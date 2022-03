¡Políticos!: "First the people of Europe"

Esel momento en él que cada uno de nosotros, debe reflexionar sobre lo que ocurre en Ucrania. En una guerra solo hay vencedores en los libros de Historia, los Pueblos siempre pierden, destrucciones, muertes, miserias y todo elloe alimenta el odio entre los Pueblos que participaron en las guerras. La Guerra es fruto de políticas y Políticos mediocres con instintos criminales, son los que provocan las guerras, sea para satisfacer sus ambiciones, por ideología o para conseguir algún objetivo económico que dé ventaja a los que él representa. Me permito un hecho histórico como ejemplo para ilustrar mi explicación. Al terminar la Primera Guerra mundial, Alemania sin ser vencida militarmente, tuvo que poner fin a la contienda debido a las protestas en su país, de una población cansada de ver sus hijos morir y sobre todo alentada por organizaciones socialistas influenciadas por la Revolución en la Rusia zarina: Los Políticos que participaron en la redacción del Tratado de Versalles, en vez de considerar Alemania como una posible amiga y colaboradora para levantar los países destruidos, la pisotearon, la humillaron, la despojaron de territorios y de sus colonias además del castigo económico. Los países como Francia, Inglaterra, Polonia, Portugal e Italia fueron los principales beneficiarios del reparto de sus territorios y colonias, se le imponían medidas drásticas en sus producciones industriales, las eliminaban de la competencia contra las industrias inglesas y francesas, Alemania sin colonias, solo podía expandirse hacia el este-Rusia, fuente de materias primas y debilitada por su guerra civil. Las sanciones exorbitantes impuestas a Alemania mataban en el huevo el embrión de las ideas Socialistas y Social Demócratas que habían nacido durante la guerra y que dieron fin a ella. Los políticos de Francia e Inglaterra, al sangrar la población alemana fueron los responsables del surgimiento de un Nacionalismo violento y fascista deseoso de vengar su humillación, surgió un Hitler con el apoyo de Políticos, financieros, industriales y una prensa propagandista y manipuladora puesta a su servicio. Utilizando el Tratado de Versalles, los Políticos de Francia e Inglaterra hubiesen podido bloquear el fascismo bélico de Hitler, pero temían más a los movimientos populares que en sus países respectivos tras la crisis del 1929 reclamaban cambios substanciales en las políticas nacionales, pedían más derechos sociales y democráticos, fue el caso en USA, Francia e Inglaterra. En Francia surgió de las urnas el Frente Popular y en España la Segunda República. Hitler y Mussolini fueron utilizados para aplastar los demócratas españoles con la complicidad de fuerzas ultra derechistas y un cuarterón de militares corruptos y ambiciosos de poder. Los Políticos de Francia e Inglaterra temiendo que la Democracia en España la transformara en un país moderno y rival, con la "No Intervención" ayudaron a la rebelión a asesinar la Republica española y parte de su pueblo. Un año más tarde los altos mandos del ejército francés, huyendo, privaban de coordinación a los soldados y suboficiales durante la lucha contra Hitler, entregaron Francia a los alemanes fascistas. Con anterioridad a este episodio, los Políticos Chambelán y Daladier habían sacrificado a Checoslovaquia entregándola a Alemania, 60 Millones de muertos costó esta compromisión de ciertos Políticos. Hoy con Ucrania, los políticos occidentales negando firmar un tratado de Seguridad europeo y querer imponer la OTAN en Ucrania han dado en bandeja el pretexto a Putin para invadir Ucrania. USA ha logrado su objetivo de debilitar profundamente la Economía de la UE. El ciudadano cada vez cree menos en los Políticos, pero sufre las consecuencias de Políticas partidistas. Las sanciones contra Rusia agravaran la crisis de Occidente. Solo un tratado de Paz que ofrezca garantías de seguridad mutuas podrá restablecer una Paz duradera para los pueblos de Europa: ¡Políticos! "First the peoples of Europe".