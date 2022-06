Mónica Oltra, los percebes y otros gasterópodos

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia durante 24 años, murió en un hotel de Madrid estigmatizada cuando ningún juez la había condenado. Una feroz campaña de desprestigio, persecución e incluso amenazas la cercaron y acosaron hasta "ajusticiarla". La cabeza visible de aquella banda de agitadores políticos y activistas mediáticos era una desconocida llamada Mónica Oltra. El grupo carroñero buscaba acabar con Rita Barberá, también con el que fuera Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps y no dudaron en despojarlos de su humanidad y su dignidad. Los lincharon y empujaron a otros para que los linchasen negándoles la presunción de inocencia. Rita dimitió incapaz de soportar la presión, conoció el señalamiento público de los medios informativos concertados en la cacería y se dejó llevar por la tristeza y la soledad, nadie estaba a su lado mientras fallecía lejos de su casa. La acusación primordial, un bolso de mano presuntamente un regalo indicio de corrupción. Ahora el cartero ha llamado a la puerta de Mónica Oltra; El Tribunal Superior de Justicia de Valencia la ha imputado de supuestos y gravísimos delitos. ¿Qué tal le sienta la misma pócima que ella recetaba a Rita Barberá?, aquel "jarabe democrático" que señalaba como culpable sin apelación a Rita Barberá. Pero claro, se trataba de una alcaldesa del PP. Cuando la misma Justicia democrática admitiendo las investigaciones de la Fiscalía ha imputado a Mónica Oltra, Vicepresidenta de la Generalitat cuyo gobierno depende de los votos del partido de Oltra, la cosa cambia radicalmente, ahora se trata de una política de extrema izquierda y la mafia que se proclama defensora de las mujeres agredidas ahora callan como zorras (raposas). No cabe por ello esperar alguna condena de políticas oportunistas cuyo sustento y prebendas se basan en manifestaciones contra las agresiones sexuales, tampoco importa que los abusos del ex marido de Oltra fueran a una menor tutelada por la misma Oltra. Eso apenas tiene importancia porque según el manual de emergencias de esta mafia, se trata de una mentira y como cabria imaginar de una maniobra de la extrema derecha. Lleva razón Oltra, esto es cosa del fascismo, los fascistas suelen ayudar a los pederastas masturbadores guiando su miembro hasta las niñas menores para poder acusar a la Consejera. Puro fascismo, cacería de la extrema derecha. En su rueda de prensa, degenerando, degenerando y con sonrisa forzada Mónica Oltra ha asegurado que no piensa dimitir; "por razones de ética, estética y política". Resulta complicado encontrar un ápice de ética, menos aún de estética en este turbio y morboso asunto, pero si encajan los signos de degeneración moral y política. Sin embargo, contra la realidad aplastante de los noticiarios de Tvs, los diarios nacionales y autonómicos, contra la opinión mayoritaria sobre su situación insostenible, ella continúa impertérrita porque se declara una política intachable, incorruptible y tiene el apoyo de todas las izquierdas y sus terminales mediáticas tan comprensivas con los posibles delitos que señala la Fiscalía. Dice usted ¿la Fiscalía?,¿El Tribunal?, ¿La Justicia?, eso queda para los políticos de derecha o de centro que aún creen en la Ley. Para los "liberadores "de izquierdas no existen, porque no reconocen ninguna jurisdicción en España con legitimidad para imputar, menos condenar a una activista de extrema izquierda. Según esto La Ley debiera estar al servicio de los políticos "de la gente", incluso en asuntos tan deleznables como este que ha llevado a Mónica Oltra a la imputación. Asquea bastante este relato. No hay límite para el cinismo de estos políticos "regeneracionistas que venían a dar ejemplo y limpiar las cloacas". Cabe aquí una reflexión satírica; ¿Cómo rugirían ante las televisiones; Irene Montero, Ione Belarra y Yolanda Diaz, caso de haber sido imputada Isabel Ayuso por los mismos delitos? He aquí un homenaje al cinismo. Ya lo sabemos, Oltra no dimitirá, no solo por los apoyos que le brindan todos los que forman el colectivo de la omertá siciliana, Ximo Puig como Jefe de Grupo. No dimitirá por su condición de gasterópoda. Para los curiosos; gasterópodos son los animales marinos que viven aferrados a una roca, nacen, viven y mueren pegados a las rocas, no hay modo que se suelten, ni las más fuertes olas. Pues eso, Oltra no dimitirá, le va la vida y la manduca en ello. Los burdos pretextos de Mónica Oltra para negarse a dimitir caen estrepitosamente ante el escrito de la Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana Teresa Gisbert reconocida experta en menores, de tendencia progresista, hija del último alcalde republicano de Valencia y miembro de la Unión Progresista de Fiscales. Y aunque la izquierda lo calle fue esta misma Fiscal quien impulsó investigaciones a cargos del PP, entre ellos a Rita Barberá y quien envió a prisión al Consejero del PP Rafael Blasco. La Fiscal Gisbert señala sobre Oltra; posible prevaricación, abandono de menores y encubrimiento de los abusos sexuales del ex marido. Para las izquierdas silentes estas imputaciones son minucias de baratillo, total abusar de una menor tutelada por el Departamento de Mónica Oltra no debieran causar este alboroto. Ya no me sorprendo de nada. Ni del cinismo de Ximo Puig, ni de la moral de Oltra. Habíamos sido tan políticamente correctos que en algún momento consideramos a esta especie depredadora y gasterópoda integrada en el amplio y relajado abanico de la democracia nos podría servir de alguna utilidad y ejemplaridad; ética, estética o política. Enorme decepción. Cusa bochorno reproducir las palabras textuales de Mónica Oltra en la persecución y cacería contra Francisco Camps, entonces Presidente de la Generalitat valenciana. Con marcado acento inquisidor Oltra decía así en el Parlamento valenciano; "El día que me vea como usted, imputado y vilipendiado, me iré a mi casa". Estas palabras premonitorias de su actual imputación deben estar martilleando en sus pesadillas. Que gran paradoja, la acusadora está ahora también imputada , si quisiera conocer de qué manera está vilipendiada solo tiene que navegar por las redes sociales. En noviembre de 2021 la Justicia archivó todas las causas contra Francisco Camps, la principal acusación contra el fueron unos trajes regalados como compensación de una presunta trama corrupta, las acusaciones no fueron probadas. No tuvo igual suerte Rita Barberá quien antes de morir no conoció el archivo de su causa. Solo conoció la amargura de sentirse acosada, amedrentada y desprestigiada por esta misma inquisidora. Caben algunas comparaciones al respecto; bolso de mano y trajes como terribles delitos de aquellos políticos que fueron absueltos por la Justicia. De otro lado posible encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada por la Consejera, quien fuera esposa del ex marido abusador. Está por ver la suerte que próximamente le tocará lidiar a Mónica Oltra. Solo el peso de la Ley sería capaz de despegarla de su roca. ¿Es posible que tampoco?