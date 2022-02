Putin es culpable

El 1 de septiembre de 1.939 el ejército alemán invadía Polonia. Enfrentándose a la comunidad internacional, Adolf Hitler había decidido anexionarse el territorio polaco por la fuerza de las armas. 24 de febrero de 2022, el ejército ruso bombardea, lanza misiles e invade Ucrania. Enfrentándose a la comunidad internacional, Wladimir Putin ha decidido anexionarse Ucrania. Ochenta y tres años más tarde, el monstruo del totalitarismo vuelve a rugir en Europa. En 1.914 la primera guerra mundial comienza en Europa. Entre 1.914 y 1.918 murieron millones de ciudadanos europeos y otros lugares del mundo. La consecuencia más relevante de aquella guerra fue la desaparición de los grandes Imperios; el Imperio Austro-Húngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso de los zares. En tanto los dos primeros imperios citados se desmembraron en territorios independientes dando paso a nuevos Estados- Nación, el Imperio Ruso de los zares fue sustituido por otra forma de gobierno, el soviet del Partido Comunista que se afianzó primero en Rusia y más tarde en 1.945 en otros países europeos con el nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URRS. Tras setenta años de una férrea dictadura sostenida en la persecución, el exterminio el terror y la hambruna, el sistema político y económico que la sostenía fracasó dejando un aterrador balance de cerca de cien millones de víctimas mortales. Como símbolo del fin de una larga época de totalitarismo comunista el muro de Berlín fue derruido con furia por el ansia de libertad de los alemanes que vivieron la dictadura comunista en una Alemania dividida, los demás países sometidos a la URSS fueron recobrando la libertad y todo se desmoronó en apenas dos meses. La URSS había desaparecido Pero la historia suele repetirse, aquel Imperio zarista cuya extensión territorial fue la meta del comunismo internacional para expandir su dominio en el mundo, dejó en herencia ese concepto de Imperio y de Patria que ha guiado la trayectoria política de Wladimir Putin, otro tirano criado en pleno apogeo de la URSS en la Matrix del horror; la KGB, una organización criminal y centro del espionaje del comunismo internacional. La invasión a un país libre e independiente que tiene una extensa frontera con Rusia es determinante para Putin que muestra amenazante su intención de recuperar aquellos países que lograron su independencia tras la desaparición de la URRS, Ucrania entre otros. La pregunta que el mundo libre se hace en estos días de horror con una guerra abierta en la propia Europa es si el ansia expansionista sobre Ucrania se limitará a este país Igualmente se preguntaron las democracias europeas en 1.939 sobre la intención de Adolf Hitler de contentarse solo con anexionarse Polonia. La historia nos enseña que los dictadores ensoberbecidos tratan de expandirse más allá de sus fronteras para crear un gran territorio y ganar influencia política y económica en el mundo. En el siglo anterior el Primer Ministro del Reino Unido, Neville Chamberlain fue tan ingenuo al creer que Hitler contendría sus ansias de expansión con la firma del Pacto de Munich en 1.938. Hitler rompió el pacto y La guerra que comenzó en Polonia se extendió a todo el mundo. Sobre la ejecutoria de Wladimir Putín no hay duda posible. En fechas recientes por la fuerza de las armas ha logrado las anexiones de territorios en Moldavia y en Georgia en 2008 . Más tarde en 2.014 siempre con el uso de las armas Putin se apoderó de la península de Crimea, parte de la integridad territorial de Ucrania. En cada ocasión Putin no ha dudado en iniciar una guerra expansionista y hasta ahora ha logrado sus aspiraciones. En estos días aciagos los dirigentes de la Unión Europea habrá de sentir su humillación tras largos meses de conversaciones y diálogos albergando la esperanza de aplacar la soberbia de un dictador tan peligroso como Wladimir Putin.Pobre Ucrania, su ubicación en el mapa de Europa, la constante pulsión entre países vecinos y poderosos marcan una trágica historia. Otra vez la guerra, Europa defensora de los Derechos Humanos, las libertades, la fraternidad y otros principios del Derecho Internacional ha de asistir impotente a este escenario de espanto cuando civiles ucranianos mueren bajo las bombas, misiles, tanques, y fusiles rusos; hombres, mujeres, ancianos y niños entre los escombros. Otra vez el horror. Y en medio de este horror los muy pacifistas de la izquierda española tan activos antes, callan ahora como vulgares zorras. Cineastas, actores, cantantes, artistas, escritores, una amplia colección de hipócritas se esfuerzan por pasar desapercibidos entre el humo de los misiles lanzados por Rusia contra la población civil, sin declaración de guerra previa, como suelen hacer los buenos fascistas y los buenos comunistas, dos caras del mismo monstruo. Los españoles habrán de recordar aquellas manifestaciones multitudinarias con un grito y una consigna; "No a la Guerra". Al tiempo que Putin extiende su amenaza a Suecia y Finlandia, cuando anoche eran bombardeaos hospitales, orfanatos y guarderías infantiles por el ejército ruso, Izquierda Unida donde militan varios Ministros comunistas del Gobierno de España ha convocado una concentración contra la OTAN. El comunismo español señala a la OTAN como culpable de los crimenes en Ucrania. Intelectuales de tercera división, artistas, periodistas y tertulianos orgánicos se han refugiado en la guarida de las zorras. ¿Dónde está esa solidaridad ante el exterminio de ciudadanos europeos? Silencio camaradas, se trata de Rusia símbolo de todos los horrores desde 1.917, guía espiritual de una izquierda complaciente con un dictador hijo póstumo de Stalin. Poco parece interesar que los perjuicios económicos y de todo orden lleguen de inmediato a España tal como ha avisado el Presidente del Gobierno. La noche del 24 de febrero, cuando Putin bombardeaba edificios civiles y morían ucranianos inocentes un presentador que ejerce de gracioso en la SEXTA TV, conocido activista de izquierdas comenzó su programa en directo con bromas y humor macabro sobre la guerra en Ucrania ¿tratará de suavizar con risas los crímenes que está causando en Ucrania del ejército ruso? Todo es humor, una carcajada constante, según parece la dignidad de cientos ucranianos víctimas mortales no merecen respeto al Gran Wyoming. El drama de Ucrania no interesa, se trata de vigilar a Isabel Diaz Ayuso por si acaso apareciera una factura por la compra de papel higiénico del edificio de la Puerta del Sol. Nadie podría imaginar que en el silgo XXI hubiéramos de asistir a este escenario de guerra, viendo en las televisiones un crimen de lesa humanidad perpetrado por el Presidente de Rusia contra un país europeo. No es hora de callar, es hora de defender ciertos valores, hora de ser solidarios y fraternos, defensores de la libertad y de la democracia frente a cualquier forma de totalitarismo. Por todo ello, como escritor comprometido con la paz, como europeo amenazado y como demócrata defensor de la libertad, repito estas palabras; Putin es culpable.