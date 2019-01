PEDRO "EL PACIFICADOR"

Es sEspaña un país seguro? ¿Está amenazado el Presidente del Gobierno? ¿ Hay peligro activado de algún grupo terrorista?, ¿ha vuelto ETA a la violencia? ¿ Ha resurgido el Grapo ¿ retoma las armas Terra Lliure ? ¿ Alguna conspiración amenaza la vida de Sánchez? Debemos saberlo, porque las medidas extremas que el Presidente español emplea para sus viajes privados y oficiales superan a todos los protocolos de los demás Presidentes de la Europa desarrollada. Y con ello los costes de cualquier desplazamiento oficial o privado. Hay otras interpretaciones sobre los viajes compulsivos de Sánchez que recuerdan los varios cientos billetes de avión que Magdalena Álvarez utilizó dando la vuelta al mundo sin pagar un solo euro cuando era Ministra y antes de ser imputada por el fraude de los ERES, popularmente se la conocía como Lady Aviaco. Son los rasgos ser algo palurdo, algo que se nota cuando uno se zampa el último canapé o cuando se lleva los jaboncitos de los hoteles de lujo. Lo de palurdo sin ánimo de ofensa, escuetamente descriptivo según la RAE. Y también algo aprovechado de la situación mirando de reojo a Andalucía y las barbas en remojo por si hubiera de volver a Bla Bla Car. Por si acaso yo me hago un Falcón como si fuera a Chinchón a tomar un anís. Da igual si voy de musicales o en plan " hello Mister President" al puro estilo tejano pero con anís del Mono en vez de wisky. Hay un rumor malévolo que dice que Sánchez ha ordenado repostar el Falcon y prepara antes de mayo de este año un tour completo a Maldivas, Punta Cana, Sheychelles y para rematar las cataratas de Iguazú. Todo un estilo de gobernar y muy novedoso para orgullo de los españoles de a pié acostumbrados a la austeridad de Suarez, la intelectualidad de Calvo Sotelo, la prudencia de González, el comedido Aznar, de Zapatero ni se sabe, hasta el muy aburrido Rajoy. Un atajo de casposos que ni viajaban ni sabían lucir los galones de Presidente como lo hace Pedro Sánchez, menudo desparpajo. Claro que Sánchez les aventaja a todos los citados en lo brillante de sus políticas y sobre todo porque está devolviendo España a la normalidad democrática distanciándose de lo poquito que hicieron Suarez, González y otros tantos elaborando una Constitución y todo ese rollo antiguo de la transición. Por la inmensidad de su obra quedará en la historia como " Pedro el Pacificador " en justa mención a todo lo que está haciendo por Cataluña que tiene muy satisfechos y tranquilos a todos los catalanes y a los muy exigentes españoles que piden nada menos que igualdad de todos ante la Ley. Incluso que se mantenga la integridad territorial de España.!¡ Joder que meticulosos ¡!. Por todo ello y según su mérito, los españoles comprenden y aplauden los viajes de Pedro Sánchez alrededor del mundo en siete meses. Y asumen gustosos los gastos de todo lo que se refiera a su confort que para eso ganó las elecciones, para ir a Doñana o en la temporada de invierno a Lanzarote instalado en La Mareta, Residencia Real nada menos. Y claro treinta y tantos mil euros para que los grifos no se atasquen es una minucia. Es lo que tiene ser Presidente en España, todo es posible.

Es creíble por todo lo anterior que en respuesta a una pregunta de un dirigente del PP Presidencia del Gobierno le conteste en papel oficial que el viaje de Pedro Sánchez a Benicasim para un concierto de rock ha costado a las arcas públicas 282,92 euros. Justo lo que todo el mundo imaginaba, viajar en Falcon hasta Castellón más barato que en tren por eso lo hace Pedro Sánchez, para ahorrar unos euros que el país no está para gastos suntuarios. Complace la transparencia seña de identidad de la política de este Gobierno con la rigurosidad esperada tal que Suecia o Dinamarca. Habrá quedado tranquilo ese malpensado del PP con la respuesta tan precisa y aclaratoria.

España es un país envidiable para sentirse feliz en este nuevo año. Todo rueda según la hoja de ruta prevista en cualquier país democrático. Y las promesas vinculantes del Presidente serán una realidad en 2019 como habría que imaginar; elecciones generales para superar la situación actual de interinidad y que los españoles expresen su confianza . Austeridad a extremos inéditos en un país despilfarrador tanto es así que elevar el techo de gasto desoyendo a la UE y subir los impuestos serán sabias medidas para que el Estado pueda ahorrar más y acuñar lingotes de oro en la reserva nacional. Y por supuesto, abundar en los decretos ley que hagan falta para agilizar los pesados trámites parlamentarios que tan poco aportan al desarrollo democrático. Respecto a cuestiones de índole privada será el año que el Presidente se preste a realizar otra tesis doctoral para probar sus vastos conocimientos y demostrar que todo, absolutamente todo lo referido a un plagio son burdas patrañas de la oposición y de la prensa de la caverna . Que nadie lo espere, España es una balsa de aceite en permanente sonrisa, nada de crisis de gobierno ni ceses y aquellos Ministros y Ministras que hayan cometido pecadillos con sociedades interpuestas y otras mamandurrias serán reconocidos con las medallas correspondientes al mérito facial . Las menciones sobre el gusto sexual de un miembro del Gobierno de parte de una Fiscal en excedencia y ahora Ministra, así como los posibles relaciones caribeñas con jovencitas de altos miembros de la Justicia deben ser consideradas cuestiones menores, meras expresiones del humor hispano y todo fuera de contexto en el cálido ambiente de un restaurante a altas horas en complicidad con un conocido espía de las cloacas del Estado. Todo normal y según las reglas estrictas del Estado de Derecho. Y lo de Cataluña ya se sabe, habrá una nueva entrega de la serie "diálogos para no dormir" con el mismo necio de protagonista en plan .... españoles de mierda qué coño os habéis creído, esto es la República Independiente de Cataluña, y se acabó el rollo con Pedro Sánchez. Será la ocasión de Carmen Calvo tan solemne ella, .... Presidencia de Gobierno no opina sobre declaraciones de los interlocutores de este Gobierno, las conversaciones van por el mejor camino posible, hay distensión y el dialogo con la Generalitat prospera. Nada más que añadir, no hay preguntas.

Y como acto final la espectacular dramatización de la exhumación/inhumación expres del esqueleto incorrupto de Franco que será llevado en andas en solemne procesión con antorchas intramuros de la Basílica desde el Valle de los Caídos hasta el Valle de los Caídos el 1 de abril de 2019, exactamente ochenta años después que acabara la guerra civil. Día simbólico para Pedro el Pacificador. ¡! Viva la República¡!.

No podremos quejarnos, el futuro nos sonríe y este país entonará una alegre cancioncilla seguro de la confianza que su destino está en las mejores manos.

¿Y qué me dice usted del Falcón? Se nota que usted es un votante de VOX .