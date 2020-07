Guste o no, es Nicolás Maduro el Presidente de la República de Venezuela y su Gobierno y Parlamento cuyo Presidente es de la oposición de la Derecha moderada, los que detienen los poderes administrativos y militares del país según la Constitución vigente. Existen Politicos en los que perduran las ideas de que Occidente y principalmente USA, deben dirigir en los países Iberos-americanos sus políticas con jefes de estado payasos uniformados. Venezuela es una espina en el pie de USA y naturalmente los políticos neoliberales de la UE, al servicio de USA, se prestaron a fortalecer la vieja receta de derrocar al gobierno venezolano, reconociendo a un cómico que se proclamaba él solito Presidente de Venezuela, una vez más los Politicos españoles perdieron la ocasión de callarse, han servido en bandeja Venezuela a China y Rusia, no paran de empeorar las relaciones aún existentes con Venezuela para complacer a un Trump que asfixia la economía de la UE con políticas y aranceles, son miopes los políticos de la UE, no ven que la UE para USA sobra.Trump busca acordarse con Rusia y China para definir el nuevo reparto del Mundo en lo que concierne la economía y el comercio. Para USA la UE es un peón a jugar en el tablero político. Para complacer Trump la UE ha votado sanciones a 11 altos funcionarios del estado de Venezuela y amenazado a los que se inscriban para ser candidatos en las próximas elecciones en listas opositoras al Presidente ficticio Juan Guaidó. El gobierno de Venezuela lo ha considerado como una ingerencia extranjera y el 29/06 decidió la expulsión inmediata (72 Horas) de Isabel Brilhante Pedrosa embajadora de la UE en Venezuela, el Presidente Nicolás Madura firmó el Decreto que la declaraba persona "no grata" y el 3 de julio debe estar con su equipo fuera de Venezuela. En su discurso Maduro ha indicado que se investiga al embajador de España por su posible implicación en el intento de golpe de estado perpetrado con apoyo de mercenarios venidos de USA a través de Colombia y financiados por el narco colombiano. A la expulsión de Isabel Brilhante Pedrosa, diplómata portuguesa, el alto representante de la diplomacia en la UE, Josep Borrell, socialista y amigo de Felipe González, declaró que tomaría medidas reciprocas contra Venezuela, Borrell moderó declarando más tarde que convocaría a la embajadora de Venezuela en la UE, antes de decidir. El señor Borrell ha tenido varias conversaciones con el mnistro de Asuntos Exteriores de Venezuela Jorge Arreaza, acordando mantener las relaciones diplomáticas y facilitar las relaciones económicas, en consecuencia, el Gobierno de Venezuela ha anulado la expulsión de Isabel Brilhante Pedrosa. La UE acepta el principio de no ingerencia y el respeto del Derecho Internacional. Con este compromiso se aleja un problema a las empresas españolas aún en Venezuela, España se aislaría en la UE ya que Francia, Alemania y otros países de la UE se abren camino empresarial en Venezuela y por ello exigen tranquilidad política. La embajadora no es lo esencial para la UE, pero si restablecer la confianza y aumentar los intercambios económicos. La UE está sumergida en contradicciones, internas y externas, Alemania aumenta sus inversiones en Rusia, pero vota la prolongación de las sanciones contra esta, claro que las sanciones perjudican a España e Italia, Rusia se acomoda y continua su desarrollo hacia Asia. USA, que mantiene vivo el "Coco" Ruso para que la OTAN gran cliente de su industria de armamento siga existiendo, hoy su secretario general pide a Rusia la apertura de un diálogo constructivo, Rusia por boca del ministro Sergueï Lavrov ha dado su acuerdo para definir país por país los puntos de tensión. El Mundo cambia, la soberbia ya no tiene cabida en política, es la economía la que manda, las ideologías deben pasar a un segundo plano para defender el interés común, favorecer una sola capa social solo crea la inestabilidad, reflexionemos en lo que ocurre hoy en USA