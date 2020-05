Prevenir situaciones de crisis

El futuro es incierto; así, hemos de prepararnos para múltiples futuros posibles, no para el que nosotros esperamos". Andy Hines

La especialidad de analista de información se está extendiendo cada vez más porque, utilizando las técnicas adecuadas, proporciona una capacidad para procesar la abundante información disponible hoy en día sobre cualquier ámbito, facilita la integración de las incertidumbres de cada momento y lleva a cabo una labor de prospección que puede permitir a las organizaciones adelantarse a los acontecimientos.

Saber obtener toda la información disponible en cada caso y analizarla convenientemente proporciona un producto final, que curiosamente se llama "Inteligencia", que sirve para facilitar la toma de decisiones al nivel de un Estado, pero también en organizaciones privadas que siempre, pero especialmente en momentos de crisis, necesitan poder anticiparse a los escenarios de futuro que tengan que afrontar.

Una fuente de experiencia en el campo del análisis han sido tradicionalmente los Servicios de Inteligencia, por estar su trabajo basado precisamente en la obtención y el análisis de la información para cumplir una de sus misiones principales que es prevenir los riesgos para el Estado.

Desde el inicio de la crisis del coronavirus se ha escrito y hablado mucho sobre la posibilidad de haberla previsto y haber actuado en consecuencia para evitar su expansión, incluso antes de que se hubiera originado. Es lo que cabría esperar de organizaciones internacionales y de países avanzados, pero la realidad es que eso no ha ocurrido.

Lo cierto es que sí había estudios realizados por instituciones de gran prestigio nacional e internacional que advirtieron sobre el peligro de una pandemia de este tipo; es decir, para el buen analista no se trata de un suceso totalmente imprevisto. Cabe citar a modo de ejemplo la Fundación Bill y Melinda Gates, que ya predijo en 2015 que la

propagación de un virus similar al COVID 19 era solo cuestión de tiempo, advirtiendo que se tomaran medidas para prevenir los daños que podría causar.

En el caso de España, la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) en vigor, que data de 2017, incluía entre los desafíos de nuestro país las epidemias y pandemias. En la descripción que hace señala que "en las últimas décadas el número de enfermedades emergentes identificadas y de situaciones de riesgo asociadas a ellas ha aumentado" (recordemos los casos del Ébola y el Zika) y en las líneas de acción previstas menciona adoptar planes de preparación y respuesta ante riesgos sanitarios y la necesaria coordinación entre el Estado y las Autonomías y en el seno de la Unión Europea o con la OMS. A pesar de las llamadas de atención sobre este problema, los países en general no tenían los planes de contingencia necesarios para hacer frente a la crisis y han tenido que reaccionar sobre la marcha con mayor o menor efectividad y pagando un precio muy alto económico y sobre todo en vidas. Y lo peor es que las mismas voces siguen insistiendo en que episodios similares se repetirán en el futuro (no el repunte de contagios de la pandemia actual, si no nuevas pandemias).

Tanto en la ESN17 como en informes de otras organizaciones nacionales e internacionales se señala que este incremento del riesgo está relacionado con el cambio cada vez más rápido y de mayor magnitud de la relación del ser humano con su entorno en todos los ámbitos: urbanos, transporte, cambio climático, etc. Además, en el caso de España, que recibe más de 80 millones de turistas al año y un clima que favorece la expansión de determinadas enfermedades, somos un país especialmente vulnerable.

Estos riesgos no se pueden eliminar por completo, pero es necesario tomar nota de las lecciones aprendidas con la crisis actual en el plano individual y a nivel general, para reducir la vulnerabilidad de la población y desarrollar planes de prevención, preparación y respuesta ante futuras amenazas y desafíos sanitarios, con una buena

coordinación de todas las administraciones implicadas tanto a nivel nacional como internacional.

(Para los estudiosos de estos temas recomiendo las publicaciones de la Fundación de Bill Gates y en particular la última: "The first modern pandemic")