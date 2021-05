Políticas de la UE

Mientras que la UE patalea ante Rusia y hace seguidismo a las políticas de Biden que trata de recuperar el liderazgo político y económico mundial, China y Rusia continúan sus avances económicos y políticos. El 29 de abril, la UE amenaza de expulsar a Rusia del sistema de pagos SWIFT, lo que, según imagina la UE, perjudicaría al comercio internacional ruso, esta medida es contraria a la carta de la ONU, al Derecho Internacional y del Comercio Internacional, el colmo es que es prácticamente imposible de aplicar ya que el sistema SWIFT, pertenece a un Organismo de servicios Financieros exterior a la UE, Josep Borreli lo confirma, solo podía aplicarse en los intercambios en la UE, lo que perjudicaría a las Entidades financieras de la UE, es así como funcionan los políticos conservadores de la UE que detienen la mayoría en su Parlamento, la última ocurrencia ha sido paralizar el segundo Gaseoducto que debía ser terminado en Alemania y abastecer en energía a buen precio Alemania y países fronterizos, claro existe la posibilidad de recibir barcos de USA cargados de Gas de schiste con un coste superior al otro de un 20%, pero bueno la UE y sus ciudadanos somos ricos podemos pagar eso y más. Los famosos parlamentarios de la UE proclaman que van a reducir la dependencia de la UE del Gas y petróleo ruso; todos sabemos que la UE ha descubierto en el Ducado de Luxemburgo una bolsa de Gas y Petróleo inagotable y que Arabia ahora hace frontera con la UE lo que abarata su petróleo y Gas para la UE. Con esos Políticos al servicio de multinacionales, no iremos muy lejos, pero bueno el consumidor de la UE es pudiente económicamente y puede pagar el precio que sea y tendrá la alegría de no comprar petróleo y gas ruso posiblemente impregnado de ideología quizás contagiosa y comunista "quien sabe" pobres parlamentarios, cretinos que no se han enterado aún que Rusia hace ya 30 años no es la URSS y que funciona como cualquier país de Occidente, que se lo pregunten a las múltiples empresas alemanas y francesas que se han establecido en este territorio. El problema es que Rusia y China ocupan un puesto importante en la economía mundial y en la política, lo que limita a USA sus posibilidades de dominar para su beneficio la economía mundial, ya que pese a sus amenazas constantes para intimidar, no puede utilizar la política de la cañonera sin poner en peligro su propia existencia. La UE es también un obstáculo para USA ya que el Euro compite con el $US en los intercambios comerciales que mantiene, a Rusia le pagaba su petróleo y gas con Euros, ahora tras las sanciones pagará a USA con Dólares que tendrá que comprar a US, un negocio redondo para USA y los parlamentarios conservadores de la UE contentos por su cruzada contra Rusia que continuara vendiendo a Mongolia, Japón y China y otros países, olvidaba USA ha aumentado sus compras de petróleo ruso, comprenda quien quiera. En realidad USA somete la UE a sus políticas para mantenerla en su órbita económica e impedirle el acceso a Eurasia que es el futuro económico, lo que dejaría a USA aislada económicamente y políticamente. La UE carece de una política extranjera propia incluso de identidad reconocida como si fuese un país, como decía de Gaulle: "es un machin (cosa), que solo sirve para evitarnos guerras entre nosotros, pero que no impide las rivalidades nacionalistas, económicas y tampoco las de intereses", Alemania quiere a Francia mientras esta sea su apoyo y Francia quiere Alemania porque le ayuda económicamente. Estas debilidades estructurales USA las conoce muy bien y las aprovecha para imponer sus políticas que impiden un verdadero desarrollo de la UE. USA es el amo y la UE escucha y obedece a la voz de su amo. Bueno mientras podamos pagarnos una cerveza pues nos sentiremos libres y siempre estará Caritas y la Cruz Roja.