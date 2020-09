Políticos preparar el futuro

Los Políticos deben interrogarse y definir las alianzas económicas para preparar el futuro, hablo de la UE que representa una fuerza económica y militar suficiente para posicionarse en la multipolaridad que se está imponiendo. La UE ha agudizado sus contradicciones desde que abandono sus políticas social-demócratas y entro en el Neoliberalismo de USA. Las políticas de Jacques Delors, derecha del partido Socialista de Francia, unida a la Derecha del parlamento de la UE, dieron al Neo liberalismo la posibilidad de expandirse en el Planeta, su ideología se imponía sobre la comunista, con divisiones internas y fracasos económicos. La China comunista se abrió al neoliberalismo, USA se instaló en su economía. La URSS se derribó, la corrupción, sus carencias económicas y su aislamiento fueron las causas de su caída. El Neo liberalismo no logró desmembrar la URSS ante la oposición del ejército. Con el fin de la URSS, comenzó sin límites la expansión del Neo liberalismo. Desde el 1992 con las crisis económicas sucesivas llegadas de USA, por la especulación, la corrupción y la subida de nuevas potencias económicas y militares. El Neo liberalismo está en decadencia. USA, a costa de la UE, trata de salvar su economía muy mermada. La UE debe romper con los viejos esquemas ideológicos respetar la pluralidad política existente en el planeta y aceptar la economía mundial actual, no imponer a los otros países nuestros conceptos sobre la Democracia. USA va más lejos, dicta a la UE los países que debe apartar de su comercio y penaliza con tasas la UE. USA es un amigo que solo busca su ventaja, caiga quien caiga. USA esta enzarzada en una deuda feroz que se come gran parte de su economía y sus principales acreedores son Japón, China, la UE y Ryad. China se desprende de la Deuda US que detiene y no esconde su objetivo de eliminarla de sus reservas y en todos sus intercambios comerciales internacionales al $US. China impone su moneda respaldada por el oro y diversifica sus Mercados de exportaciones, y posicionar el Mercado US en un lugar segundario en sus intercambios, esto será un golpe duro para la economía US. China hace planes económicos para 5 años, los concretiza en la práctica, mientras que la UE corroída por las contradicciones económicas entre los estados que la componen, que buscan cada uno su interés y no el colectivo, provocan el empobrecimiento para las economías y las poblaciones. Con esta Crisis de consumo y las condiciones creadas por la enfermedad, se han puesto de manifiesto las carencias acumuladas por las restricciones de créditos a la Salud Publica, dando ventaja a la Privada, también la catástrofe del sector turístico y cierre de numerosas empresas, una vez más se demuestra la necesidad de industrializar el país con las nuevas tecnologías, para ello la Derecha debe abandonar su política neo liberal y promover el reparto más equiparable de la riqueza que produce el trabajo, obligar las financieras a invertir en el sector productivo y no en la especulación, terminar con las impunidad y los privilegios que amparan a los corruptos, es necesario restablecer la confianza. Un cambio en la cultura es necesario para elevar el sentido de la responsabilidad ante el trabajo y la Sociedad, el ciudadano debe ser parte de una Sociedad y no un individuo en ella que se las debe componer como pueda, el individualismo destruye. China ha creado industrias nacionales que sirven de soporte al desarrollo de industrias privadas complementarias. En la UE todo se privatizo, en beneficio de las Financieras Multinacionales, estas invierten fuera de la UE los beneficios obtenidos o deslocalizan las empresas a países en vía de desarrollo para aumentar sus beneficios., A eso le llaman Libertad los Políticos Liberales, empobrecer países para enriquecer las Multinacionales.