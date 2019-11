Muchas voces, pocas propuestas

Pen estas últimas votaciones hemos vistos resurgir una fuerza radical impregnada de matices fascistas, pero no es comparable al fascismo italiano, al nazismo, ni al franquismo, los cuales tenían en común que se nutría de las teorías de Karl Schmitt, que son el antídoto para el consenso liberal, ya que destruyen las libertades de las empresas imponiendo reglas del mercado bajo la autoridad del Estado, rechazando el Estado de Derecho. Con Karl Schmitt el Estado regenta toda la economía y la política, refuta el respeto de los tratados internacionales y las leyes que garantizan las relaciones empresa /Estado, considera la ideología democrática una máscara para entorpecer las funciones del Estado. Uno de sus seguidores, el filósofo Agamben, construyó a partir de Schmitt la idea que con la violencia policial el Liberalismo muestra su verdadera naturaleza (negaba los campos de exterminio Nazis). Schmitt, en el Concepto de Política, enfatiza la distinción entre amigo y enemigo y denuncia los intentos del liberalismo de ahogar los conflictos sociales a través de "un discurso donde no habría más lucha de Clases". Schmitt escribió que el liberalismo lidera "una política de despolitización". Para Schmitt, la lucha de clases desaparece 1º por la eliminación ideológica y física de todo opositor al Estado", 2º Por el Control del Estado sobre el reparto de la riqueza creada exigiendo el trabajo a la vez que la elevación del nivel de vida, y Schmitt persigue: "el Estado debe imponer por encima de las leyes la razón del Estado", esta arbitrariedad se convertiría en una realidad universal eliminando las diferencias culturales (los Judíos) y las ideologías opositoras (Comunistas, Socialistas, Católicos y otros como los enfermos mentales o discapacitados). Fue Schmitt quien dio a Hitler su teoría sobre el Estado y encarnó una derecha radical extrema a la que alió una Burguesía nacionalista ahogada económicamente por el Tratado de Versalles. Los nazis se convirtieron en la nueva "autoridad legal", Schmitt moldeó el pensamiento alemán y respaldó la legislación antisemita, sus teorías hicieron mella en el Nacional catolicismo español impuesto por Franco y sus cómplices. Hoy en España, los extremistas son solo una mediocre caricatura del fascismo italiano, Nazis y Franquista, ya que son unos palurdos, con un discurso que se quiere patriota y nacionalista sin pretensión de romper las normas establecidas en el país por el Liberalismo. Podemos ver hacia dónde estos extremistas pueden llegar con sus propósitos políticos, que no son más que una amalgama de críticas contradictorias sobre problemas económicos creados por la Crisis, la corrupción y la Crisis de valores. Primero, el rechazo de los derechos humanos. En segundo lugar, una concepción de la política que valora absolutamente la "decisión" contra la discusión y el entendimiento. Finalmente, una concepción xenófoba y racista de la democracia. Ni las Banderas, ni los Gritos de viva España harán regresar la juventud a España con un empleo digno, ya no estamos en la época de vivir de la Pesca y la caza, se emborrachan con las mentiras sobre la realidad Política y económica a la que se enfrenta el país, con sus palabrerías no aportarán la riqueza indispensable para crear el bienestar al que los españoles tienen derecho. Aún esos ineptos no han comprendido que son el triste pasado y que solo han aglutinado los decepcionados, una efémera victoria, pero estos votantes seducidos por los cantos de sirena de estos descerebrados, comprenderán que no hay soluciones milagrosas en economía. Las políticas racistas de exclusión serían incapaces de aportar las soluciones necesarias, las agravaría, solo el crecimiento económico puede dar futuro. El sueño Independentista de los catalanes es solo una broma de mal gusto de una Burguesía y clase media catalana embriagada por su clase dirigente corrupta e incapaz de dar futuro a Cataluña, pero es un hueso a roer para el resto de España y eso gusta a los políticos.