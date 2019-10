MUTACIONES DE LA IZQUIERDA

Según señalan las encuestas el voto de los españoles se orientaría hacia una posible coalición de izquierdas. En otras ocasiones la preferencia fue hacia la derecha representada entonces por un único partido político. Todo ha cambiado en los últimos años, circunstancias muy complejas han propiciado en España un cambio drástico de la política y de los políticos. Los que tengan memoria habrán de recordar la izquierda española en los albores de la transición. Unas posiciones moderadas dieron paso a la concordia entre los españoles , PSOE y PCE trabajaron codo con codo por la democracia junto a los demás partidos que alumbraron la Constitución y aprobaron la Ley de Amnistía Política de 1.977 que aplaudieron desde sus escaños en el Congreso de los Diputados, tal como yo lo vi, parlamentarios socialistas y comunistas.

En Europa tras la derrota de los totalitarismos se asentaron regímenes plenamente democráticos donde la derecha y la izquierda han venido gobernando desde la moderación y apoyando sin fisuras un sistema de garantías que conforman el Estado de Derecho. No ocurrió así en España. Nuestro país ha conocido dos dictaduras a lo largo del siglo XX. La última duró cuarenta largos años . Pero además de cierta frustración, los periodos dictatoriales dejaron una huella muy marcada en varias generaciones de españoles sin distinguir ideologías. Y tal vez por ello cuando la democracia ha sido una feliz realidad traída por el conjunto de las fuerzas políticas y el apoyo de la ciudadanía en su mayoría inmensa, los partidos políticos españoles se comportan y se diferencian de sus homólogos europeos.

La que interesa ahora es la evolución de la izquierda porque gobierna España, Comunidades Autónomas muy significativas y en la mayoría de los municipios españoles. Además de ello tiene una presencia e influencia decisiva en las Instituciones y en el entramado social que la hacen protagonista de este momento político, lo que en principio no debiera ser motivo de inquietud alguna. Pero las cosas han ido cambiando de manera significativa en estos últimos años y resulta cada vez más evidente que la izquierda española ha mutado alejándose notoriamente de otras izquierdas que gobiernan en Europa y de aquella que alumbró la transición y la democracia. Resulta lamentable reconocer que la izquierda española en su conjunto se ha desplazado hacia el límite del espectro político condicionada tal vez por el auge de otros grupos muy próximos a los modelos de la llamada izquierda "Bolivariana" y alejándose así de los referentes europeos claramente socialdemócratas. Esta ha sido la apuesta personal de Pedro Sánchez acorralado ahora entre los populismos de izquierda comunista y extrema y los nacionalismos vasco y catalán claramente posicionados frente al Estado español y abocados a un precipicio que podría arrumbar la propia configuración territorial de España, la Monarquía y el régimen del 78

La transición española nació con la esperanza de haber enterrado definitivamente formas extremas de hacer política. En los años previos a la Guerra Civil España conoció la actividad desenfrenada de la extrema izquierda y de la extrema derecha, tan radicales posicionamientos abrieron paso a una contienda fratricida. Era una España de extremos, sin ningún atisbo de moderación. Los dirigentes de los partidos más representativos entraron en el torbellino de las viejas pasiones aplicando una política de enfrentamiento. Y aquellos trágicos errores dejaron huella en varias generaciones, los españoles no querían reavivar ningún rencor adormecido en la frustración y la nostalgia. Tras el exilio forzoso del PSOE y del PCE, Felipe González con la colaboración más o menos entusiasta de Santiago Carrillo entendieron la necesidad de que la izquierda habría de gobernar desde posiciones moderadas y de convivencia para desterrar los viejos demonios que tanto nos han atormentado. Y lo cierto es que se consiguió. El y sus ministros durante catorce años aplicaron esas políticas orientadas al progreso sin atisbos de revisionismo. Se añora desde cualquier visión o ideología el triunfal éxito electoral de aquel PSOE con mensajes tan esperanzadores y fructíferos. Y tan capaces de fortalecer la convivencia y las libertades entre los españoles de todo signo. Los nombres del propio González, Javier Solana, Carlos Solchaga, Fernando Ledesma o Alfonso Guerra, dejan hoy un regusto de añoranza por lo que todos hemos perdido con sus ausencias de la vida pública y también con su silencio actual.

Resulta que ahora, en esta convulsa etapa de gobierno socialista, Pedro Sánchez decidió romper estas formas y acudir a los sentimientos de una izquierda radical que hasta ahora no había tenido oportunidad de marcar su tiempo. Felipe González buscó el apoyo de un PSOE todavía estigmatizado por la guerra civil y sus consecuencias, y obtuvo pleno apoyo a la reconciliación . Rodríguez Zapatero y después Pedro Sánchez han considerado agotado aquel momento y apelan a la complicidad de la izquierda extrema marcando posiciones que bordean los límites constitucionales. Su discurso y sobre todo sus actos de gobierno se asemejan a un agitador criollo más que a un político europeo del siglo XXI. Y eso hace muy difícil, cuando no imposible un entendimiento mínimo con el otro gran partido que sostiene el arco parlamentario español, el PP. Y tampoco con ese centro descolorido que no acierta a perfilar Albert Rivera. Queda el imaginable apoyo de las izquierdas extremas y por supuesto de los muy motivados partidos secesionistas y golpistas; ERC, Geroa Bai, Juns Per Cat, PNV, Bildu, las CUPS y por supuesto el Falangista de Cantabria. Y esa es nuestra actual deriva.

A la vista de lo que está ocurriendo nos hemos de acordar con tristeza de las minorías intelectuales y políticas que aún alientan en el PSOE , que se sienten españoles y que entienden la Constitución como un valor superior de vertebración de España. Zapatero y Sánchez parece que han logrando imponer un pacto de silencio ante la tormenta que nos arrolla día a día. Salvo honrosas excepciones, ni una voz o unas letras sobre las alianzas peligrosas de este PSOE con los herederos del terrorismo etarra, las complicidades descubiertas con quienes pretenden una Cataluña independiente. Es verdaderamente penoso que la izquierda moderada , la izquierda prudente, la izquierda optimista, la que cree en España, la que conoce perfectamente que esa España no es en modo alguno un invento de Franco, parece estar de vacaciones, arrollada por esta otra izquierda que ha ido ocupando todo el espacio político y social. La gran responsabilidad de este presidente del gobierno; la deriva hacia el extremo, los matrimonios de conveniencia en Autonomías y Ayuntamientos con las izquierdas radicales y separatistas, está ahondando de manera palpable una fosa que se agranda y que separa estas dos Españas que tanto nos duelen.