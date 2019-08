¿Quiénes son los Liberales?

Los Politicos que se dicen "Liberales" para que creamos que son el motor de la evolución de la Sociedad y de las libertades, tratan de confundirnos o desconocen el origen del Liberalismo. El Liberalismo no es una filosofía como el "Capital" de Karl Marx y Engels, que desmonta los mecanismos de la producción industrial, la división Social en Clases y la evolución de los medios de producción. El Marxismo nunca fue aplicado. El Liberalismo tiene sus pensadores, se inclinan al estudio del desarrollo de las economías gracia a la propiedad privada y no social, como lo planteó Marx. Luther fue el primer Liberal, junto a los Artesanos de Holanda, luchó contra el duque de Alba y la Iglesia cuyos impuestos absorbían el valor creado por el trabajo. Tras años de luchas contra de Alba, los holandeses crearon las Provincias Unidas Federadas descentralizadas, desarrollaron el Comercio y las industrias, crean un sistema jurídico para proteger los Contratos, las Libertades Públicas, la Libertad de Culto, de Prensa y la protección de la propiedad Privada. Los Impuestos bajaron al no pagar a la Corona de España y a la Iglesia, esto ocurrió en "Holanda" en el siglo 17. Inglaterra se liberó del absolutismo de los Stuart. Con la Revolución, en Inglaterra surgieron libres pensadores llamados "los Liberales". En la Clase Media los "The Levellers", radicales, exigieron al Parlamento de que respetara las libertades y Derechos de Propiedad y la libertad de Culto, se oponían a toda decisión económica del Parlamento contraria a la Propiedad privada y al derecho exclusivo de Votar y ser electos. Más tarde, el pensamiento de John Locke apoyado con las teorías conceptuadas por una fuerte corriente Liberal, que definía que el Estado tenía la función de respetar y velar por la Propiedad de los individuos y su libertad de disfrute de ellas sin restricciones, incluso que el ciudadano tenía derecho de aniquilar el Estado, si necesario por las armas si este no respetaba estos principios. Locke influenció los ingleses y las Colonias inglesas de América. "Holanda" fue el detonante contra el yugo feudal que impedía el desarrollo de las Industrias, de la economía y del conocimiento y fue en Escocia donde David Hume y Adam Smith desarrollaron la teoría de la evolución espontanea de las instituciones, ordenaron las ideas alborotadoras de Locke. Hume y Smith defendían, que para el desarrollo, las instituciones, el Idioma, la Moral, la Ley, eran indispensables, y que es el Mercado de bienes quien regula la Sociedad y no el Trabajo de los individuos que solo aportan sus conocimientos y creaciones que el Mercado gestiona, dando beneficio a los individuos. Hume y Smith niegan al Estado el derecho de intervenir en el Mercado que solo debe funcionar por la oferta y la demanda y el respeto de la propiedad privada, de los Contratos y la Ley. Si esa regla se hubiese aplicado en España desde el 2008, el sector financiero estaría en quiebra. Llegó a Francia el "Liberalismo" con el Economista Turgot que elabora los "Principios del libre Mercado" y la Política del "laissez faire" es decir dejar hacer el Mercado para que él solo se regule. Estas ideas de Europa fueron exportadas a las Colonias de América por los colonos que se independizaron para tener la libertad absoluta en la economía, como decía Tom Palme "el Estado solo debe ocuparse de aquello que no interesa a la Economía". Es en el siglo 19 que culminan los adeptos al pensamiento liberal, son fruto de la Clase Media, mediocres filósofos que deseaban reformar, y desmantelar el Estado (en España los Cantones) y tener pleno derecho a la Propiedad, por encima del Estado la Ley y de los funcionarios, la libre circulación de las Mercancías, es decir yo puedo hacer todo, si tengo bienes y el Estado debe aceptarlo. En USA los Liberales acusaron de atacar las libertades de los americanos (Blancos) a Alexander Hamilton, que trató de reformar la propiedad de esclavos negros. Los Liberales hoy están en otra dimensión Social y Política.