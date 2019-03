Portugal nos escamotea A Magallanes-Elcano

Este año, cuando se cumple el V Centenario del inicio de la conquista por Hernán Cortes de lo que hoy es Méjico, con la derrota del Imperio Azteca, pocas noticias hay sobre ello y casi ningún acto se ha previsto para conmemorar este acontecimiento. Por lo visto, no parece apropiado recordarlo, salvo por aquellos que se avergüenzan de la que ha sido una de las mayores hazañas de la historia universal. Una conquista que se produjo gracias a la ayuda de los propios pueblos indígenas sometidos y esclavizados por los aztecas, ya que con apenas medio millar de Soldados difícilmente se podría haber derrotado a un Imperio con decenas de miles de guerreros. Aun así, con esos escasos efectivos fuimos capaces de cometer un genocidio según algunos, y la prueba de ello es que hoy "no hay" indígenas en Méjico, pero "sí los hay" en Estados Unidos, donde parece ser que los ingleses fueron unos santos con los nativos. Uno de los hechos de la historia universal de mayor trascendencia, de la que fuimos protagonistas, lo silenciamos para no molestar a un sector ideológico que reniega de lo propio y alaba lo ajeno.

Pero, desde mi punto de vista, es más grave aún la desidia con la que hemos afrontado otro de los hechos de la historia universal protagonizado por nuestra Nación, como es el caso de la Primera Circunnavegación del Mundo por la Expedición Magallanes-Elcano (1519-1522), cuyo V Centenario de su inicio se cumple también este año. Una expedición al mando del portugués "desnaturado" Fernando de Magallanes y culminada por el cántabro Juan Sebastián Elcano. Aunque si bien es cierto que se han tomado determinadas medidas para celebrar dicho acontecimiento, de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 582/2017, de 12 de junio, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de esta Expedición, los portugueses, que nunca la apoyaron e incluso trataron de que fracasara, se adelantaron creando en enero de 2017 una comisión estatal con el mismo fin que la española, unos meses antes de que nuestro Gobierno aprobara el citado Real Decreto, asumiendo con ello la iniciativa en la esfera internacional. Esta comisión portuguesa, presidida por el alcalde de la localidad natal de Magallanes, Sabrosa, lleva por nombre "Missão para as Comemorações do V Centenário da Circum-navegação". Precisamente en Sabrosa se creó también por los portugueses la Red Mundial de Universidades Magallánicas, constituida por personas expertas de 14 universidades de ocho países, entre las que se encuentran miembros de las de Sevilla, Pablo de Olavide y La Laguna. Además de esta red de ciudades magallánicas, otra iniciativa tomada por el Gobierno portugués es la propuesta a la UNESCO del reconocimiento de la "Rota de Magalhães-Primeira Volta ao Mundo" como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Si buscamos en Wikipedia los lugares inscritos por Portugal para su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en esta lista aparece precisamente esta propuesta, es decir, nuestros vecinos portugueses, con la excusa de que Magallanes fue portugués de nacimiento, se han apropiado de una expedición que sólo fue española porque así lo decidió y financió nuestro Rey Carlos I. Magallanes ofreció sus servicios a la Corona española, desnaturalizándose de Portugal una vez en España, fórmula por la cual rescindió todas sus obligaciones de caballero con su Rey y pasó al servicio del nuestro. Luego vinieron las Capitulaciones en Valladolid por las que nuestro Rey aprobó esta expedición. Al morir en combate el 27 de abril de 1521 en la isla de Mactán (Filipinas), Magallanes no pudo regresar a España para culminar esta primera circunnavegación del mundo, que sí pudo completar Juan Sebastián Elcano, no sin antes eludir a los portugueses una vez doblado el Cabo de Buena Esperanza, desde donde tuvo que navegar sin tocar ninguno de sus puertos, salvo que por necesidad debió recalar frente a la isla de Santiago de Cabo Verde, donde 13 de sus hombres que bajaron a tierra, fueron encarcelados por el Gobernador portugués, y Elcano hubo de proseguir sin recibir socorro alguno hasta llegar a Sanlúcar con sólo 18 hombres, enfermos casi todos. Los portugueses terminaron por devolver los 13 prisioneros. 5 siglos después, resulta inaudito que los portugueses, que menospreciaron a Magallanes, se apropien ahora de la expedición española que circunnavegó por primera vez el mundo, y lideren la conmemoración de este acontecimiento, con nuestra vergonzosa aquiescencia.