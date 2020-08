UN QUINTO CENTENARIO AGRIDULCE

Continuando con la historia de la Muy Antigua, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de la Santísima Virgen del Mar, Patrona de Almería, podemos leer en la web de la propia Real Hermandad: "al día siguiente de la aparición de la Imagen, Andrés de Jaén se desplazó con un compañero hasta la Iglesia Mayor de la Almedina, donde narró el suceso al Deán D. Francisco de Ortega, el cual lo despidió con esta expresión: "Id con Dios buen hermano, que ya pasó el tiempo en el que la Virgen se aparecía a los pastores. Y dejolo ir".

Por cuya razón el torrero se dirigió al monasterio de Santo Domingo, donde narra otra vez lo acaecido. El relato de la expedición que se organizó para comprobar qué cosa era aquélla que decía el torrero y traerse la Imagen, la describe el Deán Orbaneja tomada del acta que los dominicos firman, dando fe el Prior y la Comunidad del monasterio dominicano. Así, en la cabalgadura llamada "la Favorita", la Imagen fue traída al Convento de los dominicos y al corazón de todos los almerienses. El 1 de enero de 1503 los almerienses que fueron a oír misa de alba a Santo Domingo, quedaron encantados al contemplar en el nicho principal de dicha iglesia la Imagen de la Virgen que nos vino del mar."

Desde entonces, los Dominicos u Orden de Predicadores, establecidos en Almería desde la llegada de los Reyes Católicos en diciembre de 1489, son los custodios de Nuestra Madre. Y en estos 500 años de existencia de la Real Hermandad, sólo en situaciones excepcionales la Imagen ha salido de su Santuario. Situaciones como la clausura del Convento desde 1810 hasta 1813, obligó al traslado de la Patrona a la Catedral desde el 15 de marzo de 1810 hasta su regreso el 8 de abril de 1813. O de nuevo la clausura del Convento en agosto de 1835, con el traslado otra vez de la Patrona a la Catedral, bajo la Capellanía del Capitular Pagán, siendo restituida la Imagen a su Santuario en octubre del mismo año. En enero de 1842 sería nuevamente trasladada la Virgen del Mar a la Catedral, permaneciendo hasta el 17 de marzo de 1844, en que regresó a su Santuario en loor de multitud.

Estos hechos no menguaron a lo largo de los tiempos la devoción de los almerienses a Nuestra Madre, como así se puso de manifiesto en el prólogo de los nuevos Estatutos de 1861, siendo Mayordomo Juan J. del Olmo: «La Hermandad ha seguido sin interrupción, a pesar de las vicisitudes de los tiempos. Así es que no bastaron a extinguirla ni las exclaustraciones de los religiosos que sostenían el culto de la Patrona, porque entonces los fieles desplegaron un mayor fervor para sostenerlo, sin que fuese gravoso al Estado, ni haberles mandado cerrar el Templo, después del pronunciamiento de 1840, trasladando a la Patrona a la Catedral, y repartiendo las demás Imágenes a las Parroquias, y que la Augusta Patrona sería restituida a su Templo en marzo de 1844".

Ignoro si en otras efemérides anteriores se ha trasladado la Imagen a la Catedral, pero lo que es evidente es que lo acontecido a lo largo de la historia denota la importancia del vínculo entre Santuario, Dominicos e Imagen de Nuestra Madre en la vida de los devotos almerienses. Por eso, me ha sorprendido y no entiendo que en el Quinto Centenario de la Real Hermandad, en el Día de la festividad de Nuestra Madre, tenga que trasladarse la Imagen a la Catedral para que en este templo celebre el Obispo de la Diócesis de Almería la misa en honor a la Patrona de la ciudad. Los 500 años de historia del Santuario como lugar y custodia de la Imagen, deben ser motivos suficientes para rendirle homenaje en su propio Santuario, y en esto no tiene nada que ver la situación actual con el COVID-19, ya que las medidas de seguridad sanitaria se pueden cumplimentar tanto en el Santuario como en la Catedral. Parece ser que los Hermanos de esta Real Hermandad poco o nada podemos decir de lo que la Junta Gestora proponga y la Autoridad Eclesiástica decida. Insisto en la importancia del órgano superior de gobierno de la Real Hermandad como es la Asamblea General para que esta no quede al margen de decisiones de un calado histórico en la existencia de la propia Real Hermandad.

La devoción no es mayor cuanto mayor es el escenario, por lo que reitero que no entiendo el traslado de la Imagen a la Catedral en una celebración tan significativa como es la de su Día, en el Quinto Centenario de la Real Hermandad.