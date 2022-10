"PETICHOU" HA HABLADO

Para intranquilidad de los españoles a "Petichou" Montero se le ha escapado el merengue por la boca. Inocente ella ignora que por la boca muere el pez. Y aquí parece que han desfallecido y se encuentran en estado agónico las conversaciones entre PSOE y PP para arreglar eso del Poder Judicial. Eso que trae sin aliento al presidente del gobierno quien mirando el futuro vislumbra la posibilidad que en plazo no tan lejano pudiera dejar de ser presidente del gobierno. Y fuera del gobierno hace frio, lluvia y humedad. Cualquier traje o ropaje puede mojarse y desteñirse. Y para posibles ocasiones como esta hay que procurarse un paraguas que proteja de la lluvia que a veces es lluvia granizada. Ahí reside el fondo del asunto. Se llama Conde Pumpido pero de cándido tiene muy poco como ya ha demostrado en cada ocasión que fuera favorable a su servilismo ideológico cuajado de numerosas ventajas en el escalafón que de eso se trata en la vida, de subir peldaños.

"Petichou" no comprende nada de esto. Acostumbrada a sus laberintos verbales de donde ella misma no puede salir, ahora ha optado por soltar merengue mirando hacia la izquierda y los indepes catalanes que se relamen ante las perspectivas que les ofrece Sánchez. Total, una rebaja del delito de sedición y como regalo un caganet para el Belén de estas navidades que celebrarían en comandita con Puigdemont a bordo del primer avisón hacia España con un flequillo brillante. Son cosas que pasan en España, tan cañí como siempre, un país alegre donde se dan en abundancia estas "petichous" que lo mismo dicen que" mil millones de ná es cifra importante, se quitan de aquí y se ponen allí". Ahora defiende en nombre del gobierno los Presupuestos Generales del Estado afirmando en el Congreso que son los nuevos Pactos de la Moncloa.¡!toma ya¡!. Tendrá ella razones muy serias para compararse con D. Enrique Fuentes Quintana, catedrático de economía y hacienda pública en varias universidades, Doctor Honoris Causa, miembro de varias Academias, Premio Princesa de Asturias, entre otros y uno de los economistas más prestigiosos del siglo XX y con mayor influencia académica y social, no solo en el campo de la hacienda pública sino también en la política en España. Como ministro de economía y vicepresidente del gobierno con D Adolfo Suarez fue impulsor entre otros políticos de los Pactos de la Moncloa. Como los pacientes lectores conocen, hasta aquí las similitudes biográficas y académicas con nuestra "petichou" son totales. En el campo de la política Fuentes Quintana ha sido elevado a la categoría de hombre de Estado por equilibrar y relanzar la economía española en la primera etapa democrática, octubre de 1.977 con aquellos Pactos que fueron un éxito colectivo para todos los españoles. Los Pactos de la Moncloa forman parte de la historia de España por haber sido un esfuerzo de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario que mostraron audacia y generosidad para lograr acuerdos de Estado. Las derechas varias y las izquierdas varias se encontraron en el objetivo común del progreso y la concordia. Las dos Españas representadas en el Congreso firmaron y aprobaron aquellos Pactos

Lo que ahora se ha llevado al Congreso son unas cuentas que han sido frontalmente cuestionadas por engañosas e imposibles por todos los organismos e Instituciones públicas y privadas ,entre otras la Autoridad Fiscal Independiente, Banco de España, Instituto de Estudios Económicos, FUNCAS, etc. Los principales partidos de la oposición PP, Cs y VOX también los rechazan de plano. La cuestión es que estos PGE van a ser aprobados por la mayoría que sostiene el gobierno es decir aproximadamente media España y la otra media votará en contra, según ya han manifestado sus dirigentes.

Pero habremos de indagar los motivos para sostener semejante disparidad de opiniones. "petichou" Montero es Licenciada en medicina por la Universidad de Sevilla. En 2013 fue nombrada consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Según se lee en internet, durante su mandato en la Junta de Andalucía pagó 2,1 millones de más a 100 directivos de la Junta en tanto redujo la plantilla en 7.773 sanitarios dejando la sanidad pública andaluza entre las peores valoradas de todas las autonomías. Siendo en algunos aspectos una gestión pública razonable, ni su curriculum ni su gestión se asemejan a Fuentes Quintana.

Pero disciplinada como pocas, el jueves 27 de octubre lanzaba aquella arenga televisada sobre el propósito inmediato de Sánchez para presentar en el Congreso y presumiblemente aprobar una reforma del Código Penal reduciendo el tipo de penalización del delito de sedición que claramente se percibe en una amplia mayoría de ciudadanos como moneda de cambio con ERC para que sus diputados voten a favor de los PGE. La inmediata reacción del PP se hizo pública aquella misma noche anunciando el propio Núñez Feijoo que daba por congeladas las negociaciones sobre la renovación del CGPJ. Una bomba política de gran intensidad había estallado cuando Sánchez y su gobierno creían que ya se habría logrado otro triunfo con el pacto con el PP.

Y desde ese momento, cruce de agrias acusaciones y tormenta política que encalla sine die la necesaria renovación del gobierno de los jueces. Las opiniones al respecto serían dignas de un panfleto sobre la situación política en España. Es totalmente cierto la urgencia y necesidad de renovar el CGPJ, cuatro años en funciones es inimaginable en cualquier otro país que comparta un organismo semejante a tal punto que la UE señala que la autoridad moral de España queda dañada. De otro lado miembros del Tribunal Supremo afirman que reducir el delito de sedición es "un ataque a los pilares de la convivencia" .La propuesta del PSOE pactada con ERC supone de facto una ruptura con la firmeza de las sentencias dictadas por los tribunales españoles. En este caso el más alto Tribunal quedaría cuestionado en instancias europeas con los propios argumentos del gobierno de España. Las reacciones de la calle se han podido pulsar en varias televisiones privadas; rechazo a la impunidad de quienes en Cataluña atentaron contra el orden constitucional alterando la paz social entre los españoles y singularmente entre los que residen en Cataluña. "Sería una invitación a que volvieran a intentar otro golpe de Estado, esta vez sin el temor de las consecuencias penales".

La política sin embargo encuentra caminos para la conveniencia. Y a este gobierno débil y sin raíces ideológicas ciertas, le ha convenido la solución mas denostada en la opinión pública, indultar a los sediciosos condenados y finalmente dejarles en libertad. Lo que no consiguieron aquellos indultos fue anular los delitos por los que todos los indultados siguen siendo delincuentes ante la justicia y ante la sociedad. De lo que se trata ahora es que se anulen estos delitos mediante una amnistía camuflada y que pudieran volver a presentarse in maculados a las próximas elecciones.

Carambola política que traería consecuencias inimaginables.