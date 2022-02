Parques eólicos marinos, sostenibilidad energética

En las últimas semanas, el debate sobre la oportunidad de los proyectos de energía eólica marina en nuestro país ha irrumpido con fuerza, a raíz de la presentación y primeros pasos de varios de estos proyectos, algunos de ellos promovidos conjuntamente por SENER y BlueFloat Energy, como los del Empordá, la costa de Galicia o Mar de Ágata, en el Levante almeriense. En este último caso, la oposición por parte de determinadas asociaciones aglutinadas bajo la plataforma Stop Parque Eólico Mar de Ágata, y los argumentos que ésta esgrime para oponerse a la iniciativa, hacen que se esté generando una falsa dicotomía que es necesario desenmarañar: la de que el desarrollo industrial y el progreso económico es incompatible con la sostenibilidad y los valores medioambientales.

Conviene recordar que, antes que cualquier cosa, el parque eólico marino flotante Mar de Ágata es un proyecto que persigue luchar contra la emergencia climática y contribuir a acelerar la transición energética mediante la imperiosa descarbonización del sistema eléctrico. No se trata de un proyecto puramente industrial que amenaza el medioambiente, sino justamente lo contrario: busca protegerlo mediante una solución de producción de energía sostenible. Necesariamente estamos obligados, como sociedad, a dar pasos para frenar la situación actual. No hacer nada ya no es una opción. Y menos aún en un entorno como el de Carboneras, donde reemplazar la central de carbón obliga a plantear otras formas de suministro energético, necesariamente renovables y que garanticen la protección del Parque. Y la mejor alternativa para desplazar esa generación fósil mediante energía verde, sin ocupar el Parque Natural, es el desarrollo del parque eólico marino Mar de Ágata (cualquier otra alternativa pasa obligatoriamente por dicha ocupación). Desde la plataforma que se opone al proyecto aducen de que cualquier iniciativa que se proyecte en la zona debe contar con plenas garantías ambientales. Se da a entender así que Mar de Ágata no cumple dichas garantías. Cuando es justamente lo contrario: estamos ante el único proyecto que, con total transparencia, está llevando a cabo un proceso impecable para cumplir con todas las exigencias medioambientales.

Por otro lado, uno de los argumentos más recurrentes de la plataforma se centra en el impacto paisajístico, por más que la evidencia de un estudio, presentado por Mar de Ágata semanas atrás y disponible en la web del proyecto (www.mardeagata.es), indique que dicho impacto es razonablemente discreto y compatible con el medio. Quizá por ello algunos de sus miembros, en manifestaciones públicas, han intentado desprestigiar el estudio, argumentando que no se ciñe a la verdad, cuando la realidad es que ha sido elaborado con criterios profesionales y científicos por una entidad absolutamente independiente. Existen múltiples evidencias de que el cambio climático parece estar acelerándose. Ello nos apremia al desarrollo de proyectos de energía renovable que contribuyan a revertir determinadas dinámicas y dotarnos de soberanía energética. Se trata de un cambio cultural que implica una apuesta firme por el medioambiente, entendido no de una forma cortoplacista, sino con altura de miras.

La energía eólica marina, y más concretamente la energía eólica marina flotante, supone una oportunidad para que España culmine con éxito su transición ecológica. En el caso de Mar de Ágata, representa una oportunidad adicional: la de garantizar el abastecimiento de energía limpia en la provincia de Almería, favoreciendo el cumplimiento de los objetivos de transición energética en Andalucía y transformando el problema del cierre de la central térmica de Carboneras en una oportunidad para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes 100% renovables.

Por ello, y porque el futuro de nuestras futuras generaciones está en juego, urge un debate medioambiental de mayor altura, que no se centre en una mirada miope y cortoplacista, sino que sepa ver más allá. Porque si hay hoy un proyecto de generación de energía con una sensibilidad verdaderamente ecologista, esa es la que representan los parques eólicos marinos flotantes. Desde que presentamos el proyecto hace unos meses, la actitud de SENER y BlueFloat ha sido siempre de diálogo y escucha del territorio. En todos estos meses, antes incluso de la publicación voluntaria del Documento Inicial de Proyecto, hemos mantenido más de una treintena de encuentros con grupos de interés muy diversos, tales como asociaciones medioambientales, cofradías de pescadores o asociaciones empresariales. En todos los casos hemos buscado acercar posturas, desde un enfoque constructivo que sume al proyecto. Porque lo que tenemos claro es que el litoral almeriense tiene ante sí una enorme oportunidad de progreso, para situarse a la vanguardia nacional en materia sostenible. No la perdamos por ser incapaces de mirar más allá.