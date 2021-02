Mirar el futuro

La gran victoria del pueblo español ha sido de lograr reconstruir una democracia que evolucionará, según los cambios culturales en la sociedad española, pero saquemos experiencia del pasado reciente para preparar un futuro mejor. El escritor francés, católico, Bernanos, testigo de la guerra civil española, vio con piedad la llegada en Francia de centenares de miles de españoles que huían del fascismo alemán e italiano aliados a Franco, un mediocre militar, sanguinario dictador, astuto, del que Hitler decía "solo sería sargento en Alemania". Para Bernanos, la Sociedad española franquista era un "cementerio bajo un claro de luna", consideraba que en España reinaba la "paz de los cementerios" bajo una semi claridad ya que la mayoría de los intelectuales habían sido fusilados, encarcelados o exiliados. Franco para asegurar su poder creó dos bandos entre los españoles "Los vencidos" y los vencedores, en realidad todo el pueblo español había sido sacrificado por las ambiciones de Franco y de sus compadres, no había ni vencidos ni vencedores, solo había un pueblo en el sufrimiento, el hambre y la tuberculosis, en un país arruinado, destruido por la guerra civil y la aviación alemana nazi e italiana fascista. En esta joven Democracia, he visto con asombro jóvenes vanagloriar las "hazañas" de unos pobres jóvenes ilusos españoles que murieron regando con su sangre los campos de URSS, sus cuerpos yacen en tierra rusa y nunca Franco pidió que fuesen repatriados a España, eran carne de cañón del ejército nazi alemán que quería hacer de Rusia su colonia. Los republicanos deportados a Matahausen (Austria) como los muertos de la División Azul yacen sin medallas ni honores en tierras extranjeras. La división Azul, así nombrada por ser constituida por jóvenes voluntarios, estudiantes en su mayoría y de la Falange y los también designados a dedo entre los que hacían la "mili". Franco, pagaba su deuda a Alemania y lograba vaciar la Falange de sus fuerzas vivas que soñaban un desarrollo económico y social para España, eso hubiese limitado el poder del Dictador. Un amigo sargento del ejército francés me dijo "Yo no quiero héroes en mi compañía, los cementerios están llenos de ellos y ni los tambores ni las trompetas los levantan para seguir luchando". Me dad pena leer algunos de un pasado poco grato, glorificar las excesivas bajas en una compañía y presentar derrotas en hechos de heroísmo, es repugnante y esas personas han perdido todo sentido del honor si alguna vez lo tuvieron. Los jóvenes que se manifestaron en Madrid, para honorar los muertos de su División Azul, mezclan falsedades, los Nazis y Fascistas asesinaron en Francia, Inglaterra y USA además de en España y Rusia, estos jóvenes manipulados por viejos residuos del fascismo, que no han evolucionado y se amarran a un pasado que los reconfortan y buscan un protagonismo perdido en la Sociedad actual. Esos jóvenes solo deben ser condenados a estudiar los horrores de los crímenes de los nazis. Franco falseo la Historia de España, solo presentaba batallas ganadas y no las guerras perdidas que destruían la economía de España, su desarrollo y su población, para proteger los territorios de los Hansbourg. Estos Jóvenes falangistas deberían saber que los apóstoles como Jesús Cristo eran judíos de religión y hábitos, pero que luchaban contra la esclavitud de la época. Entre los Judíos existen diferentes clases sociales, no son una raza, es una religión. Los evangelios nacen de la Biblia y de los predicadores cristianos. El odio de Hitler hacia los Judíos, era debido a que, tras la crisis del 1929, USA recuperó sus préstamos a Alemania, a través de los Bancos US propiedad de familias judías, estos bancos obedecían a decisiones de políticos anglicanos y protestantes. Hitler que era un mediocre, criminal y rodeado de locos asesinos, se vengó exterminando a 6 millones de judíos cual fuese su posición social o nacionalidad. Jóvenes, la sociedad nunca irá hacia el pasado, ¡siempre hacia el futuro!