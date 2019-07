Macael, arte e historia

Ala hora de escribir estas líneas sobre Macael, quiero manifestar los vínculos familiares que me unen a este pueblo; mi padre era de Macael, y como no, dedicarle este articulo a Fina, como homenaje al cariño que siente por su tierra. Como apasionado por la lingüística y en este caso por la toponimia del Valle del Almanzora, tengo que decir que me ha llamado la atención el nombre de "Macael", pues este topónimo presenta ciertas incógnitas, que a día de hoy, no están con seguridad descifradas. Los topónimos del Valle del Almanzora, fueron estudiados por el profesor García Ramos, manifestando que era uno de los medios, junto con otros, para conocer lenguas desaparecidas; válganos el ejemplo de las lenguas prerromanas que han trascendido en el campo lingüístico, incluso arrojando luz sobre hechos históricos que en su día ofrecieron gran resistencia a su investigación, pensemos en el pueblo Ligur de la Península. Pero además de distinguirse Macael por su oro blanco y sus gentes cultidas en el trabajo de las canteras, cuenta con personajes insignes como el empresario Consentido, nombrado hijo predilecto y condecorado con la medalla de Andalucía; también son numerosos los historiadores que han descifrado sus entrañas, entre ellos Pastor Medina, "cronista de Macael "o Martin García Ramos estudioso e interesado por la Antropología. Según García Ramos, el topónimo Macael, viene avalado en el libro de apeo por la forma "Machael", el DRAE en su artículo "macar" nos habla de la raíz "mac "que dio origen a la palabra latina "macculae", pero parece ser que no coincide con la raíz del vocablo Macael, la terminación "aél" nos hace pensar en una procedencia posiblemente hebrea, pues cercano a Macael existe el pago de Israel, pero además en nuestra comarca tenemos diferentes pruebas de que hubo asentamientos de los Judíos Sefarditas, válganos el ejemplo de La Judea en Arboleas, aunque esta afirmación ha sido objeto de polémica para los historiadores; pero Macael además cuenta con otros topónimos llamativos, como "El cerro de Ocara o Locara", que podemos encontrar en sus dos acepciones. Todos estos topónimos pueden proceder de lenguas Preindoeuropeas que gozan de traducciones aparecidas en vasco, bereber e ibero, ligadas a lenguas Europeas Meridionales del Asia Anterior y Norte de África. Macael es además un pueblo que recrea su oro blanco ofreciendo numerosas obras de arte, entre ellas: El Mortero más grande del mundo, 50.000 kilos, inscrito en el Guindes Worl Records desde 2015, la Fuente de los Leones en la plaza de la Constitución, Monumento al Cantero, La Cruz de los Mozos, La Cruz de Mayo y por ultimo algo que es como un icono para los macaeleros: El Monumento a la Virgen del Rosario y su Mirador, Señora Honorifica de la villa de Macael, siendo estas obras realizadas de forma desinteresada por artesanos de este pueblo. En los últimos tiempos Macael ha seguido fomentando su cultura y recreando su patrimonio histórico, poniendo de manifiesto lo que significa ser cantero en Macael en uno de los momentos de mayor desarrollo histórico-industrial, recordando "El pleito de las Canteras", (1919-1947), por el cual los canteros y sus familias, tras una prolongada batalla recuperan el carácter público de sus canteras, de acuerdo a la tradición heredada, frente a la privatización por parte de los caciques locales; que por cierto, este año pasado ha sido la primera vez asistí a este evento, y para mi sorpresa, pude comprobar que uno de los personajes recordados, para mayor orgullo mío, recaía en la persona de mi bisabuelo Juan Tristán, artesano del mármol. Para terminar, quiero felicitar a aquellas corporaciones municipales que mantienen viva la memoria histórica de sus pueblos y en especial a la actual, con su alcalde Raúl a la cabeza por los numerosos proyectos que han puesto en marcha, y haciendo alusión al filósofo Aristóteles, tenemos que decir: los macaeleros se expresan como los sabios, pero son gente sencilla