Profesores a la calle a punto de jubilarse

En efecto, con docentes interinos que llevan trabajando en la enseñanza pública, de forma continua, encadenando contratos durante, en muchos casos, más de 5, 10, 15, 20,25 años, o incluso más, resulta que cuando les quedan pocos años para jubilarse se les quiere echar, porque no se está aplicando correctamente lo que dicen las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que supone hacerlos indefinidos o fijos.

Indican muy claramente que es obligatorio resarcir o compensar el abuso de temporalidad, que han sufrido miles y miles de profesores interinos en España. No se está respetando la legalidad establecida por el tribunal europeo y se sacan plazas a concurso de méritos, con un número insuficiente para la cantidad existente y demostrable de profesores afectados, por el fraude de ley en las contrataciones. Cierto número de docentes interinos en España están reclamando judicialmente sus derechos y se entiende perfectamente. Se está creando jurisprudencia al respecto.

Esto no puede ser consentido, en mi opinión, ni por los Gobiernos ni por los altos tribunales de España y otros países europeos. Lo que no es lógico es que miles de docentes interinos tengan, si así lo consideran, que defenderse del incumplimiento de las sentencias, ya que tienen toda la razón. Se tienen que consolidar personas o docentes no plazas y no se puede dejar a nadie sin los derechos que les corresponden legalmente.

Que vengan de otras Comunidades autónomas a Asturias a los procesos de estabilización o concursos de méritos o concurso-oposición tampoco es lógico, porque las baremaciones y el cómputo de méritos son diferentes y por tanto, se rompe la igualdad de oportunidades para todos los docentes.

El proceso de estabilización para la reducción del número de profesores interinos no se está haciendo bien en Asturias. Es necesario estabilizar a todos los docentes que lleven trabajando, de modo continuado, muchos años o un cierto número de años, es lo justo y legal, y lo que se pretende hacer es seleccionar a una parte de los mismos, cuando lo básico es acabar con el abuso de temporalidad en todos los casos, no en una parte de los profesores. Debe ser en todos, sean los que sean. Sin límite de plazas. Es lo que expresa la sentencia europea.

También es indignante que, en los procesos de estabilización del profesorado interino, se pueda aportar la mejor nota a partir de 2012 cuando hasta hace poco era desde el año 2000.

No se puede dejar en la calle a profesores que llevan enseñando durante más de 25 años y a los que les quedan pocos años para jubilarse. Esto no es legal. Basta ya.

¿Habrá que recurrir a la Comisión Europea para que tome decisiones al respecto? Parece que sí. De todos modos, se va a iniciar en una plataforma de docentes interinos la impugnación del Real Decreto de 2022, que regula la estabilización de interinos y el reglamento de ingreso y accesos a la función pública y que va a ser llevado a término, por un muy prestigioso bufete español. Esperemos que se consiga, porque razones de peso hay muchas.

Ya se ha conseguido, por vía judicial, por parte de interinos de Sanidad que llevan años trabajando que sean indefinidos, y esto ha sucedido también en el ámbito educativo, en algunos casos.

Lo que no puede ser es que se permita este fraude de ley irresuelto y que no se trate por igual a todos, con las sentencias europeas en la mano y con la precisa interpretación de juristas, sobre lo que es obligatorio hacer para que profesores interinos con muchísima experiencia no se vayan al paro. Por otra parte, sigue habiendo trabajo en la enseñanza pública para todos, también para los docentes jóvenes, no sobra nadie. Es necesario que el Gobierno central comprenda y también el Gobierno autonómico asturiano, que no son admisibles aplicaciones de las sentencias desvinculadas de las personas. Esto no se puede admitir como legal bajo ningún concepto. Desde hace veinte o treinta años la contratación de interinos debería haber respetado lo que dice el Tribunal de Justicia Europeo y es algo que no puede ser olvidado y que está presente en las mentes de docentes y juristas. Los que lo deseen pueden escuchar y ver mi video: Sin fraude de ley, en mi canal de Youtube, para disponer de más información.