LA PAZ SOCIAL

El prologando Estado de Alarma está dejando ver consecuencias políticas, económicas y sociales que de algún modo tensionan los primeros pasos de la desescalada. El confinamiento ha obligado a 47 millones de españoles a permanecer en sus casas y ha limitado libertades, usos y tradiciones que caracterizan a las sociedades mediterráneas cuya identidad personal se vuelca en las relaciones familiares y sociales. De otra parte la actitud de enfrentamiento personal y agresividad verbal está marcando una nueva forma de hacer política alejada del sosiego y el respeto mínimo que ha de suponerse en cualquier responsable político. Los excesos y graves descalificaciones y acusaciones que se escuchan en el Congreso, en el Senado o en cualquier Comisión parlamentaria denotan una baja calidad democrática y una lamentable actitud personal. El clima de excepción causado por el virus ha aumentado las distancias entre diferentes partidos haciendo imposible el entendimiento y el consenso necesarios para afrontar con eficacia el presente y el futuro de España. Como ejemplo el espectáculo denigrante en la primera sesión de la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso donde el Vicepresidente del Gobierno en sus primeras palabras llegó a acusar a un partido de la oposición de "desear un golpe de Estado, sin atreverse a darlo". Allí acabó cualquier confianza en esta llamada Comisión ante la mirada lánguida de su Presidente el socialista Patxi López que no tuvo la energía política para frenar ese espectáculo.

La paralización casi total del tejido productivo y otros sectores donde se asienta la economía española está mostrando la debilidad estructural del sistema que repercute en cifras alarmantes de deuda pública y privada y necesidad urgente de endeudamiento exterior recurriendo a los mercados y a los fondos de la UE en condiciones que habrían de marcar las políticas del gobierno. Como consecuencia de lo anterior el Banco de España publica sus previsiones del 15% de caída del PIB y un desempleo del 23,4%. Una tormenta perfecta se cierne sobre España sin otros recursos que la prudencia en el manejo de los fondos y los recursos, el recorte del gasto público y una urgente reconversión de la industria, las empresas cotizadas, PYMES y autónomos a la nueva realidad que señala unos hábitos distintos y una sociedad que de algún modo ha de aceptar la realidad emergente tras la pandemia.

La sociedad ha de asumir que un modo de vida puede que no vuelva y esto genera frustración y añoranza que habrán de encarrilarse en el marco de la convivencia. Y son los partidos políticos y sus dirigentes quienes han de trasmitir los valores propios de una sociedad desarrollada capaz de afrontar su futuro. Para ello es condición ineludible la paz social. Y lamentablemente en España hay signos evidentes que esa paz social es tan frágil que amenaza con tensiones y disturbios como ha reconocido un informe de la Guardia Civil. Desde 1.936 España no conocía la experiencia de gobiernos de izquierdas en coalición con partidos comunistas. Los sucesivos gobiernos de la transición política se han situado en el centro moderado hacia derecha o izquierda con políticas similares a los países de la UE. Los resultados han sido la consolidación de un Estado social y democrático de Derecho asentado en la Constitución de 1.978 consensuada entre todos los partidos del arco parlamentario. Las libertades públicas y privadas garantizadas en la Constitución han sido la base del progreso, el desarrollo económico, el estado de bienestar y la paz social.

Hay evidencias para señalar que este inmenso patrimonio colectivo está seriamente amenazado desde las instancias políticas y singularmente desde sectores del propio Gobierno. No hay ningún indicio de tranquilidad en las decisiones, decretos y leyes que viene dictando el gobierno durante el Estado de Alarma. Por el contrario, las gravísimas acusaciones a líderes de los partidos opositores han creado un clima de crispación y violencia gestual y verbal que se traslada a la sociedad. De este modo y con estas formas se hace imposible cualquier acuerdo y por ello es incongruente llamar a la colaboración para la reedición de los llamados Pactos la Moncloa. Ni la soberbia actitud de Pedro Sánchez se parece la mesura que mostró Felipe González, ni el radicalismo guerrillero de Pablo Iglesias se asemeja a la voluntad de reconciliación que tuvo Santiago Carrillo, ni el embrutecimiento de los actuales líderes de Junts Per Cataluña o ERC muestran la prudencia de Miguel Roca o Antoni Durán y Lleida. Son los actores políticos que agitan en las televisiones y en el Congreso a una sociedad perpleja porque varias generaciones de españoles que han disfrutado de la democracia y la convivencia pacífica no han conocido una gresca semejante.

En la abultada jerarquía política española la primera responsabilidad para hacer posible la convivencia y la paz social es del propio Gobierno. Y tras el los partidos mayoritarios en la oposición. Esto se consiguió con la generosidad y el esfuerzo de UCD, PSOE, PP y PCE durante los años de la transición. De aquello quedan apenas las cenizas aventadas por la virulencia de tantos con responsabilidad de Gobierno y la respuesta acerada de la oposición más a la derecha. Resultan así incompatibles con la paz social las actitudes del Vicepresidente, en funciones de agitador, algunos destacados Ministros y el propio Presidente del Gobierno insensibles a la inquietud de la sociedad española sin otro objetivo que no fuera mantenerse en el poder. Las Instituciones y Organismos que debieran ejercer de contrapoder resultan parasitadas por miembros y afiliados de los partidos de la coalición de Gobierno. Y actúan sin tapujo alguno excitando las frustraciones de una parte de la sociedad que jamás conoció semejante desequilibrio entre los poderes establecidos. La muy cuestionada Fiscal General del Estado, tres veces repudiada en el Congreso de los Diputados cuando era Ministra de Justicia, abandona todo rastro de imparcialidad y se abona a la Gran Causa ; desprestigiar a quienes cuestionan la gestión del Gobierno actuando "de parte" de manera tan vergonzante como vergonzosa. Asimismo quien todavía se auto proclama como Abogada General del Estado, se baja a la arena embarrándose hasta los tobillos en la indigna labor de desprestigiar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los Peritos Judiciales y jueces que de algún modo inquietan los intereses espurios del Gobierno. Un blindaje antidemocrático maquillado de dudosa legalidad que mancha irremediablemente a altos funcionarios del Estado convertidos en serviles ejecutores de este gobierno.

Nada de esto contribuye a calmar los ánimos y aumenta exponencialmente una ola de desánimo donde anidan algunas pasiones que llaman a la violencia. Una corriente política; comunistas, populistas, anti capitalistas, pro etarras e independentistas se ha alienado a la causa de desprestigiar e insultar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El presidente del Gobierno en el Congreso afirma; "el Ministro del Interior esta desmontando a la guardia civil patriótica". El Vicepresidente del Gobierno afirma en TVE que "es evidente que existen grupos ilegales "dentro de las Policía Nacional. Estas afirmaciones irresponsables no tranquilizan a nadie y por el contrario podrían incitar un clima que condujera la quiebra de la paz social.