Notre dame de París sufre, Francia También

Notre Dame de París es mucho más que un lugar de culto, es el symbolo de la cultura cartesiana francesa. Monumento sobrio, algo austero, erige sus dos torres campanarios, que abrazan campanas con sonidos diferentes que son el lenguaje de Fè para los catolicos de Francia, no olvidemos el "Grand Bourdon" que con su sonido algo ahogado y lento hace temblar el atrio, antes adoquinado que se situa ante la catédral. Notre Dame, como otros monumentos del mundo, pertenece a la Humanidad, no es solo un monumento religioso, es el recuerdo vivo de aquellas generaciones de hombres y mujeres que participaron en su construcción durante dos siglos aproximadamente, con sus esfuerzos cementaban sus diferentes culturas para culminarlas en honorar la Madre de Francia "Nuestra Señora" que se identifica con la Mujer, madre, que dad la vida. Posiblemente otras catedrales sean má bellas, con sus fachadas cubiertas de adornos al ecceso, pero no inspiran el respeto y devoción que impone Notre Dame al visitante cual sea su religión. La Francia Religiosa como la Atéa, están estupefactas de haber constatado que el incendio destructor del lunes 15 de abril del 2019 hirió gravemente a Notre Dame, despojandola de las magnificas vigas de roble, señoras venerables con 800 años de edad, que soportaban la multitud de más pequeñas vigas dispuestas en geometrias calculadas desde el siglo 13 para que fuesen soportes del techumbre, ese conjunte de vigas dispuestas con diferentes angulos era tan espesa que la nombraban "la Fôret" (el Bosque). Notre Dame, durante 800 años vivió serenamente las convulsiones del pueblo de Paris, que siempre la respetó, en nombre de Notre Dame, cientos de protestantes, desde el Duque de Guise a simples plebeyos fueron asesinados en la noche de la San Bartelemi, teñiendo de rojo las aguas del Seine, entonces cercanas a su atrio. Notre Dame vió la furia de la Revolución del 1789 y sus torres camponarios vieron Marie Antoñeta, la reina, ser conducida a la prisión de la "Conciergerie" para ser guillotinada. El 2 /12 /1804, el Papa Pio VII bendice la Corona para coronar Napoleon en Notre Dame de Paris que impasible ve el nacimiento de un Emperador, que pronto ensangrentará Europa con multiples guerras. El Pintor Jacques Luis David inmortaliza la coronación de Napoleon. Notre Dame fue testigo de la tristeza del pueblo francés que vió su Paris invadido por Prusianos tras la derrota de Napoleón y Rusos que gritaban en las terrazas de los bares "Bistro…Bistro", palabra que apodó más tarde a los pequeños bares de Paris. También vió pasear ante ella, despues de derrotar Napoleón III en Belfort, al primer emperador de Alemania Guillermo 1ero, que humilló a Francia coronandose en Versailles en la Galeria de los espejos el 18 de enero 1871, ya que Paris en armas "la Commune" le impería el acceso a Notre Dame. En el 1914 en la galería de los espejos, Francia tomaría su revancha, con el Tratado de Versalles. Notre dame ha vivido junto a su pueblo las penas y las alegrias, pero hoy es el pueblo de Francia que sufre de verla herida, sin comprender como fue tal catastrofe. Ni Victor Hugo, ni Rablais en sus novelas imaginaron tal catástrofe, crimen contra la Cultura Universal. El Turismo masivo creo la necesidad de atiborrar con cables eléctricos la estructura de roble de la catedral, para mantener activos los sistemas de seguridad, contra el incendio y de las personas. Hacía 10 años que todo el cableado eléctrico había sido renovado, añadiendo nuevas tecnologías térmicas para la seguridad y detección. En laboratorios se ha simulado durante 2 horas el incendio, utilizando vigas de roble de 30 años de edad y de 30cm X 30cm y una combustión que incluía aceleradores usuales, la viga no perdió sus cualidades mecánicas. ¿Es este incendio obra del Diablo? O simplemente obra de Demonios humanos criminales. Si fuese la Negligencia, sería peor, ya que la negligencia es fruto de la imbecilidad, contra eso poco se puede.