Políticos, no juguéis con el fuego

Estamos asistiendo a la lenta e irremediable ruptura de las Sociedades de Occidente, los valores heredados desde el siglo 19 se desmoronan, bajo la placida mirada de políticos inconscientes del aislamiento y fosas que cavan entre ellos y la Sociedad. Los políticos dan la impresión que para ellos la política es un juego en el que el más tramposo siempre gana. Lo peor es la jauría, que se hace eco en la pequeña pantalla de toda camorra entre políticos, pelean por intereses personales ya que si fuese por el bien común deberían unir sus propósitos. En el siglo 19, con la industrialización de Occidente, se crearon esencialmente varias capas Sociales bien definidas, los trabajadores cuyos hijos estaban condenados a ser obreros ya que tenían poco acceso a la enseñanza media y menos aún a la superior. La Burguesía, se componía de los comerciantes, hombres de negocios, accionistas en las industrias, todos ellos tenían en común que eran "adinerados" y lo mostraban por sus viviendas y que se agrupaban en las zonas más atractivas de las ciudades. La Aristocracia, rescatados de los reinos decadentes o desaparecidos trataba de aparentar lo que ya no era y fingir que nada había cambiado, algunos entraron en el Club de la Burguesía para convertirse en grandes industriales, como el Barón Empain. La Burguesía no era una capa Social homogénea y solidaria, la rivalidad económica existía en ella, creando una Burguesía arruinada pero bien formada intelectualmente y motivada por un espíritu de revancha propusieron a los trabajadores y pequeña burguesía nuevas ideologías que salían del ámbito tradicional de la religión católica en particular. La corriente Ideológica entre los trabajadores fue la de la Social Democracia, sindicalista y de mejorar sus condiciones de vida según progresaba la economía, ese concepto lo integró Mussolini en su teoría asociación Capital Trabajo, los representantes fascistas aplicaban las reglas definidas por la Patronal y los trabajadores recibían justo para vivir. Mussolini, toma el Poder el 29 /10/ 1922, y con los afiliados al Partido Nacional Fascista creado en noviembre del 1921(Camisas Negras). eliminaron a los Demócratas de las Administraciones y Sindicatos, los Fascistas se otorgaron los puestos de trabajo y fuertes salarios. Hitler en Alemania considerando que su país era más industrial que Italia con Sindicatos más fuertes, se empleó a levantar la furia contra el tratado de Versalles y la mala gestión del Gobierno Social Demócrata. Las Democracias del resto de Europa, Francia e Inglaterra en particular no reaccionaron a la brutal represión de Demócratas en Italia y Alemania, consideraron, como lo indico en sus Memorias Leon Blum, que Italia y Alemania eran un contrapeso a la Sociedad Bolchevique que había tomado en el 1917 el Poder en Rusia, donde a partir del 1921 Stalin comenzó un masacre de los Liberales y de los miembros de la Social Democracia, más tarde asesinó comunistas ortodoxos, Stalin puso fin a toda posibilidad de unidad entre los Marxistas y la Social Democracia. Los Demócratas Italianos, alemanes fueron los primeros en sufrirlo, más tarde el Fascismo se cobraría en España 1 millón de Victimas provocando una guerra civil de la cual Francia e Inglaterra se desinteresaron dejando el terreno libre a Hitler y Mussolini. Estos errores de los políticos de entonces costó 60 Millones de vidas. Politicos no juguéis con el fuego, la Historia nos indica que las dificultades económicas y la ausencia de políticas claras y consensuadas despiertan los Nacionalismos que terminan alimentando fuerzas fascistas, la bestia sigue viva. Hitler aprovechó la crisis de 1929 y las luchas entre la Social Democracia y el Movimiento Sindical, Comunistas y Espartaco. La extrema derecha fascista siempre aprovecha los errores de las izquierdas, ya se ha hecho fuerte en Francia y Austria, en Alemania, Dinamarca, Grecia, Italia gana terreno en la Clase Media, en España asoma sus orejas acariciadas por ciertos Partidos de Derechas