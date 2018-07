Preparar el futuro económico de la UE

Ante la nueva situación creada por la « Guerra Económica » desatada por US, es urgente de romper con lo viejo y buscar nuevas perspectivas de desarrollo. Es necesario considerar que Europa, Asia, Medio Oriente y África constituyen un conjunto geográfico que detiene las 2/3 partes de la Humanidad y la mayor parte de los recursos de Petroleo, Gas y materias primas El continente Americano, desligado por su geografía del conjunto Euro Asia-África es el que tendría mas dificultades de desarrollo si se encierra USA en el proteccionismo. Pero la UE y en particular Francia deben poner fin a las políticas africanas trazadas por Jacques Foccart (El Hombre en la Sombra), Secretario General de los Asuntos Africanos y malgaches del 1960 al 1974. Documentos depositados en la ciudad de Pierrefitte(Archivos Nacionales de la República) confirman que este silencioso « Señor » organizaba en las antiguas Colonias de Francia, corrupción, endeudamiento para financiar proyectos sin sentido, golpes de Estado y asesinatos. Francia para hacer perdurar su dominio, monopolizó el Franco CFA, solo convertible por Francia, lo que impide la apertura de África al mundo occidental. Estas políticas hoy no tienen cabida dentro del contexto Económico y Político que se perfilan en el ambito del marco de la globalización. África, coto exclusivo de Francia, ha existido hasta el momento en el que la creación de la UE obligó a Francia a aceptar que los países que componían la UE pudiesen comercializar en África. A partir del 1990, Canadá, USA, África del Sur irrumpieron también y con fuerza, en el sector de la minería principalmente. El Coto de caza de Francia, ha prácticamente desaparecido con la penetración inesperada en países africanos de China. India y Rusia, más grave aún, para Francia, cuando varias de sus Colonias organizan zonas de libres intercambios comerciales, permitiendo a China la creación de una ruta de la seda que le permita transportar de Marruecos a Mozambique las Mercancías colectadas en todo su recorrido ferroviario. Para proteger esta ruta, China ha creado una base Militar aérea y naval en Djibouti, los Rusos sus aliados se van a situar en Egipto, (Alejandría) próximos al Canal de Suez. Francia trata de ganar tiempo utilizando las contradicciones Étnicas para fomentar guerras en los países que han salido de su órbita de influencia, persiste inútilmente en las políticas de Foccart, políticas que hoy solo dan una solución a corto plazo. Francia junto a Occidente están perdiendo el África, por no haber comprendido a tiempo que son nuevas generaciones de políticos que en África han accedido al Poder. El flujo de pateras es ocasionado por las guerras de intereses y el exordio de soñadores esperanzados en lograr el paraíso en la UE. Pese a las dificultados África crece en un promedio de 5%, aumentan las inversiones Chinas, Indias, Rusas en este continente que prepara el futuro con nuevas legislaciones contra la corrupción y dando garantías a los inversores. Son varios los países que abandonan el yugo del Franco CFA. Inevitablemente van aumentar las inversiones en África donde se encuentran la mayoría de las materias primas para las industrias, invertir en África, mirar hacia Euroasia son el solo futuro de la UE ante el repliegue comercial de USA. El reflujo en avión de los africanos, como el de los sirios llegará en los próximos 10años sin duda alguna. El África de hoy, no es la folclórica que nos muestran las ONG cuyo negocio es la caridad. El futuro contexto de la globalización, dependerá de nuevo de la economía política es decir de la oferta y la demanda, ahora abandonada en el Occidente europeo a beneficio de la especulación. El Proteccionismo de USA rompe las reglas de la OMC y acelera la degradación del Liberalismo salvaje. Aumentar el Poder adquisitivo en África es preservar el futuro de los Empleos de Europa y terminar con las pateras.