Pablo Iglesias, sin metáforas

El lsecretario general de Unidas Podemos lleva la política en los genes. La conoce, la percibe, la intuye, la ama, la mima, la corteja. Pablo Iglesias Turrión es inteligente, soñador, idealista, teórico, utópico, quimérico; pero sabe que la política, aun en su etimología, es poder. Por ello mismo, en el momento presente, duda, reflexiona, pasa las noches en blanco, le da vueltas y vueltas a la cabeza, piensa, razona, medita, planea, calcula, indaga, consulta, debate consigo mismo. Como si fuera un discípulo de Hegel o de Kant. De Althusser o de Kierkegaard. Iglesias no es un parlamentario, ni un diputado cualquiera. Su oratoria encuentra los antecedentes en Cicerón, en los griegos, en los romanos. En aquella edad de oro. Tan lejana. Tan distante. Sobre todo, cuando observamos que aquel legado naufraga entre el olvido y la postergación. Como un manuscrito, que se pierde, sin remedio, en esta sociedad deshumanizada, donde la lectura de los clásicos es un mundo aparte. El líder de Unidas Podemos teoriza y demuestra, cuando sube a la tribuna, que es un gran orador, que no necesita los papeles para poder construir un discurso brillante; para hacer de la réplica un capítulo quevediano; para convertir la contrarréplica en un epítome antológico: entre la historia y la filosofía; entre la política y el ensayo; entre el pensamiento y el idealismo. Aclarada la cuestión del chalé de Galapagar, comprado con la ayuda familiar y una hipoteca para toda la vida, Iglesias cabalga de nuevo, sin tener claro qué hacer con Sánchez y el sanchismo: si llevarlo directamente a unas nuevas elecciones o darle su apoyo para evitar otra convocatoria y quedar como un hombre de Estado. Sin embargo, no cesa de argumentar como una premisa cartesiana si ese apoyo puede sumergirlo en un túnel sin salida o en una pista resbaladiza; incluso para aquellos que se dedican al patinaje, en ese territorio fronterizo, que existe entre la vieja y la nueva política.

Iglesias avizora el horizonte con mirada sagaz que escudriña cualquier nota a pie de página y deduce que la política lo puede convertir en un triunfador o en un cadáver; dependiendo de circunstancias concretas; las cuales, en ocasiones, escapan a la lógica, para incardinarse en el azar o en la suerte. En un pacto o en la ruptura del mismo. Por si extrae alguna consecuencia, vuelve a ver la interesante película, estrenada en 2011, Los idus de marzo. Interpretada por Ryan Gosling George Clooney, Philip Seymour Hoffman Paul Giamatti y Marisa Tomei, nos presenta a un joven (Ryan Gosling), el cual es el jefe de prensa de un candidato (George Clooney) que se presenta a las elecciones primarias del Partido Demócrata. En el transcurso de la campaña, podrá advertir la intriga, la traición, el cinismo, la hipocresía, el chantaje, el boleteo y la puñalada por la espalda, recordando al César shakespeareano. ¿Vale todo con tal de llegar a la cima? ¿No son antes los principios, la honradez y la ética? «La ética está en el origen del arte de recomendar a otros los sacrificios requeridos para la cooperación con uno mismo», argumentó Bertrand Russell.

Iglesias es el secretario general de una formación que era necesaria en la democracia, por encima de filias y fobias, una vez confirmado el derrumbe del Partido Comunista. Nuevos tiempos, otros nombres, otra manera de ser desde la izquierda. Ahora, con la vuelta a la actividad parlamentaria, Sánchez y el líder de Unidas Podemos vuelven a ser los actores principales en un reparto, donde se dilucidan asuntos tan decisivos. Pero se encuentran con unas cartas en las manos, las cuales están atravesadas por preguntas, sin respuestas. ¿Para qué? ¿Hacia dónde? ¿Después qué? Por ahora, las puertas del entendimiento permanecen cerradas. Los sanchistas expresan su deseo de gobernar en solitario y rechazan la coalición. La estrategia es otra. Es el programa el núcleo desde el cual piden el apoyo a la formación morada. Iglesias es politólogo; Sánchez, no; sin embargo, este sabe jugar al baloncesto, al ajedrez y al póquer. A la brisca, al dominó y a las diez de últimas. El Resucitado ha vuelto de Doñana y de los manjares sanluqueños de Bajo Guía. «Tu desconfianza me inquieta y tu silencio me ofende». Revolt Clothing frente a Looks streetstyle. Los vaqueros y las camisas arrremangadas y los trajes y ropa cara de la gauche divine.