Punto final del colonialismo

Si No serán los gritos de los xenófobos racistas los que amedranten a los africanos y paren su éxodo masivo hacia Europa, los africanos no van a dejarse morir de hambre y sed para que algunos imbéciles "preserven" el color blanco de la piel. En África en el 2030 se concentrará el 90% de la pobreza profunda de la humanidad, es inaceptable en un continente donde se acumulan las mayores reservas de minerales, diamantes, oro, cobalto, cobre, bauxita, hierro y otras tierras raras indispensables para las tecnologías, también las riquezas agrícolas. El hombre negro ha sufrido durante siglos la opresión del hombre blanco con la complicidad de los reyezuelos negros, corruptos, hoy aún y mantenemos África en subdesarrollo, ejerciendo políticas coloniales y endeudándolos. Más del 30% de los Mil Millones de Humanos en África, viven con 2 Euros al día. USA, China y Europa se disputan desde varios años las riquezas minerales y la madera tropical, despojando a los negros del bosque (pigmeos) de su habita natural. Las imágenes del África son de las enfermedades, pero sin denunciar las causas, tampoco se dice que múltiples laboratorios de medicamentos de USA, Alemania y otros países, pagan a ·" voluntarios" para inocularles vacunas y otros medicamentos en proceso de elaboración para detectar los posibles efectos segundarios antes de que sean homologados y puestos en venta en Occidente, pero asociaciones animalistas, denuncian las pruebas sobre animales, ¿Son estos más importantes que el Hombre negro? Las informaciones nos presentan las ONG y los voluntarios médicos como la salvación de gentes enfermas de epidemias que son fruto naturales de África, nos mienten estas epidemias no son una fatalidad y condena al continente africano, es simplemente una mentira más, las causas de estas enfermedades son conocidas y se pueden combatir, para ello es necesario invertir en planes de desarrollo de sus condiciones de vida y culturales, varias de esas enfermedades existían en Europa y han sido eliminadas con la evolución y mejoras de las condiciones de vida, el tifus, el cólera, la lepra, el paludismo, la poliomielitis, pero a Occidente no le interesa invertir para salvar vidas y menos aún para que el Negro evolucione. Numerosos son los estudiantes de las antiguas colonias francesas del África que se forman en las Universidades de Francia, pero la gran mayoría son orientados hacia las letras, el Derecho, la filosofía, muy pocos hacia las escuelas de ingeniería, medicina y usted dirá ¿Por qué?, el conocimiento de tecnologías permite desarrollar industrias y la medicina, libera el hombre del miedo a la enfermedad, lo que le permite abrir su mente al futuro, eso no interesa, el africano negro debe quedar supeditado al "Blanco" y para ello no se les debe transmitir conocimientos que les permitan gestionar sus riquezas geológicas y agrícolas, incluidas las transformación de estas en conservas. Algo está cambiando en África con la aparición en este continente de las nuevas Potencias, China y Rusia, que las poblaciones locales no consideran coloniales, también influye la debilidad económica del Occidente colonial, que se caracteriza por su deuda profunda pública y privada, ocupando un papel importante en el contexto de la Deuda mundial que hoy alcanza el 230% de la producción mundial en bienes de consumo, el FMI indica que las dos terceras partes de la Deuda mundial del sector privado, la Deuda mundial del sector privado y Público se eleva a 188 Mil Millares (1 Millar = Mil Millones), esto significa que las poblaciones e industrias están muy endeudadas, lo que reduce la posibilidad de inversiones y del consumo. La reunión de todos los jefes de Estado de África en Sotchi (Rusia) con la participación de China, marca el principio de una nueva era que terminará con la influencia Occidental en África a la cual solo hemos sabido administrarles miseria, guerras, y los parches de las ONG. Con el fin del Franco CFA el Neo-colonialismo "C'est Finí".