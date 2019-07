Pablo Iglesias ya no pide una cartera

Se cuenta que un buen día se presentaron en el Palace Hotel Juan March y Dámaso Alonso, director, entonces, de la Real Academia Española de la Lengua. Se dirigieron a la recepción y preguntaron por el gran rey del articulismo, Camba, don Julio; genio y figura… Tras tardar un buen rato en bajar de la habitación (la 383): que si la pajarita, que si el bastón, que si la gabardina, que si el paraguas, que si la colonia…, una vez presente en el vestíbulo, escucha la siguiente propuesta de Dámaso Alonso: «Señor Camba, al quedar un sillón vacante, hemos pensado en usted para cubrirlo». La respuesta del preclaro escritor de periódicos, una antología del humor, de la ironía, del sarcasmo y de la socarronería de quien conoce la condición humana y, precisamente por ello, no cree en nada o en casi nada, fue la que sigue: «Usted me ofrece un sillón y yo lo que necesito es un piso». El gran filólogo y poeta Dámaso Alonso, el cual pensaba como Segismundo que el mayor pecado del hombre es haber nacido, tampoco se quedaría muy sorprendido por ser otro de los grandes conocedores de la miseria humana. Camba, al que lo único que lo hacía feliz era ver una mujer guapa, ¡qué si no!, fue un personaje de novela y cine en la calle y en el bar, en el hotel y en el restaurante. En Madrid y en Berlín. El solitario del Palace, desde donde iba y venía a la puerta del Sol, a la calle Mayor y a la calle de la Montera, fingía entre sintagmas y sílabas. Ahora, es Pablo Iglesias Turrión, quien ya no pide a Pedro I el Ególatra, antes Pedro I el Grande, antes Pedro I el Temerario, antes Pedro I el Desahuciado, una cartera con el rango de vicepresidente.

Del piso de Vallecas, al chalé de Galapagar. ¡Quien te ha visto, quien te ve y sombra de lo que eras! Iglesias quería tocar el poder y mimarlo, puesto que sabe que en la oposición, a pesar de las altas temperaturas, se pasa mucho frío. Un día, no muy lejano, acarició la idea de superar al Partido Socialista con el fin de quedarse con el liderazgo de la izquierda. Mas no se percató de que Sánchez es astuto y sutil, hábil y ladino y aguanta hasta que el adversario, cansado y exhausto, baja la guardia. Es el instante que aprovecha para tirar y meter el balón en la canasta. Por alguna razón, jugó en el Estudiantes de alero. Sánchez no tiene el rigor táctico de Zidane ni la perseverancia del Cholo, pero conoce como pocos políticos las debilidades de sus contrincantes, inteligentemente asesorado por el sagaz Iván Redondo, que siempre le aconseja dejar la última bala en la recámara, al estilo de Gary Cooper.

Al nuevo vecino de la urbanización de Galapagar, escolta incluida, solo le valía que el presidente del Gobierno en funciones lo llamara a él. Ni siquiera lo convencía el hecho de que la señora Montero, su mujer, o Echenique pudieran ser los elegidos para recoger la cartera en el consejo de ministros. Iglesias, don Pablo, lo que no quiere hacerse, bajo ningún pretexto, es una faceapp para adivinar cómo será su rostro dentro de treinta años y el poder sea ya un pretérito que, a saber, de qué manera lo explica la historia. El PSOE sanchista y Unidas Podemos pueden ponerse de acuerdo antes de que el tiempo se agote como en un campo de fútbol, por la renuncia del secretario general de Podemos a formar parte del Gobierno. Rivera mira Malú y Casado no adivina si su espacio es el de Santi Abascal o el del novio de la guapa cantante. La política, el fútbol. Rivera y Malú. España es una tómbola. Tom, tom, tómbola. De luz y de color… Entre Madrid y París. Entre París y Hanói. Para volver a España. ¡Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola! El señor de Galapagar y Pedro I el Ególatra no se saben la letra. Pero yo se la recuerdo: «¡España es una tómbola, tom, tom, tómbola!». ¡Hagámonos todos una faceapp! No lo dejemos para mañana. El espectáculo promete. Observen ustedes lo que puede ocurrir: «Si no me pide la mano de mi hija, le doy un guantazo». Pepe de Lucía, dixit. ¡Tom, tom, tómbola!