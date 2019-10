Petróleo y gas, armas políticas

El 23 /09, en Ginebra, Antonio Gutiérrez Secretario General de la ONU dio la salida a la mesa oficial de150 miembros, de las delegaciones de diferentes fuerzas sirias, son del Gobierno actual y de las oposiciones. Deben negociar una nueva Constitución Siria que normalice la situación interna y exterior de Siria. Este acontecimiento obligatoriamente tendrá repercusión en la región y modificará las relaciones Políticas en los países fronterizos en los cuales US mantiene una fuerza militar que sostiene gobiernos que no han buscado el consenso con las fuerzas de oposición. También la entrada de Siria en la normalidad, reactivará la oferta de petróleo y Gas hacia Europa en un momento de recesión económica, esta situación perjudicará a los países de la península Arábica que deben transportar por navíos, su gas licuado y su petróleo, a lo que se añade la distancia y el tiempo de navegación. Medio Oriente detiene el 50% de las reservas mundiales de Gas y Petróleo, Irán abastecía 1/3 parte del consumo Mundial, hoy solo entrega unos 400 Mil barriles / día sobre los 100Millones de barriles días que se consumen en el Mundo, pero de esta cantidad Medio Oriente hoy solo entrega 1/5 parte, es decir que el volumen de entrega de Medio Oriente ha disminuido sensiblemente y la entrada de Siria en la Normalidad les va a mermar parte de su mercado. Esta nueva situación está creando las tensiones entre Arabia Saudí e Irán y no nos confundamos, no son las diferencias religiosas ni la dictadura religiosa en Irán, ya que USA se acomoda muy bien de la situación en otros países que carecen de Democracia tal como se concibe en Occidente "USA first". El proyecto de desmoronar Siria para obtener el paso de los oleoductos de Arabia, los gasoductos de los Emiratos y Qatar, hacia el Mediterráneo, esto ha fracasado, solo queda la solución de bloquear la competencia, más aún cuando Irán ha descubierto una enorme bolsa de Gas en el mar Caspio que compartirá con los países ribereños del Caspio y en el Yemen también. A esta situación se añade que USA que en el 1938 la California Arabian Standard Oil Company descubrió petróleo suficiente para ser comercializado, esta Sociedad de San Francisco había firmado concesiones y acuerdos de explotación con el Gobierno del Rey Abdulaziz Al-Saoud que encabezando un pequeño ejército de "Beduinos" conquistó el Estado de Hijaz en el que se encontraban las ciudades sagradas de La Meca y de Medina, (Ibn Saoud) Abdulaziz Al-Saud se proclamó Rey en el 1926. Son estas condiciones económicas y Políticas que determinaron que Arabia se convirtiese en una aliada de USA que en aquel momento tenía grandes intereses en este país y región. Intereses económicos sobre el petróleo que lentamente se han desplazado hacia otros puntos del planeta, incluso hoy USA es autosuficiente en petróleo con sus propios recursos, incluyendo el Gas y crudo de Schiste cuyo precio es más elevado, pero ahorra a USA la compras exteriores y a su vez sostiene sus empresas petroleras en dificultad, también su Política sobre Irán le permite respetar sus compromisos con Arabia y los Emiratos a la vez que bloquea la influencia de Irán sobre la región y por consecuencia la de Rusia. Pero el precio del Petróleo lejos de aumentar, solo beneficiaría a USA y Arabia, el precio se mantiene estable, una guerra en Medio oriente sería una catástrofe para los países de la península de Arabia e Irán, la UE se abastece con Rusia, en un 38% de sus necesidades y el resto con África negra, Argelia y pronto con Marruecos y Siria, solo un aumento de los precios nos puede afectar. Pese al desarrollo de las energías renovables, del automóvil eléctrico, de la energía nuclear, el petróleo seguirá siendo durante mucho tiempo una fuente importante de energía y para la química. No sus estimemos el peligro de guerra en Medio Oriente, un Irán contra el muro puede tener una reacción utilizando todos sus medios y fuerzas militares, sería muy graves para Occidente y sus aliados.