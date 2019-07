Pablo Iglesias siempre llama dos veces

Como es palmario, no me refiero a la gran obra cinematográfica, dirigida por Tay Garnett e interpretada por Lana Turner y John Garfield. Pablo Iglesias no es John (Frank), el hombre al cual el destino conduce a un bar de carreteras, que regentan un señor mayor, marido, y Cora (Lana Turner), la joven y sensual esposa. Nunca surgirá en las páginas de la antología política una mujer tan deslumbrante, seductora y pasional como la protagonista de esta película de intriga y emoción; intriga y suspense.

El señor Iglesias es un político con un nombre y un apellido, que caligrafiaron la historia y el socialismo, la izquierda y la democracia. Mas alguna similitud hay con esta maravilla del cine, puesto que tanto en 2016 como, ahora, en 2019, el dirigente de la formación morada llama siempre dos veces a la puerta de Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista, sin que, al menos, hasta el momento resplandezca un acuerdo de Gobierno.

La política, por muy imaginativos que seamos, nunca nos presentará una mujer como Cora: una actriz como Lana Turner. Una actriz tan literaria y tan excepcional. En la portada de un periódico veo al señor Sánchez, con un traje de color azul marino, una camisa de azul claro, corbata roja a rayas y la mirada ausente, como si tuviera una duda cartesiana, que nunca resuelve.

Pablo Iglesias, vestido con una chaqueta de color negro, una camisa rosa y un pantalón vaquero, con el movimiento de las manos, acompañando su gesto de perplejidad, da a entender que el pacto está distante, casi imposible, cuando estuvo tan cerca. La socialdemocracia frente a lo que en su día fue la izquierda de la izquierda, como alternativa al Partido Comunista. La nueva vivienda de don Pablo es un símbolo más que una señal. Se habló de ministerios, de cooperación, antes que de coalición, mas la sombra alargada de unas nuevas elecciones, ahora como en 2016, se proyecta de forma distinta a la genialidad de Lana Turner.

Sin embargo, dada la incertidumbre que esta situación puede crear en una economía, con nubes y tormentas, el presidente del Gobierno en funciones debe dar prioridad a los intereses de la nación antes que a los de partido o de él mismo. Porque corre el peligro de pasar a ser Pedro I el Ególatra, en lugar de Pedro I el Grande. Sin olvidar que ya fue llamado, cuando la riada socialista Pedro I el Desahuciado.

La baraja de Iván Redondo da mucho juego, pero algunas veces las cartas se pueden marcar. España, con un índice de paro muy superior a la media europea, alineada con Grecia en el furgón de la cola y una juventud, muy preparada, con un gran nivel en el dominio de los idiomas y de las nuevas tecnologías, que tiene que emigrar por las escasas posibilidades y sueldos de miseria que le ofrece el mercado laboral, no está para muchas bromas. Sánchez tiene que leer y encontrar soluciones en los diálogos renacentistas o en los de Platón, donde la literatura es silogismo y dialéctica. Una negociación, abierta a la derecha y a la izquierda.

Del no es no, se puede pasar al sí es sí. De un adverbio a otro, como señala con su prosa de diamante y oro, el Maestro Raúl del Pozo en el diario El Mundo. O como aquella epístola que el periodismo escribió en su portada infinito a una mujer de Elche, sin hacer la última pregunta. Aquella que nadie presentó a María Callas, que hubiera servido para resolver más de una interrogación. Pedro Sánchez Pérez-Castejón y Pablo Iglesias tienen que invitar a la partida a Casado y a Rivera. A pesar de que la gramática del adverbio se haya enrocado en su misma definición.

El cartero siempre llama dos veces es una antología del cine que se representa también en la espuma de los días. Lara Turner es poesía y misterio, pasión y hermosura. La política es otra cuestión. Un mundo aparte. Un volcán, a veces. Por ello mismo, el secretario general de Podemos siempre llama dos veces sin ser John Garfield (Frank).

En el sofá caben más de dos. Enmarcada en la pared está Cora. Y aquella Gioconda, con la sintaxis de oro y diamante, que, pareciendo literatura, es periodismo. ¿Verdad, doña Lola?