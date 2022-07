La OTAN y Marruecos

Acaba de terminar la cumbre de la OTAN en Madrid y ya empezamos los españoles a hacernos preguntas sobre los puntos acordados. La cumbre ha sido un éxito y de ello me alegro enormemente, pero yo, como muchos españoles, empezamos a preguntarnos si ha quedado claro que las ciudades de Ceuta y Melilla son parte de España, así como el resto de islotes, incluido Perejil. En un asunto tan importante no caben las interpretaciones ni el sí, pero…El comunismo del este ya estamos viendo cómo actúa, por si lo habíamos olvidado, pero lo que sí hemos olvidado, son las invasiones sarracenas que España sufrió desde el 711 y lo digo en plural. La primera invasión y la más conocida es la de Tarik que conquistó e islamizó la Península, mucho antes que lo fueran las tierras del Sahara del actual reino de Marruecos y de Mauritania.

Curiosamente el primer intento de islamizar el Sahara se debe a un judío español, nacido en Jerez, llamado Saleh al Mumenin, que se había convertido al islán, fundando un pequeño estado en el siglo VIII. A medida que en la España musulmana la doctrina del profeta se iba relajando, las tribus de fanáticos islámicos fueron cruzando el Estrecho, unas veces motu proprio y otras atendiendo a las llamadas de socorro que llegaban de Al-Ándalus: primero fueron los almorávides, después los almohades, y por último los benimerines y faltó poco para que los turcos lo consiguieran también, y es que nuestra privilegiada posición estratégica, unida al clima, riquezas minerales y paisaje de ensueño, dan lugar al deseo de apoderarse de ella. Porque los musulmanes que entraron en la Península no venían de Marruecos, que aún no existía, sino que llegaron a la zona del Estrecho por el camino de Ifriqiya procedentes de Oriente Medio. Fue Abdala ben Yasín, hombre de gran prestigio y magnífico orador quien a partir de 1048 predicó la fe de los creyentes en el Sahara. Después de un año de predicación entre la tribu de los lantunes, fundó una cofradía de monjes guerreros, los "al-morabitum, es decir los almorávides. La islamización siguió adelante entre los años 1053 y 1055, siendo su primer emir Yahya ibn Umar al Lantuni y empezó la islamización por todo el occidente del Sahara en una campaña rápida y contundente, es decir que al que no se convertía le cortaban la cabeza. Los almorávides se formaron entre las tribus del desierto.

Hassan II aprovechando un momento de debilidad en la Jefatura del Estado por la enfermedad e inminente muerte de Franco, no dudó un momento para quitarnos la provincia del Sahara. Posteriormente su hijo Mojamed VI hizo un ensayo con el islote de Perejil; le salió mal. Pero desde entonces han transcurrido muchos años y el monarca alauita quiere pasar a la Historia como el hombre que unificó Marruecos.

Lo supe estando destinado en Ceuta a principio de los años 70 y la historia poco a poco lo ha ido demostrando, aunque el proceso naturalmente no ha terminado. Como todas las jabaras que corren por África, se decía en aquellos años, que en el despacho de Hassan II había un mapa del "Gran Marruecos" del que formaban parte toda la zona del Atlas, gran parte del desierto del Sahara y desde luego Andalucía; hoy está más que confirmado por nuestros diplomáticos, porque lo han visto con sus propios ojos, sin ningún rubor por parte de los marroquíes. La expansión hacia el Sahara argelino no ha comenzado aún, porque sus vecinos se lo han impedido, aunque han tenido lugar varias escaramuzas fronterizas, pero en cualquier caso eso no me preocupa. En cuanto a nuestra antigua provincia sahariana, los marroquíes entraron en ella a finales de 1975 y ahí siguen y por si era poco, nuestro gobierno recientemente le ha cedido el territorio; así como suena. Pero lo más preocupante tal vez es que en España se está produciendo una invasión pacífica, a veces no tanto, y en cualquier caso ilegal con el visto bueno de nuestras autoridades y el apoyo de múltiples organizaciones de las llamadas no gubernamentales (ONG,s) organizaciones que a pesar del título, curiosamente sí reciben fondos del gobierno. Ni unos ni otros representan el sentir de las gentes de las zonas afectadas, que en rigor son las que sufren los problemas. El imperio de los almorávides alcanzó su máximo esplendor a principios del siglo XII, que ya ha llovido, incluso en el desierto, y Hassan II casi nueve siglos después reivindicó lo que fue el imperio almorávide, erigiéndose en sucesor de su último rey Albohali, olvidando deliberadamente que fue esta secta político-islámica la que conquistó Marruecos y que la capital no estuvo en su actual país sino en Argelia. El mundo está lleno de iluminados y de libertadores. La pregunta es qué capacidad de reacción tiene España si un día el ejército marroquí toma las ciudades de Ceuta y Melilla simultáneamente, donde la población ya tiene un alto porcentaje de marroquíes. La otra pregunta es si hay voluntad de defenderlas a toda costa. En cuanto al porcentaje del 2% del presupuesto para Defensa, yo diría que como mínimo. El armamento está evolucionando continuamente y tenemos que estar al día, España no puede viajar en el furgón de cola, porque hemos sido un gran imperio y seguimos siendo un gran país. Una nación sin unas fuerzas armadas modernas nunca será respetada.