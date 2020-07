Leticia, la reina republicana

No es el título de una película de Luis Buñuel. Ni de Luis García Berlanga. Ni de Álex de la Iglesia. Ni de Pedro Almodóvar. Ni de Alejandro Amenábar. Ni de Fernando Trueba. Ni de José Luis Cuerda. Ni de Garci. Ni siquiera del mítico Orson Welles. Leticia (con ce, mejor que con zeta, de acuerdo con la ortografía del español) Ortiz Rocasolano no es Cleopatra, ni Helena de Troya, ni Friné, ni Lady Ginebra, ni María Antonieta, ni Lady Godiva, ni Simonetta Vespucci, ni Ana Bolena. Ni tampoco, la literaria Madame Bovary. La han calumniado. La han difamado. La han insultado. La han desprestigiado. Le han buscado todos los secretos habidos y por haber. Han hablado mil y una veces con su primer marido: el novelista extremeño Alonso Guerrero, cuando nada había que ocultar, ni nada que añadir. Le han atribuido amantes y abortos, los cuales no han existido: la han querido asesinar civilmente. Y este hecho infame tiene un nombre: jaque a la reina y psicoterrorismo. Pero Leticia, libre y comprometida, luchadora y tenaz, inteligente y sagaz, ha leído a Larra y sabe que vive en España, donde la envidia es la íntima gangrena del alma. La relación con Alonso Guerrero la llevó a las raíces de la literatura, le hizo descubrir a los clásicos y le mostró la hermenéutica de los textos, desde sus orígenes hasta la metáfora de los días: el mar que abre el alba, la hoguera que lo cierra. Por ello mismo, sin ser Rita Hayworth, ha interpretado la película de sí misma, como una actriz que se ha formado con disciplina y esfuerzo, con autocontrol y pensamiento zen, con deporte y yoga iyengar, con alimentación vegetariana y agudeza, para identificar quién es quién en la filosofía y en la vida.

Sabe que, a pesar de que el sol se oculte entre nubes de color gris, sale después con el brillo velazqueño que la luz blanca tiene en Las meninas, para sembrar la esperanza hasta en los rincones más ocultos del alma y del corazón. Confesó el emérito rey, Juan Carlos I, entre Ginebra y Botsuana, que Leticia podía hundir la monarquía, cuando la realidad dice que es la que puede salvarla, con una imagen tan distante de la tradición como próxima a la biografía que se repite, con el fin de comunicarnos que solo perduran los días y las noches que liman sus perfiles hasta borrar las fronteras entre las horas. Leticia, periodista como Kapuscinski, es una semblanza en la historia de España, donde Fígaro, más que un seudónimo, constituye un dilecto ejemplo. Lee entre líneas a Haruki Marukami, a Raymond Carver, a Scott Fitzgerald y a John Irvin; y percibe que ella y Felipe VI no pueden jugar con fuego, ni siquiera cuando el rumor y el tiempo se alejan. Por ello, enmarca, tal fuera un lienzo de Rubens, el siguiente enunciado de Diógenes Laercio; «Callando es como se aprende a escuchar; escuchando es como se aprende a hablar; y, luego, hablando se aprende a callar». Todo lo consiguió con la ley de su esfuerzo y con la creencia de que nadie es superior en igualdad de oportunidades. La reina Leticia, más cerca, en el arco de la política, de Iglesias y Sánchez que de Casado y Arrimadas, no dice esta boca es mía, ni pronuncia una palabra de más cuando se le pregunta cómo teje y desteje sus argumentos hegelianos o kantianos.

Como lectora ilustrada, está convencida de que Tom Wolfe llevaba razón al argüir que el periodismo podía superar a la literatura con sus mismos recursos hasta revelar los primores de la sintaxis que tiene la columna más allá del lenguaje. Llegó al telediario con

el silencio callado, el cual precede a la fama, y se fue en olor de multitudes, al hacerse oficial su compromiso con el entonces príncipe Felipe. La vida la ha puesto a prueba más de una vez y siempre ha dado la cara con valentía y sin llevar la máscara veneciana Moretta: ovalada y forrada en terciopelo, en el desfile de las apariencias. Sabe que las cuentas y los paraísos fiscales del emérito han puesto a la institución al filo del abismo; mas ella, elegante y asturiana, le dice al oído a Felipe que su apoyo es el compromiso de quien nunca abandonará el barco por impetuoso que sea el oleaje. Quiere que el manuscrito de la historia le ponga su nombre a un capítulo caligrafiado sin tachaduras: limpio y cristalino como un venero. Todo puede ser leyendo a Shakespeare. La verdad de Bradlee tiene la respuesta. Y Leticia, que no es Marion Cotillard, la adivina. ¿Tiene, quizá, algo de Olivia de Havilland? Libre de metáforas, el infinito es Audrey Hepburm.