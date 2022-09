Políticos, no nos llevéis al apocalipsis

¡bravo! Señor Zelensky, ha demostrado ser un gran manipulador y comediante, en efecto dos días antes de que se reuniesen sus acreedores de la UE ha puesto en marcha una operación militar que por su empuje ha dado la impresión de reconducir las tropas rusas a su frontera natal. La realidad es otra y ya no se oyen en las televisiones los gritos y aplausos euforicos, yo no aplaudo una operación militar destinada a propaganda de guerra que ha costado cerca de diez mil bajas, entre muertos (5.900) y unos 4.100 heridos. Esta operación militar pilotada por los ingleses, contaba con el apoyo de 70 satelites militares y unos 200 civiles, en lo que concierne recopilación de informaciones sobre el movimiento de las tropas rusas. Las tropas rusas hicieron una retirada de las zonas de llanuras al Noreste del Dombás, región poco poblada y abandonada por los civiles, difíciles de defender por un ejército en sus efectivos. No olvidemos que el frente del Dombás tiene una longitud de 1.100Km y el ejército ruso cuenta con 120.00 hombres más 80 mil nativos del Dombás, es decir unos 182 hombres por km de frente a defender. Los rusos, se replegaron al ser informados del ataque inminente de las fuerzas de Kiev apoyadas por la OTAN, Zelensky ha lanzado sus tropas y reservas en un espacio natural hostil, sin apoyo de aviación ocupando 30 KM en profundidad y 70 Km en ancho, un callejón sin salida ya que los rusos bombardearon un pantano que ha inundado su posible retirada destruyendo el puente, la artillería rusa ha masacrado a esas pobres criaturas. Mientras que los ucranianos austro-húngaros y germano-polacos se masacran contra los ucranianos rusófilas las empresas de armamento de occidente llenan sus carteras con miles de millones de $US manchados con sangre y pagados por los pueblos de occidente. Y es asombroso, que zombis, momias de un pasado se reúnan y decidan el futuro de la guerra, emiten un documento de un "grupo de trabajo sobre garantías de seguridad para Ucrania", grupo integrado por altos políticos de occidente, copresidida por el general Anders Fogh Rasmussen (ex primer ministro de Dinamarca y ex secretario general de la OTAN), los miembros clave incluyen a Kevin Rudd (ex primer ministro de Australia), Carl Bildt (ex primer ministro de Suecia), Lord William J. Hague (exsecretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido), así como exministros de Alemania, Italia, Polonia y Francia. Si los Gobiernos actuales de la UE y USA-Reino Unido, aplicasen las directivas de este documento, iríamos sin duda alguna a la catástrofe nuclear, Zelensky y su camarilla de corruptos no merecen que la humanidad sea eliminada por ellos, Zelensky visita a sus soldados luciendo la insignia de las SS en la manga derecha de su chaqueta: la calavera, ¿son esos los valores que defienden los Políticos de la UE?, que tengan el coraje de decirlo. La historia está llena en Europa y las Americas de cambios de fronteras y de anexiones de territorios. Francia e Inglaterra cedieron a Hitler parte de la Checoslovaquia, que no les pertenecía (Tratado de Münch) y últimamente en el 1999 la OTAN quitó a Serbia dos de sus provincias: Kosovo y Hergoz-Segobina, ¿Vamos a morir porque poblaciones que fueron rusas desde Catalina II la Grande y cedidas en 1945 a Ucrania por Stalin, hoy después de haber sido bombardeadas por Kiev desde el 2014, estas poblaciones opten por ser independientes o adherirse a Rusia?. Esta guerra sin sentido que se hubiese podido evitar si se hubiese aplicado el acuerdo de Minsk firmado por Ucrania, Alemania, Francia y Rusia, la Potencia "AMIGA" lo impidió, ha puesto de rodillas la economía de la UE y creado un marasmo mundial, con amigos así no necesitamos enemigos, es hora de parar políticas contra producentes que apartan la UE de la realidad multipolar. Igual que con la muerte de Carlos V de Alemania y 1º de España junto al tratado de Westfalia se terminó el periodo medieval, hoy se termina la supremacía de Occidente y el "Dicta" del "Gendarme US".