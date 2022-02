Peleles y fantoches

Habría de referirme a los resultados de las elecciones en Castilla León. Algo de pudor me impulsa a no describir las sensaciones que trasmite el PP regional y nacional en relación a sus percepciones de la realidad política y su responsabilidad. La actualidad engulle noticias y desplaza la atención hacia unas formas de hacer política claramente envilecidas. Lo de pactar o no pactar con VOX ha quedado orillado por la espectacular iniciativa del PP escenificando un ritual de autoextinción. Dirigentes nacionales del PP han presentado en el Registro de Patentes un sistema infalible para destruir cualquier partido político. La prueba de ensayo se está realizando ante los medios informativos con Isabel Diaz Ayuso como artista invitada. Incluso se busca guionista para una serie con Roci- Híto, García Egea, Isabel Pantoja, Carromero, Paquirrín y Diaz Ayuso. Se rumorea que la presentadora podría ser Belén Esteban. Hay una productora colombiana y otra turca que se disputan la producción.

Y así con el cuchillo en la faldriquera y el mazo en los despachos se libra una batalla suicida ante un público que mira de reojo la integridad de los partidos políticos y la ciénaga que engulle a la propia democracia. Las expectativas de alternancia de gobierno se disipan entre acusaciones, amenazas , posibles querellas y expedientes disciplinarios que potencian el escándalo que arrastra al vertedero la dimensión política y humana de cualificados dirigentes del PP.

Pero el cuerpo me pide hoy referirme al Presidente de Méjico, con jota de joderse. Venimos escuchando los insultos del Sr. López Obrador sobre la presencia española en Méjico. Su verborrea aún no ha encontrado límites. Se despacha contra España, contra el Rey de España, contra las empresas españolas y contra los españoles. Entiendo que en relación a los españoles podrá referirse a sus tatarabuelos de Santander (España). Cuando mis abuelos y tatarabuelos trabajaban de lo lindo en Andalucía sin asomarse jamás a ningún otro país, los antepasados López y antepasados Obrador, como hijos de españoles, criollos o mestizos, se enriquecieron explotando a los indígenas aborígenes de Méjico reduciéndolos a condiciones de vida que aún persisten. La pobreza, la miseria, la segregación y el abandono de millones de naturales mejicanos continúa en el año 2022 del siglo XXI. Cuando en Méjico manda López Obrador.

Convendría a este charlatán leer un poquito, algo de instrucción básica sobre la historia. Y nada mejor que la historia de Méjico escrita por historiadores del continente americano. Algunos denuncian ¡!que horror!¡ que los rituales de los aztecas incluían sacrificios humanos y canibalismo. En los albores de 1.521 millones de aborígenes mejicanos no estaban entusiasmados con que los aztecas les arrancaran el corazón para engullirlo en la plaza pública. Vaya por Dios. Y encontraron a unos seres llegados por el mar que asombraban por sus indumentarias y sus caballos. Si bien era un grupo reducido los debieron considerar extraterrestres o poderosos enviados de los dioses. El caso es que decidieron aliarse con ellos en una gran coalición de pueblos indígenas que lucharon y derrotaron a los aztecas. Se les acabó el festín de corazones sangrantes y miembros humanos, a partir de entonces, tomates, maíz y jalapeños y a joderse. Pero eso no fue lo más importante. Lo verdaderamente importante es que partir de ahí, surgió lo que hoy es Méjico. Sin la decisiva colaboración de millones de indígenas hubiera resultado imposible que unos cientos de españoles pudieran hacerse con el dominio de un país poblado por 15 millones de personas. Y esos españoles y los que les sucedieron durante trescientos años dieron a Méjico algo esencial; el fin del canibalismo, la diversidad cultural, avances tecnológicos y cientificos. En el ámbito cultural la Universidad de Méjico fundada por Carlos V en 1.551. el alfabeto y la escritura, la primera imprenta de América en 1.539. la primera biblioteca pública de todo el continente americano fundada en Puebla por el Obispo Palafox en 1.646. El calendario gregoriano en 1.582, antes que en Inglaterra. El comercio internacional con

China, que permitió la exportación de la plata y el tabaco. El primer hospital de Méjico, fundado por Hernán Cortes en 1.521 y años después el primer hospital para leprosos, el de San Lázaro. El hospital universitario, el Hospital Real que acogió la Real Escuela de Cirugía, Y una de las primeras catedrales de América, la Catedral de María de la Asunción. Además de todo esto, una organización administrativa y jurídica, es decir, la modernidad. Todo ello fue la base para la creación de nuevas ciudades aplicando el urbanismo renacentista con medidas de higiene y salubridad muy alejadas del modelo constructivo indígena.

Y ahora un nieto y bisnieto de criollos pide al Rey de España que pida perdón, ¿pedir perdón por todo lo anterior? Tal vez el populista Andrés Manuel López Obrador se enorgullezca de los rituales aztecas de ingerir entrañas humanas. Y se enfurezca de que la lengua con la que lanza escupitajos contra España sea la segunda más hablada del mundo. Este Presidente parece ignorar que Méjico se independizó de España en 1.810. Han trascurrido doscientos veinte años que los mejicanos; indígenas y descendientes de españoles se gobiernan por sí mismos y lo que hoy es Méjico es el triste balance de los sucesivos gobiernos tras la independencia; pobreza, enfermedades, analfabetismo, corrupción, las mayores cifras de criminalidad del mundo, las mafias de las drogas y la extorsión adueñadas de extensos territorios. ¿tendrá algo que decir de esta situación el actual Presidente de Méjico?

Todo gobernante populista busca un enemigo exterior culpable de todo. Este papel le toca ahora a España. Pero saben bien los mejicanos alfabetizados, lo sabemos los españoles, como todos los países del mundo que lo que ocurre en Méjico es el resultado de sucesivos gobiernos incapaces de incorporar ese gran país, uno de los mayores de América al progreso y el desarrollo económico, social y político de otros países americanos. Calme sus ánimos el criollo López Obrador, ni España ni los españoles habríamos de pedir perdón por la ciénaga de corrupción y descomposición institucional de un país y un sistema político fallido.

Volvemos al comienzo, los medios de comunicación que acompañan a Sánchez y su cuadrilla llevan unos días con la alarma antifascista por los trece diputados que ha obtenido Vox en Castilla León. En el circo político vigilantes del orden mundial; Errejón, Echenique, Belarra, Iglesias, Rufián, Lastra etc. avisan del peligro inminente en el caso que el PP pactara con Vox. Ante tal amenaza, diputados y senadores de Podemos, Mas Madrid, IU, PCE, PSOE y otras marcas de refrescos azucarados anuncian que sacarán en procesión a la Virgen de los Peligros entre inciensos y rogativas para que libre a España de las garras de VOX.

En la calle Génova buscan con premura una mascota para el PP, las gaviotas se han suicidado, parece que se cambiará por un cocodrilo.