Occidente ...un pasado erróneo

No sé si todos los habitantes de Occidente (UE) y USA realmente se han dado cuenta de que estamos viviendo un momento trascendental que cambiará la faz del mundo. Occidente dirigido por su "leeder" USA, se proclamó guardiana de valores y reglas a menudo al límite del "Derecho Internacional y de la "Carta de la ONU". Occidente ni aceptó ni comprendió que ya ni es ni tiene un Imperio y que solo guardaba una influencia cultural, sobre sus antiguas Colonias a la vez que políticas con las elites que las gobernaban y que fueron preparados para ello en las Universidades de Occidente.

La caída de URSS en el 1991, puso punto final al escollo que impedía la expansión del Liberalismo USA a todo el planeta, una Federación Rusa corrompida por los jerarcas del PCUS y reducida económicamente a tercermundista ya no era un obstáculo y China que se abría a recibir las empresas Occidentales, se convertía en un manjar para la economía Liberal de Occidente. Tras destruir la Organización de los países no-alineados en el 1999 con la guerra a Yugoslavia, la OTAN abría en grande la puerta para la expansión planetaria de la economía Liberal USA. USA se había preparado a estos cambios fundamentales, organizando su sistema financiero y las instituciones como la OMC, la OMS, y a la UE con el tratado de Maastricht que neutraliza las soberanías de los Estados que se ven pilotados por autócratas ligados a las Financieras internacionales, también controlando las informaciones y las redes Sociales. Pero lo que no habían previsto los Analistas y Economistas Occidentales es que los países antiguas colonias aprenderían y se convertirían en potencias emergentes competidoras de Occidente, India, Irán, Brasil. China encabezó este grupo, habiendo aprendido de los mecanismos del Liberalismo, ha organizado sus propios organismos de forma original y más adaptados a las realidades de los países que fuera de Occidente, desean recuperar sus soberanías y preservar sus intereses nacionales, promoviendo sus desarrollos sin sometimiento a valores o culturas impuestas, los BRICS+ son un polo atractivo e igual que el Tratado de Shanghái, a lo que se añaden los tratados de libre comercio, las rutas de la Seda conjuntas a inversiones en infraestructuras.

Hoy China detiene 3 Trillones de activos USA. Mientras tanto, según World Beyond War que lanzó una nueva herramienta que permite ver el globo terrestre marcado de 867 bases militares de USA, en países fuera de US. Con esta herramienta se puede obtener una vista satelital e información detallada sobre cada base. La herramienta también permite filtrar el mapa o listado de bases por país, tipo de gobierno, fecha de apertura, número de empleados o superficie ocupada. Esta base de datos visual ha sido diseñada y desarrollada por World Beyond War para ayudar a periodistas e investigadores, para que puedan deducir que el inmenso exceso de preparación para las guerras, conduce inevitablemente a la intimidación internacional, la interferencia, las amenazas, y a las represiones sobre sus pueblos por Gobiernos autoritarios que se consideran protegidos por la base en su territorio. El supuesto gasto que suponen estas bases a USA, se aproxima a unos 250 Millares de $US (1 Millar= Mil Millones), suma suficiente para terminar con el Hambre en África, China solo tiene una base en Yibuti. Esas 867 no han evitado la derrota en Afganistán, ni han facilitado restablecer una paz duradera en Iraq o Yemen y tampoco impiden el continuo avance de China pase a las amenazas y sanciones del Presidente Biden. Las Bases son inútiles ante las nuevas armas hipersónicas y nucleares tácticas, pero son un peligro para los países que las mantienen en su territorio. Mientras tanto el PIB de Rusia ha crecido de un 3,4% el de China de un 5,6% y el PIB de la UE: 0,2%, pero la Deuda y la inflación siguen aumentando en la UE y USA: ¿Quizás el Mundial salvará nuestra economía?