fuese el patriota que se nos está queriendo vender y que, en su afán de encontrar la solución al problema catalán, intentó su objetivo por medio del diálogo y la negociación siendo traicionado en su noble propósito, no solo por los independentistas; sino también por el tíio de "las malditas derechas" por el Gobierno en funciones, sus aliados podemitas y demás afines; ya que la convocatoria de elecciones generales ha sido fruto de un plan preconcebido y friamente ejecutado.

Partiendo del hecho de que la independencia real de la pretendida República Catalana no podría materializarse, en el más favorable de los supuestos, en menos de dos años, pues hay que tener en cuenta que la propia "hoja de ruta" de sus promotores que figura en el sumario del "Juicio al Procés", la fija en dieciocho meses. Cuando lo mas probable sería que necesitase tres años para su plena implantación y funcionamiento práctico.

Dado que a la presente legislatura parlamentaria le quedaban unos pocos meses de vida legal, era necesario conseguir que Sánchez permeneciese en Moncloa una nueva legislatura completa, ganando esta vez en las urnas y quitándose el "San Benito" de ocupa. Para conseguirlo, era imprescindible el presentarlo a los electores casi como un héroe que lo dio todo por su ideal enfrentándose incluso a los Barones territoriales y a las viejas glorias delPSOE, en pro de la consecución de tan digno y noble afán como es conseguir el necesario objetivo de concordia.

El paripé de la pretendida negociación, de igual a igual, con los separatistas y su posterior y firme negativa a cruzar la línea roja de la Constitución, no puede ser mas que una puesta en escena para justificar la ruptura del pretendido "diálogo entre iguales", cuando no podía ignorarse que la exclusiva aspiración del independentismo no es otra que conseguir la independencia, lo cual debía conducirnos a las nuevas elecciones.

En el supuesto de que el magnífico Sánchez fuese el ganador de las futuras elecciones generales, bien por sí solo o mediante la reedición de la amalgama de partidos que le auparon a la Moncloa, en la moción de censura contra Rajoy y la corrupción, nos encontraríamos ante un nuevo Gobierno sin otro objetivo posible que sirviera para allanar el camino a la pretendida República Catalana.

Aupado Sánchez, de nuevo, a la Presidencia del Gobierno, se hace visible en nuestro juego mental la existencia de otro personaje que, hasta ahora, ha permanecido entre bambalinas, a pesar de ser el inspirador y, en gran part, el financiador del plan que llevara a la hipotética creación de la gran República independiente de Cataluña, hasta ahora inadvertido.

Imaginemos que una gran potencia mundial en su propia geopolítica global quisiera cuartear a la Unión Europea, debilitar a la OTAN y conseguir consolidar su pleno dominio del Mediterráneo, tanto oriental como occidental, y que para lograr ese propósito nada mejor que impulsar la creación de la supuesta nueva República Catalana que, en pago de "los servicios prestados", impulsase, además del total reconocimiento del nuevo Estado y su entrada en la ONU, posibilitara también la instalación de una base naval/aérea en el territorio de la ansiada República, al estilo y ejemplo de la base de Bicerta, en los tiempos de Gadafi en Libia; fin último que motiva la aparición del nuevo y hasta ahora oculto personaje de nuestro juegoº y que en realidad fue el autor y gran financiador del mismo.

Hasta aquí, lo que llamaríamos, la presentación de lo que titulo "Juguemos a ser desconfiados" y que intentaré desarrollar en mi próxima tribuna con el espacio suficiente para dar rienda suelta a unas opiniones que hasta pudieran corresponderse con la realidad y con la coninuidad de una serie de objetivos históricos que se pretenden y corresponden,en el tiempo, constituyendo unas metas prioritarias en el posicionamiento estratégico y ventajoso de las grandes potencias, en ese intento,siempre insatisfecho, por imponer su hegemonía, como sea y a costa de lo que sea.