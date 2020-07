País desnortado

Lo decían los clásicos, hay cosas que la ciencia no explica y la razón no entiende. La Audiencia Nacional de Alicante ha confirmado la condena del juzgado nº 5 cuyo juez titular ha condenado con 540 euros a los okupas de un chalet de lujo en zona residencial junto a la playa. Los magistrados reprueban a quienes ilegalmente forzaron la entrada y ocuparon esta finca durante dos años. La propietaria no pudo hacer uso de la misma y hubo de iniciar un largo procedimiento judicial que ha concluido con esta sentencia que merece la calificación de" ejemplar y rotunda" en el sentido socarrón que merece. Tal vez los magistrados atentos a los titulares de la prensa y las tertulias televisivas no tuvieron muy a mano el artículo 33 de la Constitución española. O tal vez sí, pero esto de nadar contra corriente de la izquierda manipuladora del discurso y el método puede que no haya calado en algunos meritorios servidores de la Justicia. En relación al precio del alquiler de un chalet en primera línea de playa, las cuentas son muy favorables a los que ocupan ilegalmente, 120 euros al año, sin costes de electricidad, agua y gastos de comunidad. Sin embargo le seguimos llamando Justicia al hecho consumado que una ciudadana española amparada por la Constitución no haya podido usar su propiedad por la que ha debido pagar, además, 1.151 euros de IBI. Se podría suponer aquello de la tutela efectiva de los derechos individuales de parte de los organismos e instituciones del Estado; Policía Nacional Guardia Civil, o la administración de Justicia. El discurso dominante ha calado en multitud de de organizaciones y bandas mafiosas que conocen la practica impunidad y la escasa o nula legislación semejante a la que en los Estados democráticos de todo el mundo protege con efectividad e inmediatez a sus ciudadanos contra estos delitos. Desde hace años en España prevalece el delincuente que infringe las leyes en relación a la propiedad. ¿ Cómo calificar un Estado incapaz de garantizar la tutela efectiva de sus propias leyes?.

El Presidente de una Comunidad Autónoma declara que va a iniciar una querella contra el anterior Jefe del Estado, el Rey Emérito Juan Carlos I. Argumenta su propósito en la persecución de la corrupción fuere quien fuere el autor. No aclara si la Generalitat de Cataluña se va a personar como perjudicada por la abultada relación de saqueos y latrocinios de dineros públicos de quien fuera su Presidente. La instrucción del Juez de la Mata califica la Clan Pujol, el ex Presidente , su esposa y sus siete hijos como organización criminal para enriquecerse durante décadas a través de prácticas corruptas. El muy atocinado Torra investiga y pide explicaciones al Jefe del operativo de los Mossos que cubrieron la seguridad durante la estancia del Rey de España en Cataluña y le ha amenazado de abrir un expediente disciplinario por si hubiera habido un exceso de celo para proteger el Rey de las protestas organizadas . En las mismas fechas, el Tribunal Supremo se ha pronunciado contra la interpretación del artº 100,2 por el juzgado de vigilancia penitenciaria nº 3 de Lérida que permitió el tercer grado a Carmen Forcadell, condenada en firme a 11 años de prisión por delito de sedición. El resto de condenados por el golpe contra el Estado español disfrutan igualmente de esta permisividad con la complacencia de la Generalitat lo que supone un fraude de ley por cuanto, según señala el Tribunal Supremo, no se puede interpretar ninguna sentencia de este alto tribunal que no sea la expresión literal de la misma. Como nota añadida el que fuera presidente de Omnium, condenado por el Tribunal Supremo ha aprovechado su régimen de semi libertad para alentar otros actos favorables hacia la proclamación de la independencia de Cataluña; "Son ellos los que han de tener miedo, nosotros lo volveremos a hacer". En la Televisión pública TV3 y otros medios afines al separatismo los golpistas acuden a entrevistas para increpar a España, a los españoles y a la Monarquía como representante del Estado y alentar actos de sedición.

EL vicepresidente tercero del Gobierno despotrica contra los Tribunales de Justicia a la par que trata de escabullirse para no afrontar los indicios de supuestos y graves delitos sobre financiación de su partido y otros aspectos que se encuentran en periodo de instrucción en la Audiencia Nacional. También otros asuntos personales que dejan un rastro de sospechas sobre la verdadera calaña de quien se dice defensor de la mujer. Como buen agitador de masas el Vicepresidente alienta a grupos marginales, anticapitalistas, extremistas de izquierda, anarquistas y comunistas a la nueva transición hacia una "república plurinacional" que según él se ve muy cercana. La supuesta República de los pueblos de España, como la supuesta República Independiente de Cataluña serían las perfectas vías de escape hacia la impunidad del Clan Pujol y otros tantos corruptos a la sombra de la Generalitat. Asimismo el Vicepresidente tercero cuyos contactos y manejos de dinero con regímenes totalitarios; Irán, Venezuela, Bolivia, Honduras… están siendo alertados por el SEPBLAC que ha registrado 23 transferencias al líder de Podemos donde se vinculan a 16 empresas con direcciones en Dubai, Chipre, Irán, Kuala Lumpur, Londres, Dinamarca, Hong Kong, Líbano y Taykistán con 360 Global Media empresa de la que cobraba entonces en Vicepresidente tercero del Gobierno.

Este tipo de noticias ocupan diariamente las portadas de los principales periódicos de España y espacios destacados en televisiones y radios. Es decir, los ciudadanos conocen la turbiedad de la política española y el cenagal donde se mueven seguros tantos truhanes disfrazados de juglares y profetas. Y esto es un desalentador factor diferencial con cualquier otra democracia en el hemisferio occidental. Nada de lo anterior es imaginable en países desarrollados políticamente donde la educación y la información son piezas claves de la ciudadanía para vigilar al poder y corregir sus desvíos. Por razones que se escapan al sentido común, aquí se ha encomendado la ardua tarea de proteger a la democracia y el Estado de Derecho a los fiscales, jueces y cuerpos de seguridad del Estado tal como si no existiera el poder Legislativo y el poder Ejecutivo hubiera decidido disfrutar la larga siesta española donde no existe otro compromiso que situar a los afiliados, familiares y amigos, y asegurarse unos privilegios medievales que aún les protegen. De haber una voluntad política de respetar el sentido profundo de la democracia y las garantías y libertades constitucionales, los diputados y senadores ya hubieran puesto freno a tantas vulneraciones flagrantes del ordenamiento jurídico, hubieran legislado con la severidad que requiere la defensa a ultranza del Estado de Derecho. Y por supuesto, se harían presentes en su obligación primera de representar con dignidad y acierto a la sociedad española desconcertada ante este catálogo de presuntos delincuentes que responden con la sonrisa de la impunidad .Por más que sean habituales son los síntomas evidentes de un país desnortado.